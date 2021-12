Reisen In Costa Ricas Urwald: Von Park zu Park mit dem Auto Bild: Getty Images Unsere Autorin kurvt mit einem Mietwagen durch Costa Rica. Anfänglich noch etwas nervös, merkt sie bald: Das klappt problemlos – mal abgesehen von jenem Nationalpark, der ein riesiger Sumpf ist.

Nach einer scharfen Kurve waren sie plötzlich da – und wir froh, dass wir uns an die vorgeschriebene Höchstgeschwindigkeit gehalten hatten: eine ganze Gruppe Nasenbären. Links und rechts der Strasse suchten sie nach Früchten, die von einem der Bäume am Strassenrand gefallen waren.

Die herzigen Nasenbären auf der Futtersuche – man trifft sie oft an. Bild: Getty Images

Die Kleinbären mit dem langen, geringelten Schwanz und der schmalen Schnauze trifft man in Costa Rica regelmässig an, und doch sind sie zu niedlich, als dass einen der Anblick nicht mehr entzücken würde. Entsprechend waren wir nicht die Einzigen, die einen kurzen Stopp einlegten, um die Tiere beim Fressen zu beobachten.

Pause machen, beobachten, sich über Vögel, Landschaften, Nasenbären und Pflanzen freuen: Das gehört auf der Reise durch das nur rund 51000 Quadratkilometer kleine Land dazu. Besonders dann, wenn man mit dem Mietwagen unterwegs ist und eigentlich in flottem Tempo von einem Nationalpark zum nächsten, von einem Erlebnis zum anderen rauschen könnte.

Costa Rica hat in den vergangenen Jahrzehnten auf Ökotourismus gesetzt, fast ein Drittel der Fläche steht mittlerweile unter Naturschutz. Wer wie wir «nur» zwei Wochen unterwegs ist, hat die Qual der Wahl.

Zum ersten Mal mit dem Mietwagen in Mittelamerika unterwegs und zu Beginn noch etwas nervös, merkten wir schnell: Das wird easy. Mit Google Maps liess sich problemlos durch das Land navigieren, und die Strassen in Costa Rica sind meistens in gutem Zustand. Richtig holprig wurde es lediglich, als wir die Nebelwälder von Monteverde erkunden wollten.

Bild: Rebekka Balzarini

Die Strasse dorthin gilt als eine der schlechtesten im Land, sie ist nicht durchgehend ­asphaltiert und mit Schlaglöchern gespickt. Bei Regen kann es laut dem Reiseführer schlammig werden, davon blieben wir allerdings verschont. Etwas gewohnheitsbedürftig ist die Maximalgeschwindigkeit von 90 Stundenkilometer, die landesweit gilt – auch auf den gut ausgebauten Strassen.

Einer der Nationalpärke ist mit dem Auto allerdings nicht erreichbar: Der Parque Nacional Tortuguero an der ­Karibikküste besteht vor allem aus Sümpfen, die sich weit ins Landesinnere erstrecken. Dahin schafft man es nur per Boot, und vom Wasser aus lässt er sich auch am besten erleben. Unzählige kleine und grosse Kanäle durchziehen den Park.

In Tortuguero lässt sich echter Ursumpf erforschen. Bild: Rebekka Balzarini

Der Lavastrom ist seit ein paar Jahren versiegt

Tortuguero war die erste Station unserer Reise, und vom kleinen Motorboot aus erhaschten wir einen ersten Blick davon, was uns in den kommenden zwei Wochen erwartet: dichter, tropischer Regenwald, unzählige Vögel, ­Affen, Faultiere und Amphibien. Und, aufgrund der Jahreszeit: immer mal wieder ein paar Regenschauer.

Von der Küste ging die Reise ins Landesinnere, den Blick vom Boot wechselten wir gegen die Aussicht von Hängebrücken und einen atemberaubenden Blick auf den Vulkan Arenal, der zusammen mit dem kleineren Vulkan Chato zum Parque Nacional Volcan Arenal gehört. Bis ins Jahr 2010 spuckte der Arenal regelmässig Asche in die Luft, die rot leuchtenden Lavaströme waren von weit her sichtbar. Mittlerweile ist der Lavastrom versiegt, noch immer stösst der Vulkan aber Geröll aus. Viele Hotels füllen ihre Pools ausserdem mit warmem Wasser aus den Quellen der Umgebung des Vulkans, was den Ausgangspunkt La Fortuna auch zu einem kleinen Wellnessort macht.

Der Vulkan Arenal stösst immer noch Geröll aus und erwärmt die nahen Quellen. Bild: Getty Images

Ein weiteres Highlight neben dem Blick auf den 1643 Meter hohen Vulkan ist eine Wanderung durch den «Mistico Arenal Hanging Bridges Park». Die Wanderung ist rund 3 Kilometer lang und führt über schmale Pfade und 15 Brücken, einige davon Hängebrücken, die fast 100 Meter lang sind.

In Monteverde kann man über den Baumkronen spazieren. Bild: Rebekka Balzarini

Ebenfalls einen Besuch wert ist der Wasserfall Catarata Rio Fortuna am Fuss des Vulkans Chato. Aus mehr als 70 Metern Höhe rauscht das Wasser in die Tiefe. Wenn es vorher nicht geregnet hat, kann man im Fluss sogar baden.

Unterwegs zwischen diesen Naturschauspielen merkten wir: Das Mietauto ist zwar praktisch, aber es besteht die Gefahr, auch einiges zu verpassen. Schnell bewegt man sich vom Hotel zu den Tourismus-Hotspots und wieder zurück. Bewusst hielten wir deshalb regelmässig an, um auch mal ein paar Schritte zu Fuss zu gehen, in einem Laden am Strassenrand einzukaufen oder in einem kleinen Restaurant ausserhalb der Hotelanlagen zu essen.

So gelang es uns, doch noch etwas mehr über den Alltag im Land zu erfahren. Etwa darüber, wie die Pandemie viele Menschen in den vergangenen Monaten hart getroffen hat, weil sie aufgrund der plötzlich wegbleibenden Touristen auf einen grossen Teil ihres Einkommens verzichten mussten. Das Coronavirus habe in Costa Rica nicht nur zu einer gesundheitlichen, sondern auch zu einer sozialen Krise geführt, erklärte uns der Kellner in einem Restaurant.

Um die manchmal bis zu vier Stunden langen Autofahrten zwischen den verschiedenen Stationen zu verkürzen, suchten wir uns ausserdem jeweils Ausflugsziele am Weg. Wir machten etwa Halt, um eine der vielen Kaffee- oder Kakaoplantagen des Landes zu besuchen. Und fahren dann in den Nordwesten zu den heissen Quellen und den Wasserfällen des Nationalparks Rincón de la Vieja.

Der «Rio Celeste»-Fluss im Nationalpark «RIncon de la vieja». Bild: Rebekka Balzarini

Über Hängebrücken ins Vogelparadies

Noch einmal über Hängebrücken, dieses Mal sogar über den Baumkronen, spazierten wir in Monteverde. Dieser Ausblick ist die Entschädigung für die holprige Anfahrt. Monteverde gilt ausserdem als Paradies für alle, die gerne Vögel beobachten. Ein Fernglas, ein gutes Objektiv und viel Geduld helfen dabei, auch seltene Spezies wie den Quetzal in den Baumkronen zu finden. Wie im ganzen Land werden auch hier zahlreiche geführte Touren angeboten, um sich die Vögel von einem einheimischen Guide erklären zu lassen.

Statt über die holprige Anfahrtsstrasse gelangten wir nun über einen zwar asphaltierten, aber umso kurvigeren Weg auf den Interamerican Highway, der uns zu unserer letzten Station führt: den Nationalpark Manuel Antonio. Und erneut – als hätten wir nicht fast zwei Wochen Zeit gehabt, um uns daran zu gewöhnen – wähnen wir uns im Paradies: Vom Hotelbalkon aus beobachten wir leuchtend rote Aras, ein Faultier und zahlreiche kleine und grosse Affen.

Aras können mit etwas Glück sogar vom Hotelzimmer aus beobachtet werden. Bild: Getty Images

Und auch hier stauen sich immer wieder Autos auf der Strasse: etwa um die putzigen Kapuzineraffen auf den Leitplanken zu fotografieren oder um von der Brücke über den Fluss Tarcoles die bis zu fünf Meter langen Spitzkrokodile zu betrachten, die am Ufer in der Sonne liegen.