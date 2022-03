Reisen Einst waren sie die letzten ihrer Art: Besuch des Tals, in dem die Steinböcke überlebten Das Aostatal hat diesen Winter kaum Schnee gekriegt. Statt auf Skiern geht es zu Fuss in den Nationalpark - und zum königlichen Wild.

Parkwächter Ivan Ferrando kennt die Lieblingsplätze der Steinböcke. Bild: Niklaus Salzmann

Ob wir sie zu sehen kriegen, die berühmten Steinböcke im Nationalpark Gran Paradiso im Aostatal? «Eigentlich müssten sie da sein», sagt Parkwächter Ivan Ferrando. Sicher kann er nicht sein, dies ist kein Tierpark, sondern die unberechenbare freie Natur.

Doch wenn jemand weiss, wo die Steinböcke anzutreffen sind, dann die Parkwächterinnen und Parkwächter. Diese sind jahrein, jahraus jeden Tag draussen unterwegs, im Winter halbtags, im Sommer oft auch mehrere Tage am Stück. Sie erfassen ihre Beobachtungen der Natur und sorgen dafür, dass die Menschen im Nationalpark sich an die Regeln zur Schonung von Tieren und Pflanzen halten.

Ihren Vorgängern ist es zu verdanken, dass es überhaupt wieder Steinböcke in der Schweiz gibt. Denn von hier wurden vor gut hundert Jahr Tiere gestohlen, um sie bei uns zu züchten und auszuwildern.

Damals waren Steinböcke im gesamten Alpenraum ausgestorben, nur beim Gran Paradiso hatten sie überlebt – in diesem Gebiet hatte der König Vittorio Emmanuele II. dem Volk die Jagd verboten, damit das Wild für ihn und seine adligen Freunde übrig blieb. «Es wurden breite Wege angelegt, damit der König mit dem Pferd zur Jagd gelangen konnte», erzählt Ivan Ferrando, als wir gemeinsam einen dieser Wege hochsteigen.

Lässt sich auch ein Wolf blicken?

Einen Steinbock stehlen – ich frage mich, wie das gehen soll. Doch noch befinden wir uns nicht in deren felsigen Reich, sondern weiter unten im Wald. Auf rund 1700 Metern über Meer sind wir gestartet, im Dörfchen Valnontey, wo gerade mal drei Familien sowie der Wissenschafter, der für den botanischen Garten zuständig ist, ganzjährig wohnen. Die meisten Häuslein wurden längst zu Hotels umgebaut.

Der Lärchenwald erinnert ans Wallis, ja die ganze Region Aostatal ist eng verwandt mit dem Schweizer Kanton, der auf der anderen Seite des Grossen St.Bernhard liegt. Der augenscheinliche Unterschied ist der Einfluss der Römer, die das Städtchen Aosta gegründet haben. Daneben hat das Aostatal aber einen ländlich-bergigen Charakter bewahrt.

Vom römischen Theater in Aosta steht noch die Fassade. Bild: Getty

Offiziell wird neben italienisch auch französisch gesprochen, viele Einheimische reden zu Hause aber Patois, den frankoprovenzalischen Dialekt, der früher auch in der Westschweiz verbreitet war. Bekannt ist die Region für kulinarische Spezialitäten wie Trockenfleisch, Käse und Wein. Und die Emotionen hochgehen lässt der Wolf.

Ein Rudel lebt im Nationalpark Gran Paradiso, aber dass wir einen von ihnen zu sehen kriegen, ist höchst unwahrscheinlich. Ivan kann mir ihn nicht zeigen: «Der Wolf entscheidet selber, wann er sich blicken lässt.»

Ein weisses Band durch die Landschaft

Abrupt bleibt der Parkwächter stehen, zeigt zu einer Stelle weiter oben im Wald. Eine Gämse, die am Boden zwischen den Lärchennadeln nach Essen sucht. «Sie sind ziemlich fett dieses Jahr», sagt Ivan. Im Aostatal gab es diesen Winter extrem wenig Schnee. Sie habe noch nie so was gesehen, sagt Laura Roullet, die das Luxushotel Bellevue in Cogne betreibt.

Die Gämsen sind ziemlich feiss für diese Jahreszeit, da es kaum Schnee gegeben hat. Bild: Niklaus Salzmann

Die Langlaufpiste ist ein weisses Band durch die grünlich-bräunliche Landschaft, aufwendig aufrechterhalten für die «Marcia Gran Paradiso», einen bekannten Wettkampf, der im Februar stattfand.

Langlauf ist eine der beliebtesten Sportarten hier im Tal. Wer rasante Abfahrten gerne hat, wird lieber die Skigebiete Courmayeur Mont Blanc oder Breuil-Cervinia beim Matterhorn besuchen.

Hier im Cognetal hat es dagegen viel Platz für ruhigere, naturverbundene Aktivitäten. Viele gehen einfach nur spazieren, andere lassen ihre Kinder am Anfängerlift in Cogne erste Erfahrungen auf Ski oder dem Snowboard machen. Am bekanntesten ist das Tal allerdings für eine Sportart, die auch einiges an Adrenalin verspricht: Eisklettern auf den Wasserfällen.

Die Kletterer müssen das Bartgeiernest meiden

Ganz ohne Konflikte gehen die sportlichen Aktivitäten und der Naturschutz nicht aneinander vorbei. Der Kompromiss lautet, dass der Nationalpark grundsätzlich fürs Klettern offen ist, das Brutgebiet des Bartgeiers bleibt aber gesperrt. Der grösste Vogel der Alpen vermehrt sich hier sehr erfolgreich, Jahr für Jahr schlüpft Nachwuchs, auch dieses Jahr ist bereits wieder ein Bartgeierchen gesichtet worden.

Ob wir eines der Elterntiere zu sehen kriegen, wenn es Futter für das Kleine sucht? Doch Ivan hat seinen Feldstecher nicht auf den Himmel gerichtet, sondern auf eine Geröllhalde. «Hier sind sie normalerweise, die Steinböcke», sagt er mit gerunzelter Stirn. Heute ist noch keiner zu sehen, dafür schon bald die nächste Gruppe Gämsen.

Wir steigen weiter in die Höhe. Während unten noch die eine oder andere eisige Stelle zu meistern war, geht es nun zwischendurch auch mal durch den Schnee. Aber immer nur ein paar Meter, bevor wieder der steinige Weg zum Vorschein kommt. «So sieht es normalerweise im Juni aus», sagt Ivan. Im März ist er in gewöhnlichen Jahren mit den Tourenskiern unterwegs statt mit den Wanderschuhen.

Wir haben die Baumgrenze überschritten. Der Weg ist gesäumt von Alpenrosen und Wacholder, derzeit natürlich ohne Blüten und ohne Beeren. Im Sommer wächst hier auf steinigem Boden auch der Wermut, aus dem der bekannte Genepy-Likör gemacht wird. «Ich trinke ihn nicht, mache aber selber, um ihn Gästen aufstellen zu können», erzählt Ivan. So beliebt ist das Getränk hier, dass das Sammeln der Pflanze sogar ausserhalb des Nationalparks eingeschränkt werden musste.

Eins, zwei, drei..., vierzehn Steinböcke!

Doch was liegt hier auf dem Weg? Diese Haarbüschel stammen nicht von einer Pflanze, sondern von einem Tier. Da oben steht er, der Steinbock! Sorgfältig gehe ich ein paar Schritte näher. Das stolze Tier zuckt nicht mit der Wimper. Dahinter taucht ein zweiter auf. Und ein dritter.

Wir gehen ein paar Schritte weiter, und stehen plötzlich mitten in der Herde. Einer frisst gemütlich auf dem Weg vor mir.

Bild: Niklaus Salzmann

Es sind mindestens ein Dutzend Männchen. Hinter mir höre ich ein Geräusch wie Husten, da muss noch einer sein, das macht 13. Und da oben, 14. Mit jedem Zählen werden es mehr, der «Böckele» steigt kräftig in die Nase. Und langsam kann ich mir vorstellen, dass es möglich ist, Steinböcke zu fangen. Derjenige auf dem Weg tritt erst zur Seite, als ich ihm auf drei Schritte nahekomme.

Bild: Niklaus Salzmann

Es ist eine spezielle Stimmung hier in dieser Jahreszeit. Auf unserem Aufstieg sind wir keiner Menschenseele begegnet. Nur Gämsen und Steinböcken – und einem Bartgeier, der jetzt über uns eine lautlose Runde dreht.