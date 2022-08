Reisen Um ausländische Touristen zu begeistern: Interlaken erfindet sich mit Höhenflügen und reissenden Flüssen neu Interlaken, das Berner Dorf mit dem Disneyland-Ruf zwischen dem Brienzer- und Thunersee, hat dank dem ausländischen Massentourismus einiges für Risikofreudige zu bieten.

Wildes Idyll: Im Berner Oberland gibts dank zahlreichen Aktivitäten einen Adrenalinkick mit Panoramablick auf die Alpen. Bild: PD

Interlaken – der Name lässt bei vielen Schweizerinnen und Schweizern nicht besonders schmeichelhafte Bilder aufkommen: Asiatische Reisegruppen, die das Jungfraujoch stürmen oder arabische Touristenscharen, die durch die Gassen des kleinen Orts im Berner Oberland schlendern und sich mit teuren Souvenirs eindecken.

Zugegeben, das Dorf hat sich seinen Disneyland-Ruf ein Stück weit selbst zuzuschreiben. Ist es doch bezeichnend, dass abends die für die Schweiz charakteristische Altstadt menschenleer ist, während es auf dem Höhenweg, der im Osten des Dorfs parallel zur Aare verläuft, von Menschen wimmelt.

Hier reiht sich ein Restaurant mit internationaler Küche ans andere, das von bunt leuchtenden Springbrunnen umrandete Casino versprüht einen Plastik-Charme und in Souvenirshops wird mit Schokolade, Trachten, Alphörnern, Sackmessern und Kuckucksuhren tief in die Klischee-Kiste gegriffen.

Menschenmassen auf dem Interlaker Hausberg Harder Kulm. Bild: Aylin Erol

Interlaken: der Action-Hotspot der Schweiz

Das Dorf zwischen dem Brienzersee und dem Thunersee, das über die Zeit mit den umliegenden Dörfern Matten, Bönigen und Untersee zusammengewachsen ist, gänzlich zu meiden, wäre allerdings schade – ganz besonders für Adrenalinjunkies. Denn genau aufgrund des internationalen Tourismus konnte sich Interlaken in den vergangenen Jahren zum beliebten Action-Hotspot des Landes mausern.

Die Liste der Angebote für Leute, die ihr Herz gerne bis zum Hals klopfen hören, ist lang: Riverrafting, Jetboat-Touren, Gleitschirmfliegen, Fallschirmspringen, Bungee-Jumping und Canyoning. «Action» ist allerdings ein dehnbarer Begriff. Was den einen bereits grosse Überwindung kostet, etwa in einem Gummiboot einen wild schäumenden Fluss zu befahren, ist für andere einen Klacks.

«Schäumende Flüsse? Bungee-Jumping? Das ist nichts für mich», mag sich nun die eine oder der andere denken. Die Beliebtheit Interlakens im Ausland sowohl bei Familien, Studierenden, Gruppen, Paaren als auch bei Alleinreisenden aller Altersklassen hat in den vergangenen Jahren allerdings dafür gesorgt, dass eine breite Palette an Aktivitäten entstand – auch für Action-Einsteigerinnen und -Einsteiger.

Auf Augenhöhe mit Eiger, Mönch und Jungfrau

Gerade für sie bietet sich etwa ein Flug mit dem Gleitschirm weit weg von allen anderen Touristinnen und Touristen in einsamer Höhe an. Um in die Lüfte zu steigen, braucht es schliesslich deutlich weniger Überwindung, als sich aus einem Flugzeug zu stürzen.

Dafür geht es zunächst mit einem Tourbus zur Startwiese auf den Beatenberg. Oben angekommen dauert es nicht lange, bis der Gleitschirmflieger seinen Schirm ausgebreitet und die Touristinnen und Touristen angeschnallt hat.

Der Start braucht einiges an Mut. Bild: Aylin Erol

«Wenn ich <Los> rufe, rennst du den Hügel runter», sagt er. Klingt einfach, die instinktiv falsche Handlung im Wissen, dass bald der Boden unter den Füssen verschwindet, braucht aber trotzdem Mut. Doch ehe man sich versieht, baumeln die strampelnden Beine im Nichts.

Der Wind erfasst den bunten Gleitschirm sanft. Dann fliegen wir in breiten Kreisen über Interlaken, wo sich der Fluss durch das Dorf zu fressen scheint, weit über dem Harder Kulm. Ja, so weit oben, dass ich beinahe das Gefühl habe, mich auf Augenhöhe mit dem erhabenen Trio Eiger, Mönch und Jungfrau zu befinden.

Herzklopfen gibt es nur, wenn die Distanz zwischen den eigenen Füssen und dem Boden allzu genau betrachtet wird. Bild: PD

Dass der Brienzer- und der Thunersee, obwohl sie mit der Aare verbunden sind, eine völlig unterschiedliche Farbe haben – ersterer ist leuchtend türkis, letzterer geht eher in ein Hellblau – lerne ich aus der Vogelperspektive. Herzklopfen stellt sich höchstens ein, wenn die Distanz der eigenen Füsse zum Boden allzu genau betrachtet wird. Oder aber, wenn der Gleitschirmflieger fragt:

«Willst du Achterbahn fahren?»

Dann werden ein paar steile Kreise gezogen. Mit dem flauen Gefühl im Magen verliert der Gleitschirm auch rasant an Höhe. Und schliesslich, nach einer knappen halben Stunde, ist der süchtig machende Spass auf der Höhematte, der grossen Wiese im Zentrum von Interlaken, auch schon vorbei.

Von luftigen Höhen in die Tiefen des Wassers

Die plötzlich spürbare Hitze am Boden ruft nach einer Abkühlung. Doch statt in einen der beiden Seen zu hüpfen, kann diese gleich nochmals mit Action gepaart werden: beim Canyoning im reissenden Fluss von Saxeten.

Dabei geht es turbulenter zu und her als beim Gleitschirmfliegen. Eine gewisse Fitness ist gefordert. Und zwar nur schon, um im mehrschichtigen, ausgepolsterten Neoprenanzug und mit Helm die letzten zweihundert Meter des steilen, felsigen Waldhügels zu erklimmen. Denn hier startet die eigentliche Tour. Um die Kleidung sind wir später froh. Anders würden wir die eineinhalb Stunden im acht Grad kalten Wasser kaum aushalten.

Nichts für Warmduscher: Die Tour durch den reissenden Fluss. Bild: PD

Bevor das Wasser aber überhaupt in die Nähe rückt, wartet die erste Herausforderung. Um in den Canyon zu gelangen, müssen sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Tour erst einmal rund fünfzehn Meter abseilen.

Ein Guide macht es vor: Er greift ein Seil, welches sein Kollege nach dem Flaschenzugprinzip sichert, stemmt die Füsse in den Fels und geht rückwärts die Felswand hinunter. Sein Körper befindet sich in einer perfekten horizontalen Linie über dem rauschenden Wasser. Dabei sagt er:

«Passt auf! Wenn ihr ausrutscht, könnt ihr mit dem Gesicht gegen die Felswand knallen und euch die Nase brechen!»

Dann lacht er und ist verschwunden. Vordrängeln tut sich niemand. Nach kurzem Hadern springe ich schliesslich über meinen Schatten und schliesse die Finger um dasselbe Seil. Das Ganze ist einfacher, als man meinen könnte – solange der Blick nicht nach unten fällt. Es gilt vielmehr: Einen Schritt nach dem anderen machen und stur geradeaus schauen. Eine Übung, die beinahe meditativ ist.

Im Fluss angekommen werde ich von einem eindrücklichen Bild belohnt, das ich sonst wohl nie zu Gesicht bekommen hätte. Die glatt geschliffenen Felswände glitzern in den wenigen Sonnenstrahlen, die durch das dichte Astgewirr des Waldes ihren Weg bis zum Wasser finden, während die einen oder anderen Wurzeln in den Canyon hängen. Vor lauter Staunen darf nicht vergessen werden, dass das Wasser mit einer unglaublichen Kraft den Fluss hinunter strömt. Ein falscher Schritt und die Füsse werden einem unter dem Körper weggezogen.

Die kleine Gruppe bewegt sich durch einen Wildwasserparcours aus natürlichen Felstunneln, -rutschen und -klippen. Mit jedem Sprung aus bis zu fünf Metern Höhe ins sprudelnde Wasser sinkt die Hemmschwelle und wächst das Vertrauen in die Guides, die jeden Stein in- und auswendig kennen.

Die Professionalität der Veranstalter ist beim Wildwasserparcours entscheidend. Bild: PD

Massentourismus im eigenen Land hat auch etwas Positives

Dennoch wird es mir manchmal mulmig zu Mute. Das Wasser straft jeden Fehler umgehend ab. So sollte jeder und jede beim Springen den Arm ausstrecken, damit der unten wartende Guide diesen sofort packen und die Springenden aus dem Wasser ziehen kann. Ein Teilnehmer zieht seinen Arm jedoch in der Luft reflexartig wieder ein. Der Guide bekommt ihn nicht fassen. Der junge Mann wird umgehend vom Wasser verschluckt. Ein Strudel zieht ihn in die undurchsichtige Tiefe. Es dauert beängstigende lange Sekunden, bis zwei Guides ihn aus dem sprudelnden Weiss herausfischen. Er hustet viel Wasser aus und grinst schliesslich verlegen.

Eines wird klar: Das Spiel mit dem Wasser kann gefährlich sein. Am Ende haben alle ein paar Mal zu viel Wasser geschluckt und freuen sich – trotz glücklich machendem Adrenalinausstoss – auf die Rückfahrt. Canyoning ist definitiv kein Freizeitspass, der für jede und jeden geeignet ist, aber eine Aktivität, die man lieber in der Schweiz ausprobiert, wo man auf die Professionalität der Veranstalter zählen kann. Die heimische Landschaft aus zwei Perspektiven kennen zu lernen, die einen sonst verborgen bleiben – aus der Höhe und aus dem reissenden Bergbach –, birgt zudem einen besonderen Reiz.

Nebenbei lässt sich dadurch den überfüllten Bergbahnen und Gassen Interlakens entkommen. Und vielleicht lässt man sich im Anschluss eben doch noch darauf ein, ein paar überlaufene Sehenswürdigkeiten im Zentrum zu besuchen, wenn man schon in der Gegend ist. Die Begeisterung der ausländischen Touristen über Alphörner, Fondue, herzige rote Bähnli und Trinkwasser aus alten Brunnen hat nämlich auch etwas Schönes an sich: Sie steckt an.