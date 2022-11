Reisen Spurensuche vor der WM: In diesem italienischen Idyll entstanden die Paninibilder Getty Am 21. November beginnt die Fussball-WM. Für Sammler läuft sie schon seit Wochen – das Panini-Album muss voll werden. Erfunden vor gut 60 Jahren in Modena, wird es bis heute dort produziert. Hier können Gäste auf den Spuren der vier Erfinder bummeln.

Kartoffelförmiges Kopfsteinpflaster, ein Eros-Ramazotti-Double vorm Uhrenturm, entspannte Zuhörerinnen auf der Terrasse der Bar Concerto: Die Piazza Grande ist Modenas Wohnzimmer. Einheimische und Gäste flanieren über den Platz, vorbei am zu gross geratenen Dom. Auf dessen Treppe kauern zwei Jungs. Lautstark wie heissblütige Skatspieler fuchteln sie mit aufgefächerten Kärtchen herum: «Nicht mal gegen Ronaldo, Kimmich und Haaland zusammen tausche ich den», wettert der kleinere, und rückt seinen Kicker auf einem glitzernden Bild nicht raus.

Sowohl in Modena als auch in der Schweiz werden auf Pausenplätzen auch heute fleissig Bilder abgetauscht. Stephan Brünjes

Diese «Glitzis» zählen zu den begehrtesten der insgesamt 670 Sammelbilder fürs Panini-WM-Album. Beide Jungs haben das 80-seitige Sammelheft auf den Knien, reissen voller Hoffnung auf fehlende Kicker weitere Tüten auf, eben erstanden im Kiosk um die Ecke – dort, wo die Panini-Story einst begann.

Ikonischer Kiosk in Modena: Hier begann die Geschichte der Paninibilder. Panini

Olga Panini, Kriegswitwe mit acht Kindern, verkauft hier ab 1946 Zeitungen und Zeitschriften. Der Familie reicht es jahrelang kaum für eine warme Mahlzeit pro Tag. Sohn Giuseppe, der älteste, schon früher als talentierter Süssigkeitenverkäufer aufgefallen, hat mit den Brüdern Benito, Umberto und Franco eine clevere Geschäftsidee: Man nehme Zeitungen der Vorwochen, dazu einen Ballon und «Figurine» – Sammelbilder, die damals in Zigarettenpackungen klemmen. Alles zusammen in einen Papierumschlag, zukleben und als Wundertüte anbieten. Die kommen gut an bei den Kioskkunden, besonders die «Figurine». Also setzen die Brüder auf reine Bildertüten. Italienische Fussballer sind ab 1961 Paninis erster Renner, beginnend mit Bruno Bolchi, dem Kapitän von Inter Mailand.

Die Heldenhuldigung bleibt aus

Bolchi prangt heute, leicht vergilbt, im «Museo della Figurina». Von den Paninis gegründet und kostenlos zu besichtigen, zeigt es die Geschichte der Sammelbilder, beginnend um 1870 im Pariser Kaufhaus Au Bon Marché. Mit der vermutlich ersten Quengelware der Geschichte steigert es seinen Umsatz enorm: Kostenlose, bunte Kärtchen, beliebt bei Kindern, die ihre Mütter zu weiteren Einkaufsbesuchen drängen, um die Sammlung zu komplettieren.

Die Panini-Brüder (Giuseppe, Umberto und Franco Cosimo, von links) werfen Panini-Bilder wild umher – so mischten sie in der Anfangszeit anno der frühen 1960erJahre. Panini

Paninis Erfolgsstory präsentiert das Museum erfreulich bescheiden: Die etwa 600 Millionen Euro Jahresumsatz in 110 Ländern stehen nirgendwo, zu sehen ist aber, womit sie erreicht werden: Nach Fussballern folgen Alben mit Flugzeugen und Raketen, Popikonen und TV-Stars. Ein Hingucker auch die Weiterentwicklung der Bilder: Zuerst schwarz-weiss und umständlich im Album zu arretieren, bald schon nachkolorierte Fotos, in den Siebzigern dann farbige, selbstklebende und heute schliesslich Glitzersticker mit 3D-Effekt. Auch in Zeiten von Internet und Smartphone noch immer Stoff zur Befriedigung der «Haben-wollen»-Sucht von Milliarden Sammlern weltweit, jeder Dritte zwischen sechs und zehn Jahre alt, jeder vierte über 25.

Panini – längst ein Gattungsbegriff wie Tesla oder Tempo, aber ohne jede Heldenhuldigung in Modena. Keine Panini-Strasse, kein Platz, kein Denkmal. Nur ein Hinweis auf die nächsten Spiele der hiesigen Volleyballer – im Panini-Sportpalast, benannt zu Ehren von Giuseppe, langjährigem Sponsor. So stehts auf einem Plakat an der Via Emilia. Genau hier kippte Umberto Panini mal einen Kleinlaster voller Bilder um, alle Tüten vom Winde verweht über die alte römische Handelsstrasse, die sich schnurgerade durchs Zentrum zieht.

Schmalere Gassen gruppieren sich drumherum wie Schichten einer Zwiebel. Praktisch, weil man so beim Bummeln durch die vielen, oft unter Arkaden liegenden Geschäfte nie auf den Stadtplan schauen muss. Egal, ob man sich im Feinschmecker-Imbiss Giusti mit Kolonialwarenladen-Theke und Sonnensitzplätzen stärkt oder an der Gelateria Bloom eine Glace nascht – früher oder später steht man beim Modena-Stadtbummel auf einer «Ach-hier-sind-wir»-Kreuzung.

Norditalien von seiner pittoresken Seite: Die Altstadt Modenas leuchtet in den schönsten Farben, und unter den Arkaden lässt es sich prima flanieren und einkaufen. Bilder: Getty, Stefan Brünjes

Modenas Altstadt strahlt in vielen Pastellvariationen, so, als hätten die Maler einen XXL-Tuschkasten benutzt. Die schönsten Farbspiele bietet die Via Castel Maraldo, Paninis erster Firmensitz – geprägt von purer Handarbeit, ehe der Tüftler-Bruder Umberto die Misch-, Sortier- und Eintütmaschine Fifimatic erfindet. Noch heute ist sie in Betrieb, in der 1965 gebauten Fabrik ausserhalb der Altstadt. Ein schmuckloses Gebäude – nichts deutet drauf hin, dass hier in EM- und WM-Jahren täglich mehr als 60 Millionen Sticker produziert werden.

Als ein Anruf von Alessandro Del Piero kam

Reich geworden durch ihre Firma und deren Verkauf 1988, investieren die Panini-Brüder in andere Geschäftsfelder. Umberto kauft eine Farm mit 500 Kühen, startet seine Öko-Parmesankäse-Produktion, seit seinem Tod geführt von Sohn Matteo. Ein Besuch dort – 15 Autominuten ausserhalb Modenas – ist das Highlight der Panini-Tour, auch wegen der Maserati-Oldtimer-Sammlung, der grössten Italiens. Matteo erzählt: «Viele wollten in den Siebzigern mein Freund sein. Sie wussten, ich kann ihnen das Stickeralbum vollmachen.»

Umberto Panini mit seinem Sohn Matteo. Panini

Apropos: Warum sind bestimmte Kicker so selten in der Tüte zu finden? «Zufall», sagt Matteo nicht ganz überzeugend, «wir haben nie Bilder zurückgehalten, damit die Leute mehr kaufen müssen.» Man könne ja die fehlenden bestellen. Wer im Album ist, steigert jedenfalls Börsenwert und Selbstwertgefühl. Und wer nicht drin ist, beklagt sich schon mal. Alessandro Del Piero etwa habe ihn deswegen mal angerufen, als er noch nicht so bekannt war. Also lange bevor Del Piero Deutschland 2006 aus dem Turnier schoss und wenige Tage später Weltmeister wurde.