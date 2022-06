Reisen Menüs für Hunde, Sandstrände und Schweizer Auswanderer: Ein Besuch in Zentralflorida Getty Paradiesische Sandstrände locken Sonnenanbeter aus aller Welt nach Florida. Wenig bekannt ist: Auch Kulturliebhaber und Freunde der gepflegten Küche kommen in Tampa und St. Petersburg voll auf ihre Kosten – und selbst für Vierbeiner gibt es dort Menükarten.

John Messmore ist ein grosser Tierfreund. «Ich liebe Hunde über alles», sagt der kinderlose 78-Jährige. Seit vielen Jahren führt er in North Redington Beach, gelegen am Golf von Mexiko, sein «Sweet Sage Café». Von aussen erinnert das Restaurant wegen seiner auffälligen knalligen Farben ein wenig an Pippi Langstrumpfs Villa Kunterbunt.

Menschen wie Hunde sind bei ihm gleichermassen willkommen. John hat für die Vierbeiner eine eigene Menükarte kreiert. «Beagle Bagel» heisst ein Menü, «Cold Nose» ein anderes. John bietet auch Hunde-Partys an. «Kürzlich hatte ich hier 50 Chihuahuas, natürlich jeder Hund mit Besitzer. Das war eine grosse Sache.»

Die kulinarische Bandbreite in und um Tampa ist gross. 20 Kilometer nördlich des hundefreundlichen Restaurants fühlt sich eine ganz andere Klientel pudelwohl. Im «Frenchy’s Rock-away Grill» in Clearwater, gelegen direkt am Sandstrand, kommen Junge und vor allem Junggebliebene auf ihre Kosten. «Zu uns kommen alle, die gerne gut essen und eine unterhaltsame Zeit haben wollen», erklärt Manager Ralph Hall. Das Publikum lockt «Frenchy’s» mit der Spezialität des Hauses an: fangfrischer Grouper, Zackenbarsch. Dieser Fisch wird in allen möglichen Variationen serviert.

«Dafür reisen die Leute meilenweit an», sagt Hall. Man glaubt es ihm gerne. Auf einer ausgedehnten Autofahrt entdecken wir ein «Frenchy’s»-Reklameschild nur kurz vor dem rund 180 Kilometer entfernten Orlando.

Wer gerne bei einem saftigen Steak über Fussball plaudern möchte, ist im «Seabreeze Island Grill» in Redington Shores goldrichtig. Manager George, ein gebürtiger Grieche, der eigentlich Georgios heisst und einst aus dem kalten Chicago nach Zentralflorida kam, war 2004 live dabei, als seine Griechen in Portugal Fussball-Europameister wurden. Und er sei auch schon in der Schweiz gewesen, sagt er und reibt Daumen und Zeigefinger aneinander. «Ein schönes Land, aber teuer.»

Schön. Ein gutes Stichwort. Die Strände an der Karibikküste der Pinellas-Halbinsel – mit den Zentren Clearwater im Norden, St. Petersburg im Süden und Tampa in der Bucht – sollen, wenn nicht die schönsten der Welt, dann immerhin die schönsten der USA sein. Das sagen die Einheimischen. Ganz verkehrt ist diese Meinung nicht.

Mehr Strandidylle geht nicht. Getty

Am Strand joggen Männer und Frauen jeden Alters vorbei, Pelikane ziehen ihre Kreise. Und wenn ein weiterer sonniger Tag zu Ende geht, raubt einem der Sonnenuntergang beinahe den Atem. Wo, so denkt man beim Anblick der roten Sonne, die langsam im Golf von Mexiko versinkt, wo möchte man in diesem Augenblick lieber sein als genau hier, an der Karibikküste von Florida.

Schlemmen in ausrangierten Schiffscontainern

Westlich der Pinellas-Halbinsel liegt Tampa, das Wirtschaftszentrum der Region. Eine Stadt mit knapp 400000 Einwohnern, mit dem internationalen Flughafen und bekannt für ihre Museen und Kulturangebote. So zeigt etwa das Tampa Museum of Art moderne und zeitgenössische Kunst und das Florida Museum of Photographic Arts faszinierende Fotografien. Im historischen Viertel Ybor City lebten Anfang des 20. Jahrhunderts kubanische und spanische Zigarrenfabrikarbeiter. Heute ist es ein Ausgehviertel mit Restaurants und einem lebendigen Nachtleben.

Das gehobene Stadtviertel Hyde Park ist bekannt für die Gastronomie- und Ausgehszene an der South Howard Avenue, auch SoHo genannt. Eines der spektakulärsten Restaurants vor Ort ist das 1956 eröffnete Bern’s Steakhouse, welches sich in einem ehemaligen Geschäftsblock befindet. «Stellen Sie sich vor, hier drin gab es früher einmal ein Lebensmittelgeschäft, einen Krämerladen und sogar einen Coiffeursalon», erklärt Restaurant-Manager Esli Rodnan.

Tatsächlich soll an einer Wand im Restaurant noch der Originalspiegel des damaligen Friseurladens hängen. Nettes Detail: In Bern’s Steakhouse werden Gemüse und Salat aus dem biologischen Anbau auf der geschäfts­eigenen Farm serviert.

Pulsierende Städte mit Palmen: die Aussicht in Zentralflorida. Bild: Getty

Wer Tampa zu Fuss erkunden möchte, dem sei ein entspannter Spaziergang auf dem Riverwalk empfohlen. Dieser rund vier Kilometer lange Fussgängerweg entlang des Hillsborough-River ist eine der ganz grossen Tourismus-Attraktionen der Stadt. Breit und grosszügig angelegt, kreuzen sich auf dem Weg Fussgänger, Jogger und Velofahrer problemlos. Das Florida-Aquarium, das Tampa Bay History Center, verschiedene Restaurants, aber auch das Museum of Art liegen am Weg.

An einem Ende des Riverwalk gelegen ist die Sparkman Wharf. Dieses hippe Ausgehviertel ist allein einen ­Besuch in Downtown Tampa wert. Verschiedene kleine Beizen – viele davon eingerichtet in ausrangierten Schiffscontainern – bieten eine Fülle von verschiedenen Speisen und Getränken an. Es hat dort einen «Biergarten», der tatsächlich so heisst. Wer weder radeln noch spazieren möchte, entdeckt die Stadt Tampa mit dem «Piraten-Taxi» auf dem Hillsborough-River. 14 Stopps legt das schwarz-gelbe Wassertaxi auf seiner Route ein, zu- und aussteigen kann man je nach Lust und Laune.

Bei den «TV-Auswanderern»zu Besuch

Florida ist nicht nur bei Touristen beliebt, es verlegen auch immer wieder Schweizerinnen und Schweizer ihren Wohnsitz in den US-Bundesstaat. Und einige von ihnen beleben die Kulinarik-Szene zusätzlich. So wie zwei der zurzeit wohl bekanntesten Schweizer Auswanderer. Marina Marrer, 31, und Mike Hostettler, 45, hat es im Februar 2020 nach Tampa verschlagen.

Mike Hostettler und Marina Marrer führen in Florida hinter ihrer Waffel-Theke. SRF / zvg

Die beiden führen nach coronabedingten Turbulenzen seit September 2020 in einer Shopping-Mall unweit des Vergnügungsparks Busch Gardens ein Waffelrestaurant. Die Geschichte des Paars aus dem Kandertal war im vergangenen Januar in der SRF-Sendung «Auf und davon» zu sehen. Der Zuschauer war Zeuge eines ruppigen Starts in den USA, von aufkommenden Existenzängsten, von Burn-outs.

Wie geht es den beiden heute? Eine Stippvisite zeigt: alles okay. «Wir können nicht klagen», sagt Hostettler, «es läuft ganz gut. Wir haben rund 2500 Stammgäste, die einen kommen sogar aus Miami zu uns.» Sagt’s, und verabschiedet sich auch schon wieder. «Kundschaft», entschuldigt er sich knapp. Aber nicht an der Waffel-Theke. Ein paar Meter neben dem Waffelrestaurant hat der passionierte Tätowierer ein Tattoo-Studio eingerichtet.