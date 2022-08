Reisen Opulente Kunst geniessen in Oslo: So erholsam ist ein Besuch bei den entspannten Norwegern Tord Baklund Oslo entwickelt sich gerade mit seinen neuen Museen zu einer echten Kunst- und Kulturmetropole. Doch auch sonst findet man in Norwegens Hauptstadt viel Abwechslung – zum Beispiel beim Saunieren im Fjord.

Klitzeklein kommt man sich vor auf der Sauna-Plattform namens «Bademaschinen» am Oslo-Fjord. Sie steht direkt am Quai vis-à-vis der Oper und der eindrücklichen Deichman-Bibliothek.

Didrick Stenersen

Die Sauna-Plattform wird von vielen Stammgästen benutzt, wie Olaf und Pia. Das Ehepaar in den 40ern ist glücklich, dass es nach der langen Pandemie-Zeit endlich wieder seinem Hobby frönen kann. Sie erzählen:

«Norwegen war eines der restriktivsten Länder, was die Coronamassnahmen anbelangt. Wir durften lange kaum mehr aus dem Haus.»

Nun sind auch die Touristen zurück, die staunend – und fotografierend – die Saunagänger beobachten.

Olaf und Pia haben gleich erkannt, dass ich hier meine Premiere habe, und weihen mich in die Gepflogenheiten ein. Erst mal wird geschwitzt, auch wenn die Temperaturen draussen alles andere als winterlich sind. Umso erfrischender fühlt sich der Sprung in den Oslo-Fjord an. Entlang der Hafenpromenade locken verschiedene Angebote zu einem Saunagang, etwa die kleinen Sauna-Boote von KOK oder die Oslo-Fjord-Sauna im Quartier Sørenga.

Es ist nicht die schlechteste Idee, sich der Stadt vom Wasser her anzunähern, hat sich Oslo doch in den letzten Jahren enorm verändert. Sie gilt als eine der am schnellsten wachsenden Städte Europas und mausert sich gerade zu einer echten Kunst- und Kulturmetropole. Bei meinem letzten Besuch ragten am Hafen im Stadtteil Bjørvika noch Dutzende Baukräne in den Himmel.

Heute stehen da die Deichman-Bibliothek, die Oper und das Munch-Museum schön aufgereiht wie eine Perlenkette. Hinter den neuen Kulturikonen ist ein Wohnquartier mit vielen Restaurants entstanden, darunter Barcode – zwölf moderne Hochhäuser, die an einen Strichcode erinnern.

«Der Schrei» erhält hier seine grosse Bühne

Den Auftakt zu dieser Kultur-Offensive machte die spektakuläre Oper, die wie ein Gletscher aus dem Meer aufzutauchen scheint und mit ihrem begehbaren Dach mittlerweile das Wahrzeichen der Stadt ist. Aussen aus weissem Marmor, innen mit viel Holz, ist der preisgekrönte Bau des Architekturbüros Snøhetta ein Magnet.

Getty

Nur wenige Schritte entfernt erhebt sich das Munch-Museum, das im vergangenen Jahr eröffnet wurde.

Didrick Stenersen

Der obere Teil des 300 Millionen teuren Hauses hat einen Knick – eine Art Verbeugung vor der Oper, der Stadt und der Kunst. Hier dürfen die Gäste mehr als Kunst erwarten. Natürlich bekommt Edvard Munchs Hauptwerk «Der Schrei» seinen grossen Auftritt. Neben elf Ausstellungsräumen findet man im dreizehnstöckigen Bau aber auch Räume für Konzerte, ein Kino, Workshops, eine Forschungsbibliothek sowie Restaurants.

Munchs Hauptthemen Liebe, Tod, Angst und Einsamkeit werden vielfältig inszeniert. Am besten nähert man sich dem expressionistischen Maler (1863–1944) im 7. Stock in der Ausstellung «Munchs Shadow» an, wo man in sein Leben eintaucht und eine Reise durch seine Gedankenwelt unternimmt.

Didrick Stenersen

Und schon geht’s weiter zum nächsten Kulturort. Das Klischee einer Bibliothek mit meterhohen Bücherregalen kann man bei der Deichman-Bibliothek vergessen. Der gläserne Bau zeigt, dass es auch anders geht. Da hüpfen Kinder auf roten Kissen, krabbeln durch wattierte Tunnels, Nähmaschinen rattern und 3D-Printer drucken Plastiken aus. Bücher gibt es selbstverständlich auch im Haus, über 450 000. Gehalten werden die sechs Etagen von drei Türmen, sodass ein riesiges Atrium entstanden ist.

Didrick Stenersen

Eine gute Alternative für einen Zwischenstopp ist das Hotel Amerikalinjen, unmittelbar beim Bahnhof und idealer Ausgangspunkt zu den neuen Kulturikonen. Das Haus mit der ochsenroten Farbe wurde 1919 als Verwaltungsgebäude der gleichnamigen norwegischen Reederei eingerichtet, die im 20. Jahrhundert den Passagier- und Frachtlinienverkehr in die USA betrieb. 100 Jahre später wurde darin ein Hotel eröffnet. Die Bar wurde gerade als beste Cocktail-Bar Norwegens ausgezeichnet, wie Chef-Barkeeper Slavomir Kytka stolz erklärt.

Nur ein paar Gehminuten vom Hotel entfernt wartet die nächste Attraktion: das neu eröffnete Nasjonalmuseet, das grösste Kunstmuseum Nordeuropas. Ein auf den ersten Blick etwas abweisendes Gebäude aus grauem Schiefer.

Didrick Stenersen

Als Bunker wird das Gebäude des deutschen Architekten Klaus Schuwerk bereits bezeichnet. Im gut 600 Millionen Euro teuren Bau mit 86 Räumen sind gleich drei Museen untergebracht: die Kunstsammlungen der Nationalgalerie, das Museum für Zeitgenössische Kunst und das Kunstgewerbemuseum. Ein Highlight ist die gigantische Lichthalle im obersten Stock, wo Wechselausstellungen stattfinden.

Noch mehr Lust auf Kunst? Im Viertel Tjuvholmen, was übersetzt «Insel der Diebe» heisst, ragt das Astrup-Fearnley-Museum von Renzo Piano heraus. Mit dem gläsernen Dach erinnert es an ein Segel. Darin untergebracht ist internationale zeitgenössische Kunst wie diejenige von Damien Hirst, Cindy Sherman oder Anselm Kiefer. Früher tummelten sich in diesem Quartier zwielichtige Gestalten, heute ist es ein schickes Ausgehviertel mit vielen Restaurants und Cafés.

Im weltgrössten Skulpturenpark steht ein kleiner Hitzkopf

Wer bei schönem Wetter nicht in einem Museum Kunst bestaunen möchte, nimmt den Weg zum Vigelandsparken unter die Füsse. Über 200 Stein-, Bronze- und gusseiserne Statuen des Künstlers Gustav Vigeland stehen dort. Monumental ist der Monolitten, eine 14 Meter hohe Säule, eine Monsterkon­struktion mit 121 Figuren, die übereinander in Richtung Himmel klettern.

zvg

Die beliebteste Figur heisst Sinnataggen (Kleiner Hitzkopf) und stellt einen kleinen Jungen dar, der wütend mit dem Fuss auf den Boden stampft. Er ist so beliebt, dass seine Hände und Füsse glänzen, weil jeder, der ein Foto mit ihm macht, diese berührt.

Weil auch im Norden öfter die 30-Grad-Marke geknackt wird, zieht es mich schon bald wieder nach Bjørvika zum Oslo-Fjord ans Wasser. Diesmal ohne Saunabesuch, schliesslich befindet sich direkt vor dem Munch-Museum auch ein Strandbad.