Reisen Mehr als nur «Bergdoktor»: Ein Sommermärchen am Wilden Kaiser in Tirol Touren mit dem E-Mountainbike durch wilde Natur, Schlemmereien von Tiroler Spezialitäten, Ausflüge an tiefblaue Bergseen oder Besuche der Drehorte der TV-Serie «Der Bergdoktor» – die Region hat viel zu bieten. Dabei hat man stets das eindrückliche Massiv des Wilden Kaisers im Blick.

Gute Aussichten: Die Region am Wilden Kaiser ist ein Eldorado für Biker. Bild: Mathäus Gartner / Tourismusverband Wilder Kaiser

Wie trällerte Udo Jürgens selig einst so sehnsüchtig? - «Ich war noch niemals in New York». Ich schon zig Male. Aber: Ich war noch niemals in Wien. Überhaupt noch nie in Österreich. Habe den Nachbarn einfach übersehen, peinlich. Der Blick – und entsprechend die Reisen – schweifte vielmehr in die Ferne.

Im Nachhinein das grosse Bereuen. Seit dem viel zu kurz geratenen Kurztrip ins Tirol, in die Region Wilder Kaiser, habe ich nämlich einen Narren gefressen. An den Kasspatzln etwa, auch am Kaiserschmarrn und den Kaspressknödeln, die dort in jeder Gaststube serviert werden. Ganz allgemein am Vesper, dem Imbiss, dem man von frühmorgens bis spätabends frönen kann. Und an der vielbesagten Gastfreundschaft der Österreicher, die ich immer für ein Gerücht hielt.

Aber so richtig angetan hat es mir das majestätische Bergmassiv des Wilden Kaisers. Klar, helvetisch alpine Panoramen sind eine Klasse für sich. Aber es spricht nichts dagegen, sich ein wenig in diese Bergkette der nördlichen Kitzbüheler Alpen zu verlieben. In diese zerklüfteten, schroffen Gipfel. Auf sanft geschwungenen Grashügeln thronen sie und scheinen den Himmel anzukratzen – viel besser als jedes Hochhaus in New York. Und egal, ob man sich nun in einem der vier Dörfer aufhält, die zur Region gehören – Söll, Scheffau, Ellmau oder Going –, auf dem Bike das Naturschutzgebiet am Fusse des Bergs erkundet oder im Hotelpool planscht: Der Wilde Kaiser scheint stets majestätisch aus der Ferne zu rufen: «Ja, griass di!» Am besten sichtbar ist er aber vom Süden her.

Der Gruberhof, das Wohnhaus des «Bergdoktors», thront über dem Dorf Söll und ist eine Wanderung wert. Bild: Felbert/Reiter / Tourismusverband Wilder Kaiser

Seine Umrisse dürften vielen nicht unbekannt sein. Die nach 16 (!) Staffeln immer noch mega-erfolgreiche TV-Serie «Der Bergdoktor» spielt sich vor diesem Setting ab. Das Wohnhaus des Protagonisten befindet sich oberhalb von Söll, die Praxis in Ellmau und der Dorfplatz mit pittoresker Kirche in Going. Aus diesem Grunde zieht es viele Fans in die Region. Die Filmschauplätze sind nämlich öffentlich zugänglich, wenn nicht gerade gedreht wird.

Abkühlung im glasklaren Wasser des Hintersteinersees

Aber auch wer nichts mit dem Bergdökterlen anfangen kann, kommt hier auf seine Kosten. Outdoor-Fans im Besonderen. Eingebettet in wilde, unberührte Natur, ist die Region ein Eldorado für Wanderer, für River-Rafting und Kletterer. Sie gilt gar als Wiege der österreichisch-bayerischen Kletterszene. Neben unzähligen alpinen Mehrseillängenrouten und diversen Klettersteigen findet man dort auch mehrere Klettergärten mit einer Vielzahl an Sportkletterrouten, der bekannteste ist der Klettergarten am Schleierwasserfall. Der 60 Meter hohe Felsdom gilt als Mekka für Extremkletterer, finden sich hier doch einige der härtesten Routen Europas.

Jene, die weniger sportlich unterwegs sind oder wie ich ein chronisches Knieleiden haben, setzen sich auf den Sattel eines E-Mountainbikes. Gut beschilderte Trails für jedes Level laden zum Entdecken der Natur ein. Nachdem wir uns auf dem Pumptrack bei Söll, einer Übungsanlage für Mountainbiker, mit der butterweichen Federung des Zweirads angefreundet haben, zieht es uns an den Hintersteinersee hoch über Scheffau. Starke Steigung, Höhendifferenz 400 Meter, mit dem Elektromotor aber machbar.

Eine glasklare Sache: Der Hintersteinersee ob Scheffau, ein beliebtes Ziel für Biker und Wanderer gleichermassen. Bild: Mathäus Gartner / Tourismusverband Wilder Kaiser

Ins Schwitzen kommen wir trotzdem, und da wir in weiser Voraussicht Badekleid und Badehose eingepackt haben, folgt auf die Anstrengung ein kühlender Schwumm im türkis leuchtenden Bergsee auf 882 Metern über Meer. Der Besuch dieses Naturjuwels, das von unterirdischen Quellen mit kristallklarem Wasser gespeist wird, empfiehlt sich zu Randzeiten und in der Nebensaison, da ein Wanderbus von Scheffau aus direkt zum Strandbad am See fährt und immer ganze Trauben von Touristen mit sich bringt. Der Rundgang um den See dauert etwa eine Stunde.

Ein bisschen abgeschiedener, aber nicht unerreichbar ist die Au Hochalm oberhalb von Söll. Ab der Bergstation der Brandstadlbahn dauert's ungefähr eine Stunde zu Fuss, die Tour dorthin lohnt: In der Hütte wartet typische Tiroler Kost, fast alles stammt aus eigenem Anbau und Erzeugung. Das ist Genusswandern auf höchstem Level, immer den Kaiser im Blick.

Warum die Bergkette der nördlichen Kitzbüheler Alpen im Tiroler Unterland gerade diesen schmucken Namen trägt, darum ranken sich übrigens zahlreiche Mythen. Nun, eigentlich liegt’s auf der Hand: Die Zacken und die silbrige Farbe des Wettersteinkalks gleichen einer Kaiserkrone. Aber so einfach ist es dann doch nicht.

Eine der plausibelsten Geschichten besagt, dass ein Bauernhof im Gebiet einst im Besitz des Kaisers Karl V (1500-1558) lag – also lange bevor es New York, Wolkenkratzer und Udo Jürgens gab. Eine andere, dass sich dort seine letzte Ruhestätte befindet und er seither über die Berge wacht. Und schliesslich wird erzählt, dass der Kaiser, beeindruckt von der Schönheit des Gebirges, einst ausgerufen haben soll: «Lange, wenn ich es nicht mehr bin, wirst du noch Kaiser sein!» Genau so ist es.

Im Hotel Postwirt lässt es sich nach einem anstrengenden Outdoor-Tag im Infinity-Pool auf dem Dach entspannen. Bild: rza