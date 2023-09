Reisen Eine Stadt, die ihre Köstlichkeiten zelebriert: Dijon ist viel mehr als bloss Senf Für das Gewürz ist die Hauptstadt des Burgunds bereits seit dem Mittelalter bekannt. Heute punktet Dijon vor allem mit einer verkehrsfreien Altstadt, gemütlichen Restaurants – und Eulen, die Glück bringen. Noch dazu liegen die Weinberge vor der Haustür.

Beschaulichkeit, Genuss, Geschichte – und kein Verkehrslärm: Dijon hat sich zu einer sehr besuchenswerten Stadt entwickelt. Bild: zvg

«Nur allein des Senfs wegen nach Dijon zu fahren?» Sébastien beginnt, schallend zu lachen. Das wäre doch viel zu schade, die Region habe so viel mehr zu bieten, findet unser Guide. «Hier zum Beispiel wächst der Rolls-Royce unter den Weinen!» Sébastien weist auf den Weinberg hinter der Steinmauer mit der Aufschrift «Romanée-Conti» und flüstert, dass man nicht nur die Qualität bezahle, sondern auch die Rarität. Für eine Flasche dieses begehrten Grand Cru zahlt man schnell einmal einen fünfstelligen Betrag.

Sébastien zeigt Weinliebhabern die Côte de Nuits. Bild: zvg

Wir setzen uns ins knallrote VW-Büsli von Sébastien, der uns von Dijon durch die Côte de Nuits kutschiert. Holpernd geht’s durch Orte mit Namen, die Weinliebhabern das Wasser im Mund zusammenlaufen lassen: Gevrey-Chambertin, Morey-Saint-Denis, Chambolle-Musigny oder Clos Vougeot. Dazu gibt uns Sébastien einen Geologie-Exkurs und erklärt, wie hier 1260 verschiedene «Climats» entstehen konnten.

«Climat» steht im Burgund für eine Kleinlage respektive das Terroir. Sie sind so unterschiedlich und von so besonderer Qualität, dass an der Côte de Nuits nicht nur 24 Grands Crus wachsen, sondern das ganze Gebiet seit 2015 zum Unesco-Weltkulturerbe gehört.

Zählt zum Unesco-Weltkulturerbe: das Weingebiet Côte de Nuits. Bild: zvg

Sébastien hat also recht, dass Dijon mehr als nur Senf zu bieten hat. Das bestätigt auch Sylvain, der uns am nächsten Tag auf eine Tour durch Dijon mitnimmt. Als «la belle endormie» bezeichnet er seine Stadt. Ja, Dijon war fürwahr ein Dornröschen, das nun geweckt wurde. Und wie!

Noch vor wenigen Jahrzehnten war Dijon eine graue, unscheinbare Stadt, erdrückt vom Verkehr, der durch die Innenstadt führte. Und heute? Eine wahre Schönheit. Der Verkehr ist weitgehend draussen, viele Strassen und Plätze sind mit dem regionalen Kalkstein oder Comblanchien gepflastert, dem Marmor der Armen. Dadurch wirkt die Stadt hell und leicht. Und irgendwie auch mediterran – obwohl das Meer ein paar hundert Kilometer entfernt ist.

Die Place de la Libération. Bild: zvg

Und da sind all die Prunkbauten, die die Stadt ihren Herzögen zu verdanken hat. Angefangen beim Palais des Ducs et des États de Bourgogne mit dem halbrunden Place de la Libération, den Kathedralen und dem Tour Philippe le Bon (1396–1467). Diesen zu besteigen lohnt sich, auch wenn man 316 Stufen bewältigen muss. Oben bekommt man einen Überblick über die verwinkelten Gassen mit den Fachwerkhäusern und den herrschaftlichen Bürgerpalais, die hier Hôtel heissen.

Dort oben bekommt man auch die Erklärung dafür, weshalb Dijon als «Stadt der 100 Glockentürme» gilt, selbst wenn heute längst nicht mehr so viele vorhanden sind.

Grandioser Ausblick auf dem Tour Philippe le Bon. Bild: zvg

Die Notre-Dame mit ihren imposanten Wasserspeiern an der Westfassade steht noch. Sie hat aber weit mehr zu bieten. Auf dem rechten Turm des Westbaus thront die Uhr mit dem Glockenschläger Jacquemart. Diese Männerfigur brachte Philipp der Kühne 1382 aus Belgien als Siegestrophäe nach Hause. Und da lockt auch la Chouette auf der Nordseite der Kirche. Wer die steinerne Eule mit der linken Hand berührt und die rechte aufs Herz legt, könne sich einen Wunsch erfüllen, erklärt uns Sylvain. Es wimmelt auch in der Stadt nur so von Eulen, rund 1200 dienen als Wegweiser aus Bronze für verschiedene Rundgänge.

Es lohnt sich, in den Gassen Dijons Spezialitäten zu kaufen. Wie hier bei Mulot & Petitjean. Bild: zvg

Die Dijonais scheinen in der Tat ein glückliches Völkchen zu sein – und dazu noch ein genussvolles. Flaniert man durch die verkehrsfreien Gassen, stolpert man früher oder später auch über die bekanntesten Spezialitäten Dijons. Den berühmten Senf kann man an fast jeder Ecke erstehen. An der Rue de la Chouette lohnt es sich, beim letzten noch unabhängigen Moutardier Edmond Fallot vorbeizuschauen. Er bietet von Basilikum bis zu Trüffel rund 35 Sorten an und produziert ausschliesslich im Burgund. Einen Besuch sollte man auch bei Mulot & Petitjean an der Place Bossuet einplanen. Nicht nur wegen des köstlichen Gebäcks, des Pain d’épices – dieses kam dank Margarete von Flandern, Gattin von Philipp dem Kühnen, nach Dijon –, sondern auch wegen des historischen Ambiente des Ladenlokals.

Nicht weit entfernt lockt die Markthalle Les Halles, die mit ihrer Eisenkonstruktion nicht zufällig an den Eiffelturm erinnert. Zwar hat ihn nicht der Dijonais Gustave Eiffel entworfen, aber der Ingenieur Louis-Clément Weinberger habe sich von alten Plänen Eiffels inspirieren lassen, weiss Sylvain. Ein kunterbuntes Treiben ist es in der Markthalle mit den über 200 Händlern. Sie bieten alles feil, was die Gegend an Schätzen hat: Charolais-Rind, Époisses, den fein schmelzenden Weichkäse, natürlich Burgundertrüffel und auch Weinbergschnecken. Wer da gleich Hunger bekommt, findet an jeder Ecke im Zentrum Dijons kleine, hübsche Restaurants, Bistros und Bars.

Die Dijonais scheinen einen besonderen Schalk zu besitzen, wenn es um originelle Restaurant-Namen geht, und jonglieren mit kreativen Wortspielen: «L’un des Sens», «Les Friants disent» oder «La fine Heure». Letzteres bietet eine ausgezeichnete lokale Küche. Ja, bekannte Gerichte wie Bœuf bourguignon, Jambon persillé oder Escargots werden hier regelrecht zelebriert.

Weil die französische Esskultur ein immaterielles Kulturerbe ist, hat man im letzten Jahr nahe dem Bahnhof ein wahres Genuss-Mekka eröffnet: die Cité Internationale de la Gastronomie et du Vin. Mit der Schliessung des Krankenhauses, dem Hospices de Dijon aus dem fünfzehnten Jahrhundert, konnte das sechseinhalb Hektaren grosse Gelände genutzt werden. Darauf befinden sich nun ein Ableger der berühmten Pariser Kochschule Ferrandi, Boutiquen, Event-Küchen, Kinos, eine Weinschule und ein Weinkeller mit 3000 Weinen. Dazu eine ganze Reihe von Ausstellungen zum Thema Genuss. Besonders eindrücklich diejenige in der ehemaligen Kapelle zum Thema Climats et terroirs.

In einer ehemaligen Kapelle finden Ausstellungen zum Thema Genuss statt. Bild: zvg

Bei so viel Genuss darf man in der 160’000-Einwohner-Stadt eine Person nicht vergessen: Félix Kir. Dank dem Priester und Politiker hat Dijon eine Art Nationalgetränk. Sein bevorzugter Aperitif war Weisswein mit einem Schuss Crème de Cassis, der heute zu seinen Ehren als Kir bezeichnet wird. Schliesslich wünscht man sich in Dijon: bon appétit et large soif – guten Appetit und grossen Durst. Wer braucht da noch den Weg nach Paris unter die Füsse zu nehmen, Dijon liegt nur einen Katzensprung von der Schweiz entfernt!

Die Reise wurde unterstützt von Tourisme Bourgogne Franche Comté, Office de Tourisme Dijon.