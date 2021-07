Eine Tour auf einen Viertausender muss gut vorbereitet sein. Wer nicht über viel Erfahrung am Berg verfügt, der sollte einen Bergführer engagieren. Denn selbst auf einem «einfachen» Berg wie dem Allalinhorn gibt es regelmässig Unfälle. Zudem braucht es die richtige Ausrüstung. Unabdingbar sind wetterfeste Jacke und Hose. Bei Jeans rümpfen Bergführer die Nase. Werden sie einmal nass, wird es sehr schnell kalt. Weiter braucht es Kappe oder Stirnband, Handschuhe, ein Wechselshirt für den Gipfel sowie in Rucksack mit Verpflegung und genügend zu trinken. An die Füsse gehören steigeisenfeste Bergschuhe. In der Regel können Steigeisen, Pickel, Klettergurt und Stöcke vom Bergsteigerunternehmen gemietet werden. Im Saastal bieten verschiedene Unternehmen Touren auf Viertausender in der Region an. Etwa Saas-Fee Guides, Active Dreams, Bergführer Guide Allalin oder das Bergführerbüro Kurt Arnold. Die Tour sollte nicht als Eintagestour geplant werden. Auf Saas-Fee (1800 m) kann man sich für die Höhe akklimatisieren. Im Bergdorf findet man Übernachtungsmöglichkeiten für jedes Budget. Die Website von Saastal Tourismus bietet eine grosse Auswahl. (rom)