Reisen Feuerwerk im hohen Norden: Von Nordlichtern, Rentier-Hirtinnen und Königskrabben Tromsø gilt als Hauptstadt der Nordlichter. Was das nördliche Norwegen im Winter sonst noch zu bieten hat und was das mit Diktator Stalin zu tun hat.

Die Nordlichter tanzen über den künstlichen Lichtern der Stadt Tromsø, die auch «Paris des Nordens» genannt wird. Bild: Loren Bedeli/Edelweiss

Auf der Jagd nach den Nordlichtern gehört die Ungewissheit einfach dazu. Sie nagt an uns, während wir bei eisiger Kälte und stürmischem Wind in einer kleinen Gondel auf den Storsteinen, den 420 Meter hohen Hausberg der norwegischen Stadt Tromsø, fahren. Nur allzu oft erscheinen die atmosphärischen Wunder nämlich gar nicht oder bloss als ein blasser Lichtstreifen am Himmel, der sich kaum von einer Wolke unterscheiden lässt.

Aber manchmal, wie jetzt gerade, verstärkt sich die Aurora borealis von einer Minute auf die andere zu einem grün leuchtenden Freudespektakel.

Oder aber zu einer fürchterlichen Naturgewalt, wie die Sami, die indigenen Völker des hohen Nordens, glauben. Bei den Nordlichtern, so lautet die Legende, handle es sich um die Seele von Verstorbenen. «Daher dürfen wir nicht über sie reden, nicht auf sie zeigen und sie vor allem nicht beschimpfen. Sonst kommen sie und holen dich», sagt die 25-jährige Vilde Guttormsen. Einige ältere Sami, erzählt man sich, bleiben bei leuchtenden Polarnächten bis heute zu Hause. Einfach zur Sicherheit.

Vilde, die uns auf dieser Reise begleitet, ist Sami. Ihre Familie lebt inzwischen in Tromsø und besitzt dort einen Souvenirshop. Wie viele der knapp 70’000 Sami in Norwegen, Schweden, Finnland und Russland zog es sie von der Wildnis in eine grössere Stadt. «Die traditionellen Sami-Berufe wie Rentierzucht, Fischfang und Landwirtschaft sind immer noch sehr lebendig, aber es gibt nicht genug Arbeitsplätze in diesen Bereichen, um alle Sami zu beschäftigen», erzählt Vilde.

Umgeben von Bergen liegt Tromsø direkt am Fjord. Bild: Loren Bedeli/Edelweiss

Tromsø mit rund 80’000 Einwohnerinnen und Einwohnern liegt 350 Kilometer oberhalb des Polarkreises. Trotz der Lichtverschmutzung gilt die Stadt als einer der weltweiten Nordlicht-Hotspots. Hier oben sind die Winter lang und dunkel, zwischen November und Januar geht die Sonne gar nicht auf.

Aber das macht nichts. Lichtdurchflutete Gassen, farbige Holzhäuser, kuschelige Kaffeehäuser, in denen es nach Zimtrollen duftet, und die spektakuläre Brücke, die die Innenstadt auf der Insel Tromsøya mit dem modernen Teil verbindet, verleihen der Stadt einen ganz besonderen Charme.

Der Hafen in Tromsø, umringt von den typischen farbigen Holzhäuschen. Bild: Loren Bedeli/Edelweiss

Karoline Kemi allerdings weiss nicht viel anzufangen mit dem Stadtleben. Wohl fühlt sich die 24-Jährige mit ihren Rentieren in der Abgeschiedenheit. Sie ist eine Sami, die mit ihrer Familie die Rentierzucht als Lebensgrundlage betreibt, wie einst ihre Vorfahren.

Eine mittelgrosse Herde besitzen die Kemis, also zwischen 1000 und 3000 Tiere. Es gebe auch Familien mit bis zu 10000 Rentieren, sagt Karoline. Zur Selbstversorgung wird pro Familienmitglied und Jahr ein Tier geschlachtet. Ausser eine Hochzeit steht an: «Dann braucht es mehr, weil zu Sami-Hochzeiten weit über tausend Gäste geladen werden», so Karoline.

Sie verrät auch, dass man nie frage, wie viele Rentiere eine Sami genau besitze. «Das ist ein genauso grosses Tabu wie die Frage nach dem Lohn», sagt sie, gekleidet in einer roten Tracht vor einem offenen Feuer in einem Lavvu, einem Tipi-ähnlichen Zelt, das den heftigen Winden der skandinavischen Tundra standhalten kann.

Karoline Kemi füttert ihre Rentiere. Bild: Loren Bedeli/Edelweiss

Das Leben als Sami sei sehr hart, erzählt Karoline, dauernd den Launen des Wetters ausgesetzt und oft einsam. Vor allem in der Winterzeit: Dann wechselt sich Karoline im Wochentakt mit ihrem Vater in einer einsamen Hütte ab, wo sich das Wintergebiet der Rentiere befindet. Dort gebe es keine Elektrizität, kein fliessendes Wasser, keinen Handyempfang, Internet sowieso nicht. Vielmehr herrsche ständige Dunkelheit, minus 50 Grad seien keine Seltenheit. «Wenn ich mich alleine fühle», sagt Karoline, «dann singe ich zu den Rentieren.»

Anders als Karolines Familie lebte diejenige unserer Begleiterin Vilde Guttormsen nicht als Rentier-Sami, sondern als Meer-Sami, wie sie uns nach unserer Rückkehr aus dem Forellental in einem der lokalen Fischrestaurants erzählt (Feinschmecker kommen offenbar extra wegen des Fischs nach Tromsø). Ihr Vater stammt aus einem kleinen Dorf rund eine Autostunde ausserhalb von Tromsø, wo die Meer-Sami vom Fischfang an den Fjorden lebten.

Jeden Tag frischer Fisch ist in Tromsø eine Selbstverständlichkeit. Bild: Loren Bedeli/Edelweiss

Die Fjorde sind ergiebig: Das Meer vor der norwegischen Küste zählt zu einem der fischreichsten der Welt. Und vor einigen Jahrzehnten gesellte sich gar noch eine neue, sehr ertragreiche Spezies hinzu: die Königskrabbe, die wir auf unserer Weiterreise nach Kirkenes hautnah erleben.

Gelegen im äussersten Nordosten Norwegens, unmittelbar an der Grenze zu Russland, gehört die Kleinstadt zu den wichtigsten Revieren für den Fang von Königskrabben in der Barentssee. Hier treffen wir Michael, Schiffsingenieur, Kapitän und Guide im Schneehotel Kirkenes. Dort kann man ausser einer Nacht im Eistempel und Husky-Schlittentouren auch Krabbensafaris erleben.

Huskys in Kirkenes. Bild: Loren Bedeli/Edelweiss

Die Dunkelheit ist bereits eingebrochen, die Nacht sternenklar, der Neuschnee knistert unter den Füssen. Eingepackt in warme Overalls, dicke Stiefel und Handschuhe sowie ausgestattet mit Helm und Gesichtsvisier setzen wir uns nach einer kurzen Fahrtechnik-Einführung auf die Schneemobile. Es sind rund fünf Kilometer bis zum zugefrorenen Langenfjord, wo wir bei einem Eisloch stoppen.

Dort hat Michael zuvor einen grossen Fallenkäfig im Meerwasser versenkt. Diesen zieht er nun heraus und präsentiert seine Beute: mindestens acht riesige Königskrabben. Schön anzusehen sind sie nicht, aber eine echte Delikatesse, bis zu 200 Franken das Kilo. Zehn Kilo schwer und zwanzig Jahre alt können die Monstertiere werden.

Unser Guide macht kurzen Prozess mit ihnen: Eine nach der anderen drückt er auf das Eis, nimmt ein Messer und rammt ihnen dieses ins zentrale Nervensystem – sie sind sofort tot, obwohl sich ihre Beine noch eine Weile lang weiterbewegen.

Mit der Beute im Gepäck fahren wir weiter zu einer kleinen Hütte, wo Michael die Krabben im Salzwasser dämpft. Exakt 16 Minuten und 24 Sekunden, wie er mit dem Timer auf seinem iPhone festhält.

Der Guide Michael präsentiert die frisch gegarten Krabbenbeine. Bild: Loren Bedeli/Edelweiss

Während des Mahls – Krabbenfleisch mit Brot, Mayonnaise und Zitrone – erzählt uns der Guide die Geschichte der Königskrabben: In den 1960er- und 1970er-Jahren haben russische Wissenschafter im Auftrag von Staatschef Josef Stalin Larven der roten Königskrabbe im Ochotskischen Meer bei Kamtschatka gesammelt und sie am anderen Ende des eurasischen Kontinents in der Barentssee ausgesetzt. Die Idee: eine neue, lukrative Fischerei etablieren. Und die Tiere fühlten sich wohl, so wohl, dass sie sich ungebremst ausbreiteten und bald an den Küsten Norwegens auftauchten.

«Stalins rote Armee», wie die Invasion der Königskrabben auch genannt wird, wurde zunächst als Katastrophe empfunden. «Die norwegische Regierung wollte die invasiven Tiere ausrotten, weil diese das Ökosystem zerstören», erzählt Michael. Denn in der Tat: Die Königskrabbe hat in der Barentssee keine natürlichen Feinde und sie frisst alles, was ihr begegnet.

Doch die Fischer waren begeistert. Sie merkten, dass das Krabbenfleisch hervorragend schmeckt und sich zu Geld machen lässt. «Da änderte auch die Regierung ihre Einstellung», sagt Michael. Mit Fangquoten solle die Population klein gehalten werden, sodass sie möglichst wenig Schaden anrichte. Aber wieder ganz verschwinden? «Nein, das sollen sie vor der Küste Norwegens nicht mehr.»

Und das ist gut so, denn dafür sind sie auch wirklich viel zu köstlich.

Gut zu wissen Nordlichter: Die besten Monate für Nordlichter sind September bis März. Um die Chancen zu erhöhen, Aurora borealis zu sehen, gibt es inzwischen viele Apps. Sie zeigen, ob und wann am eigenen Standort wahrscheinlich Nordlichter auftreten werden. Ein Beispiel ist «Norway Lights», ein anderes «Aurora Forecast». Wintersport: Norwegen ist die Heimat des Langlaufsports – und in Tromsø sind die Loipen in nur fünf Minuten Busfahrt von der Innenstadt erreichbar. Es gibt eine mit künstlichem Licht ausgestattete Runde, die über quer über die Insel Tromsøya führt. Gute und kostengünstige Ausrüstung kann man unkompliziert im Outdoorladen Tromsø Outdoor mieten. Dort gibt es auch Skitouren-, Schneeschuh- und Schlittschuhausrüstung. Kulinarik: Tromsø ist bekannt für seine Restaurantkultur. Zwar sind die Preise stolz, insbesondere auch für alkoholische Getränke. Aber wer sich was gönnen möchte, dem sei beispielsweise die «Mathallen» empfohlen – saisonale und arktische Küche mit den besten Zutaten, die Nordnorwegen zu bieten hat. Kaffeekultur: Die Norweger sind ein Volk von Kaffeetrinkern, in kaum einem anderen Land ist der Pro-Kopf-Konsum höher. Das mag auch daran liegen, dass sie das weltbeste Gebäck dazu zu bieten haben: die Kanelboller und Kanelsnurrer, also die Zimtschnecken. Besonders lecker schmecken sie in Tromsø etwa im Kaffebønna. Anreise: Edelweiss fliegt ab dem 3. November bis 15. Dezember jeweils am Freitag nonstop nach Tromsø und ab dem 18. Dezember bis am 29. März 2024 gleich dreimal wöchentlich (Montag, Mittwoch und Freitag). Zudem fliegt Edelweiss vom 8. Februar bis 28. März 2024 jeweils am Sonntag und Donnerstag auch nonstop nach Bergen. Sportgepäck reist auf Edelweiss-Flügen kostenlos mit.

Die Reise wurde ermöglicht durch Edelweiss. www.flyedelweiss.com