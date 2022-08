Reisen Auf der Insel der Vitalität: Wie Losinj in Kroatien im Herbst den Sommer zurückholt und sich in eine Wellnessoase verwandelt Hrvoje Serdar Die kroatische Insel Losinj lockt mit erstklassigem Wellnessangebot, Spitzengastronomie und bringt im Herbst den Sommer zurück.

Kroatien zählt 1246 Inseln, Inselchen und Kliffe, von denen nur etwa 50 dauerhaft bewohnt sind. Jede Insel ist eine Welt für sich, umgeben von der Weite des Meeres, geöffnet für die Welt und gleichzeitig in sich selbst geschlossen, geformt von Wind, Wetter und Geschichte. Eine dieser Inseln ist Losinj an der nördlichen Adria in der Kvarnerbucht. Zusammen mit der Insel Cres, von der Losinj durch einen von den Römern in der Antike ausgehobenen Kanal getrennt ist, bildet Losinj einen Archipel mit einzigartigem Mikroklima.

Wie ihr Name verrät, hat Melissa Mettler Schweizer Wurzeln. Ihr Tessiner Vater war einst ausgewandert, um in den USA als Koch zu arbeiten. «Leider spreche ich kaum Deutsch», entschuldigt sich die 53-Jährige, auf dem Schoss sitzt Hund «Schnitzel». In ihren 30 Jahren als Spa-Consultant beriet Mettler Hotels in Kuala Lumpur, Hongkong, auf der Insel Aruba, in den USA und der Schweiz. Seit sie dem 5-Sterne-Hotel Bellevue zur Auszeichnung «World’s Best Hotel Spa in 2021» verholfen hat, nennen sie auf Losinj alle «unsere Spa-Queen».

Nun sitzt Mettler in einer lauen Julinacht im Restaurant Laterna Grill und lässt den Blick auf die Cikat-Bucht schweifen, die früher Eingangstor für die Seeleute war und wo heute eine kleine Wallfahrtskirche an das goldene Zeitalter erinnert. Das kristallklare Wasser schimmert helltürkis. Mettler gerät ins Schwärmen:

«Ich habe schon an vielen Orten gearbeitet, aber Losinj ist wirklich einmalig.»

Und sie erklärt auch weshalb: 1200 Kräuterarten blühen auf der nur 75 Quadratkilometer grossen Insel, auf der an 300 Tagen im Jahr die Sonne scheint.

Gesunde Entspannung: Menschen mit chronischen Lungenerkrankungen finden hier Linderung. Sandro Tariba

Anders als viele Inseln in der Adria, die vor allem aus Stein und Fels bestehen, erfreut sich Losinj einer üppigen Vegetation, die menschengemacht ist. Ende des 19. Jahrhunderts liess der Botaniker Ambroz Haracic rund eine halbe Million (!) uralte Aleppokiefern pflanzen. Sie schützten Losinj damals wie heute nicht nur vor dem orkanartigen Landwind Bora, der den Anbau von Gemüse und Früchten erschwerte, sondern verhilft der Insel auch zu ihrem unverkennbaren Mikroklima, zu dem die mineralstoffreiche Verdunstung des Meerwassers beiträgt.

Wo Roger Federer mit Familie Ferien machte – und weshalb

Eine einmalige Kombination, die auch die Österreicher begeisterte. 1892 erklärten sie Losinj zum Kurort, der Asthmatikern mit Atembeschwerden, Allergikern und Menschen mit chronischen Lungenerkrankungen Linderung versprach. Die von der kaiserlich-königlichen Schickeria aus Wien errichteten prunkvollen Villen erinnern noch heute an die erste Blütezeit des Tourismus. Sie liegen überwiegend an exklusiver Lage in der Cikat-Bucht, direkt am Meer, umgeben von Kiefernwäldern.

Die in den letzten Jahren von der Hotelgruppe Losinj Hotels & Villas liebevoll restaurierten Villen mit Namen wie Augusta, Mirasol oder Villa Hortensia stehen Gästen zur Verfügung, bei denen die Privatsphäre oberste Priorität geniesst. Wie zum Beispiel Tennisspieler Roger Federer, der mit seiner Familie im Sommer 2021 in einer der Villen Ferien machte und dabei nicht nur in den Genuss absoluter Diskretion kam, sondern sich auch an eigenem Schwimmbecken, Privatkoch, Butler, Privatstrand und Kino freuen konnte.

Frischer Fisch, gedünstet, gegrillt oder im Salzmantel, dazu hausgemachte Nudeln, aufwendig im Käselaib serviert – das alles gibt es im Cigale Restaurant mit Sicht auf die Cikat-Bucht. zvg

Ebenfalls in der Cikat-Bucht liegen die beiden einzigen 5-Sterne-Hotels, das Bellevue und das zu den «Small Luxury Hotels of the World» gehörende Boutique-Hotel Alhambra, in dem moderner Luxus auf österreichische Architektur der Kaiserzeit trifft und wo der erst 27-jährige Österreicher Michael Gollenz im «Alfred Keller» für ein kulinarisches Angebot sorgt, das ihm nach nur vier Monaten seinen ersten Michelin-Stern eintrug.

Wer im «Bellevue» in der Cikat-Bucht residiert, hat Sicht auf das kristallklare Wasser und direkten Zugang zum Strand. zvg

Ebenfalls im «Alhambra» hat «Spa-Queen» Melissa Mettler eine Inhalationsbar eingerichtet, in der die Töpfe mit erwärmtem Meerwasser und ätherischen Ölen aus Rosmarin, Myrte, Salbei und Kiefer gefüllt sind. Es ist eines dieser Angebote, die sie der Insel und ihren Gegebenheiten auf den Leib geschneidert hat – wie die Kombination von Meditation und Tiefseetauchen. Wer es klassischer mag, kommt auf den 2500 Quadratmetern im Spa-Bereich des «Bellevue» auf seine Kosten. Hier gibt es nicht nur Massagen, Sauna und Dampfbäder, sondern auch Maniküre, Pediküre und Ernährungsberatung.

Losinj Hotels & Villas ist Teil der Jadranka-Gruppe, die es seit 75 Jahren und nur auf der Insel gibt. Sie kontrolliert nicht nur den Luxustourismus, sondern auch die Campingplätze mit 7000 Stellplätzen, Mittelklassehotels und Mobile Homes. Jadranka ist der grösste und wichtigste Arbeitgeber, selbst die Supermarktkette, ein Radio und der kleine Flughafen, der in den kommenden Jahren ausgebaut werden soll, gehören zum Imperium, das seit einigen Jahren von einem russischen Brüderpaar kontrolliert werden soll.

Gut zu wissen Anreise: Losinj ist mit der Autofähre von Brestova (bei Pula) oder über Porozina auf der Insel Cres zu erreichen. Es gibt jeweils mittwochs und samstags Flüge von Genf und Zürich nach Pula: ab Genf bis 3. September und ab Zürich bis 22. Oktober. Von Pula bringen Transfers der Jadranka turizam die Gäste per Auto, Flug oder Boot in die Hotels. Zwischen Zürich und Zagreb gibt es ganzjährige Verbindungen, die Fahrt nach Losinj dauert zwischen drei und vier Stunden. Zwei Mal täglich fährt ein Bus ab Zagreb nach Losinj, um 07:55 Uhr (Ankunft 14:15 Uhr) und um 14:15 Uhr (Ankunft 20:15 Uhr). Unterkünfte: Vom Campingplatz bis zum Luxushotel – auf Losinj gibt es für jedes Budget eine geeignete Unterkunft. Für Wellness und Kulinarik der gehobenen Klasse empfehlen sich das Hotel Bellevue, das Boutique Hotel Alhambra oder das Vitality-Hotel Punta.

Im Zentrum aber steht der Luxustourismus. Die Geschicke bei Losinj Hotels & Villas leitet ein Schweizer Hotelier: Peter Schoch, bekannt vom «Bürgenstock» und vom «Waldhaus Flims». Seine Mission ist es, Gäste anzulocken, die den Sommer verlängern wollen. Denn ab Ende August werden die Strände leerer, die Temperaturen bleiben aber mild.

Meerwasser und unzählige Kiefern: Bereits Ende des 19. Jahrhunderts erklärten die Österreicher die Insel Losinj zum Kurort. zvg

Wanderwege, Biketrails, Delfine und ein «nackter Bronzemann»

Kristallklares Wasser, Wellness für Körper und Geist, dazu Spitzengastronomie – es gibt kaum einen Grund, die Cikat-Bucht zu verlassen. Doch die Insel hat mehr zu bieten: 250 Kilometer Wanderwege und Biketrails und zwei malerische Städtchen: Mali Losinj und Veli Losinj. Mit knapp 7000 Einwohnern ist Mali Losinj der grösste Ort und war einst ein wichtiges Seefahrts- und Handelszentrum. Heute lädt die Promenade mit Restaurants, Cafés und kleinen Läden zum Flanieren ein. Sehenswert ist das Museum, das Apoxyomenos gewidmet ist. Dabei handelt es sich um die Bronzestatue eines (natürlich nackten) griechischen Athleten aus dem 1. oder 2. Jahrhundert vor Christus, die 1996 aus dem Meer geborgen wurde.

Wer lieber draussen etwas erleben will, folgt der Delfinroute, die von der Bucht Borik entlang der Küste zur Bucht Krivica mit einem leuchtend grünen Minifjord führt, hoch hinaus zum Berggipfel des heiligen Ivan, der neben Picknickpausen im Schatten der Pinien auch einen ­Panoramablick auf Veli Losinj bietet.

Wer höher hinaus will, erklimmt den ­Osorscica. Über den Bergrücken führt ein leicht zu begehender Bergpfad, auf dem man nach kurzem Aufstieg den höchsten Gipfel (588 Meter über Meer) der Insel erreicht. Die Belohnung ist ein atemberaubender Pano­ramablick über Losinj und die Adria. Wer Exklusivität bevorzugt, bucht einen Panoramaflug. Und auf einer Wasser-Safari können die 200 wild lebenden Delfine beobachtet werden, die um die Insel zu Hause sind.

Wenn Mali Losinj das kulturelle, wirtschaftliche und gesellschaftliche Herz der Insel ist, ist die Cikat-Bucht die Lunge.

Vom Aussichtspunkt Providencia lässt sich an handgefertigten Holztischen und auf Bänken der Sonnenuntergang über Mali Losinj bei einem Drink und kleinen Köstlichkeiten geniessen. Ivan Brüiü

Ende September (23. bis 25. 9.) verwandelt sie sich in eine Wellnessoase, wenn das erste «Weekend of Wellness» stattfindet. Auf dem Programm: achtsames Fünf-Elemente-Qigong, Sea-Tox-Massagen unter Wasser und Freitauchmeditation. Das emsige Treiben auf der Insel ist Segen und Fluch zugleich: Segen für die Bewohner und die Gäste, Fluch, weil der Geheimtipp Losinj wohl nicht mehr lange einer sein wird.