Reisen Seltenes Farbenspektakel: Wenn die Polarnacht plötzlich mystisch rot wird Auf Spitzbergen geht die Sonne während über dreieinhalb Monaten nicht auf. Trotzdem kann es bunt werden, nicht nur der Nordlichter wegen. Ein Besuch in der reizvollen Dunkelheit des höchsten Nordens.

Polare Stratosphärenwolken sei Dank: Mystische Stimmung während der langen Polarnacht. Bild: Simon Dudle

Es ist ein spezieller Flug. Rund drei Stunden dauert er von Oslo über den Polarkreis hinaus. Immer weiter nördlich. Selbst nach dem Nordkap ist die Reise noch weit mehr als eine Stunde lang. Zur Mittagszeit dann peilt das Flugzeug an diesem Wintertag Spitzbergen an. Es wird immer dunkler.

Schon deutlich vor der Landung ist im Norden kein Tageslicht mehr zu sehen. Wir landen in der Dunkelheit von Longyearbyen, dem kleinen Hauptort von Spitzbergen, auch Svalbard genannt. Rund 900 Kilometer vom norwegischen Festland und 1300 Kilometer vom Nordpol entfernt.

Auf dem Flug Richtung Spitzbergen, aufgenommen zur Mittagszeit mit Blick Richtung Süden. Bild: Simon Dudle

Viele Bewohner leben wegen des rauen Klimas mit Jahres-Durchschnittstemperaturen von -7 Grad nicht lange dort. Sterben ist auf Spitzbergen sowieso verboten, da aufgrund der Kälte nichts verrottet. Für Geburten wird der Flug aufs norwegische Festland angetreten. Ein gut ausgebautes Spital wäre würde sich bei der geringen Bevölkerungsdichte ohnehin nicht lohnen.

Blick über Longyearbyen: Das Bild wirkt heller, als es in Wirklichkeit ist. Direkt über dem alten Seilbahnmast ist der Mond zu sehen. Bild: Simon Dudle

Der einzige Industriezweig steht vor dem Aus

Der Name Spitzbergen geht auf den niederländischen Seefahrer Willen Barents zurück, der die Inselgruppe Ende des 16. Jahrhunderts entdeckt und nach den spitzen Bergen an der Westküste benannt hat. Die Insel belebte sich aber erst als der amerikanische Unternehmer John Munroe Longyear, sich anschickte, mit der reichlich vorhandenen Kohle zu geschäften. Er errichtete zu Beginn des 20. Jahrhunderts die erste ständige Grubensiedlung auf der Insel, Longyear-City, woraus sich im Norwegischen Longyearbyen ergab.

Später brachen die Erträge zusehends ein. Mittlerweile sind sechs der sieben Kohlegruben rund um Longyearbyen stillgelegt. Ganz wollen sie nicht auf Kohleabbau verzichten. Doch die norwegische Regierung, welche auf Spitzbergen das Sagen hat, sieht das anders und will auch die letzte Mine Ende 2023 schliessen. Kohleabbau gilt als überholt und nicht umweltfreundlich.

Unternehmer John Munroe Longyear Mitten in der Einkaufsstrasse von Longyearbyen, in welcher es genau ein Lebensmittelgeschäft (links) hat. Bild: Simon Dudle

Auf Spitzbergen stellt sie sich aber die Frage, wie auf der Insel ohne Kohle geheizt werden soll. Die Nutzung von Windkraft ist nicht möglich, weil zu starke Stürme Windräder zerstören würden. Der Verwendung von Erdwärme steht der Permafrost im Weg, auf welchem die allermeisten Häuser stehen. Also würde nichts anderes übrig bleiben, als Diesel vom Festland nach Spitzbergen zu verschiffen, was alles andere als ein Quantensprung in Sachen Umweltschutz wäre.

Blick in die Mine 3, welche Mitte der 1990er-Jahre stillgelegt wurde. Bild: Simon Dudle

Mit dem Gewehr auf die Expedition

Der Kohleabbau prägt gleichwohl bis heute das Landschaftsbild von Longyearbyen. Im Dorf mit den rund 2000 Einwohnern stehen noch mehrere grosse Seilbahnmasten. Für den Kohleabbau war ein eigenes Seilbahnsystem errichtet worden, welches von einer Station knapp oberhalb des Hafens von Longyearbyen mittels einem verästelten System zu den Minen führte.

Von der heute einzigen noch offenen Mine wird Kohle mit Lastwagen abtransportiert. Die Natur tut nun das Ihre. So hängen an der Seilbahn Richtung Mine 3 noch die Kohletransport-Vorrichtungen am Seil, während von den anderen Sektionen nur noch die Masten übrig sind. Abgebrochen werden sie nicht, da sie mittlerweile eine Art Wahrzeichen des Ortes sind und an die frühere Zeit erinnern.

Auf Spitzbergen ist es ein Miteinander von Mensch und Tier. Bild: Simon Dudle

Überhand genommen hat der Tourismus. Spitzbergen ist per Linienflug erreichbar und man braucht nicht Teil einer Expedition zu sein, um Erkundungen anzustellen. Das gilt aber nur, solange man sich innerhalb Longyearbyens bewegt. Wer die Ortschaft verlässt, muss dies zur eigenen Sicherheit der Verwaltung melden und ein Gewehr auf sich tragen. Dies, weil rund 3000 Eisbären zur Inselgruppe gehören. Gerade im vergangenen Jahr gab es auf dem Campingplatz, der knapp ausserhalb des Dorfes nahe des Flughafens liegt, einen Zwischenfall mit einem Eisbären, bei dem ein Mensch ums Leben kam.

Unter russischer Kontrolle

Zu den weiteren Siedlungen auf der Inselgruppe bucht man deshalb besser eine Expedition. Zum Beispiel nach Pyramiden und Barentsburg, die im Gegensatz zum Hauptort Longyearbyen unter russischer Kontrolle sind. In Barentsburg wird noch Kohle abgebaut. Doch die Bevölkerungszahl ist deutlich tiefer als auch schon.

Ausflüge sind auch in der Polarnacht möglich. Diese dauert auf Spitzbergen offiziell vom 26. Oktober bis zum 15. Februar. In Wahrheit aber noch länger. Bis es die Sonne im Frühjahr ein erstes Mal über die Berge rund um Longyearbyen schafft, ist der 8. März ins Land gezogen. In den Wochen rund um die Wintersonnenwende kurz vor Weihnachten wird es fast gar nicht mehr hell, da die Sonne unter dem Horizont steht.

Mittagszeit an einem der kürzesten Tage des Jahres. Das Bild wirkt heller, als es wirklich ist. Bild: Simon Dudle

Mystischer roter Himmel

Das Empfinden der Polarnacht hängt vom Wetter ab. Während es bei bewölktem Himmel nicht wahrnehmbar dämmert, kann es bei klaren Verhältnissen hell genug sein, um ohne Stirnlampe die Gegend zu erkunden. Entscheidend ist auch, ob der Mond hilft. Oder ob ein seltenes Phänomen eintritt, wie in diesem Winter an mehrere Tagen, und der Himmel zur Mittagszeit für ein paar Stunden mystisch rot scheint. Das Phänomen funktioniert ähnlich wie das Morgenrot in der Schweiz, wenn die Sonne von unterhalb des Horizonts scheint: Auf dem langen Weg durch die Atmosphäre werden alle Anteile des Lichts weggestreut, bis nur noch Rot übrig bleibt.

Während in der Schweiz die Rotfärbung in den Wolken betrachtet werden kann, ist es auf Spitzbergen anders. Christoph Siegrist von SRF Meteo erklärt: «Die Sonne ist im Winter selbst am Mittag so tief unter dem Horizont, dass auch die höchsten Wolken in der Wetterschicht auf neun Kilometer Höhe nie von der Sonne angeschienen werden. Damit man das rote Licht dennoch sieht, braucht es seltene Polare Stratosphärenwolken. Diese Wolken befinden sich über der Wetterschicht auf 20 bis 25 Kilometern Höhe.»

Diese polaren Stratosphärenwolken entstehen nur, wenn es dort oben kälter als -78 Grad ist. Und selbst das genügt noch nicht: Es braucht zwischen dem norwegischen Festland und Spitzbergen zwei Gebiete mit solchen Stratosphärenwolken, damit das Phänomen auftreten kann.

Die Berge wirken wie eine Silhouette. Bild: Simon Dudle

Ebenfalls zum Reiz des Winters zählen die Nordlichter. Da es im Winter durchgehend dunkel ist, können sie während der Polarnacht während 24 Stunden gesehen werden. Voraussetzung sind ein klarer Himmel, Dunkelheit und eine starke Sonnenaktivität.

An Heiligabend dieses Winters aufgenommen: Die Polarlichter erhellen den alten Seilbahnmasten bei Longyearbyen. Bild: Simon Dudle

Grösster Samenspeicher der Welt

Grösster Saatgut-Tresor der Welt: Nur der Eingang ist überirdisch gelegen. Bild: Simon Dudle

Zu Spitzbergen gehört auch der grösste Saatgut-Tresor der Welt. Rund 250 Länder der ganzen Welt beteiligen sich. Es werden Körner wichtiger Lebensmittel wie Reis, Mais, Weizen, Kartoffeln, Früchte, Nüsse oder Wurzelgemüse gelagert.

Die Samen können bei einem Katastrophenfall ausgeliefert und nachgezüchtet werden. Das Bauwerk liegt in eine alte Kohlegrube. Das Saatgut wird bei -18 Grad gelagert. Sollte das Kühlsystem ausfallen, sorgt der Permafrostboden dafür, dass die Temperatur nicht auf über -3,5 Grad ansteigt.