Reise-Reportage Mit Giraffen, Löwen und Flusspferden wandern: In Sambias Hinterland gehts um mehr als Touri-Nervenkitzel Markus Arnold In Sambias Luangwa-Tal führen Wandersafaris ins Löwenrevier. Auch in anderen Schutzgebieten des afrikanischen Binnenlandes kommen Touristen den Wildtieren ganz nah.

Gerade noch hat die Gruppe belustigt eine Horde Paviane beim morgendlichen Treiben und eine Giraffenfamilie beim Spazieren beobachtet, als der Guide plötzlich innehält. «Da ist eine Löwin», flüstert Lawrence Banda, und deutet in Richtung einer Buschgruppe. Das Tier verschwindet allerdings sogleich wieder.

«Das Männchen ist aber sicher in der Nähe», sagt Banda. Der 54-Jährige kennt die Tiere seit langem. Und es ist nicht die erste Raubkatze, der die Touristen auf ihrer Sambia-Reise begegnen. Aber die erste, der sie zu Fuss gegenüberstehen. Kein Safariwagen, kein Wildzaun, nicht einmal eine Akazie, die Schutz bieten könnte.

Hinten links sieht man die Löwin vorbeisprinten. Markus Arnold

Lawrence versichert sich mit einem Blick in die Gruppe, dass niemand Anzeichen zeigt, unruhig zu werden. Dann wandert er weiter. Ein Wildhüter mit geschultertem Gewehr geht voraus. Eine synchron in eine Richtung starrende Herde Impalas lässt bald erahnen, dass die nächste Raubkatze nicht weit ist.

Rotschnabel-Madenhacker sitzen auf den Impalas. Markus Arnold

Plötzlich schnellt ein Löwe nur ein paar Antilopensprünge entfernt hinter einem Busch hervor und brüllt die Gruppe an. Die Touristen zucken zusammen. Unter der verschwitzten Haut hämmert der Puls. Niemand hatte das Tier so nah vermutet.

Aber genauso unerwartet, wie das Tier aufgetaucht ist, sucht es wieder das Weite. Weitergehen oder flüchten? Lawrence lacht. Für den Sambier gehören solche Begegnungen mit Wildtieren zum Alltag. «Wer ihr Verhalten kennt und damit umzugehen weiss, braucht sich nicht zu fürchten», sagt er.

«Zeigt man vor den Löwen hier keine Angst und läuft nicht weg, fürchten sie vielmehr den Menschen.»

Lawrence Banda

Wildhüter im South-­Luangwa-Nationalpark Markus Arnold

Seit 25 Jahren führt Lawrence Menschen zu Fuss durch Sambias South-­Luangwa-Nationalpark. «Noch nie musste dabei ein begleitender Wildhüter sein Gewehr benutzen», versichert er.

Kleine Wunder der Savanne – ohne Jeep-Stau

In dem bekanntesten Nationalpark des Binnenlandes zwischen Angola und Tansania führen Buschwanderungen in das Revier von Löwen, Leoparden und Wildhunden. «Nur wer einem Elefanten einmal zu Fuss begegnet ist, weiss, wie klein der Mensch ist», sagt Lawrence. Dabei geht es dem leidenschaftlichen Naturführer keineswegs darum, einfach nur den Nervenkitzel seiner Gäste zu befriedigen, den Grossen der Savanne gegenüberzustehen.

In echt noch viel beeindruckender: wilde Elefanten. Markus Arnold

Es ist ihm ein Anliegen, dass sie mit einem tieferen Verständnis für die Natur in ihre Heimat zurückkehren. «Die Tierdokumentationen von heute reihen oft nur Jagd- und Kampfszenen aneinander», beklagt der Guide. Viele Touristen hätten daher den Eindruck, Afrikas Tierwelt sei ausgesprochen gefährlich und aggressiv. Auf Buschwanderungen durch das Luangwa-Tal erscheint sie jedoch meist ausgesprochen friedlich.

Wer mit Lawrence im Nationalpark wandert, entdeckt die kleinen Wunder der Savanne, die genauso Teil des Ökosystems sind wie Flusspferde, Giraffen und Elefanten. Er erklärt, wie Termitenstaaten funktionieren, Ameisenlöwen im sandigen Boden Beute machen und wie die Rinde des Leberwurstbaums traditionell als Heilmittel eingesetzt wird. Und in Sambia hat man die schönsten Schauspiele der Natur oft ganz für sich allein. Erstaunlich, dass das Land bis heute selbst unter langjährigen Safari-Reisenden nur wenig bekannt ist.

Sambia hat mehr als die doppelte Fläche Deutschlands, jedoch nur 18,4 Millionen Einwohner. Seine Naturlandschaften haben enormes Potenzial für den Tourismus. Anders als in bekannteren Safari-Ländern bilden sich in den Nationalparks des Landes nur selten Jeep-Staus um einen Löwen oder Leoparden. «Wir hatten zwei Jahre lang fast nur einheimische Gäste und erst langsam kommen die Touristen zurück», sagt Lawrence. Er selbst hat während der Corona-Krise viel Zeit mit seinem taubstummen Enkel verbracht. «Er liebt die Tiere wie ich», sagt der Guide.

Karminspinte bezaubern mit ihrer Farbigkeit die Besucher. Markus Arnold

Touristen sind für den Erhalt bedrohter Tiere unersetzlich

Der Kafue-Nationalpark, etwa vier Autostunden westlich von der sambischen Hauptstadt Lusaka, ist ein riesiges Wildnisgebiet aus Miombo-Waldsavanne, wild mäandernden Flüssen, Sümpfen und Auenlandschaften. Auch hier können Touristen Safaris zu Fuss unternehmen. Erst im Sommer wurde der Park für 20 Jahre unter das Management von African Parks gestellt.

Die Nichtregierungsorganisation mit Hauptsitz in Südafrika arbeitet bereits in zwei weiteren Schutzgebieten Sambias und elf anderen Ländern Afrikas. Sie bekämpft die Wilderei und hat dort ausgerottete Arten wieder eingeführt. «Kein anderes Schutzgebiet in Sambia hat eine so grosse Bandbreite an Tierarten wie der Kafue», sagt Kachama Banda. Die Ökologin beobachtet im Sumpfland der Busanga-Ebene im Norden von Kafue gerade eine riesige Herde Antilopen, die am Rande eines von Vögeln und Flusspferden belagerten Wasserlochs grasen.

Mächtiges Tier: Flusspferde gehören zu den Wildtieren, deren Gefährlichkeit manche Touristen unterschätzen. Markus Arnold

Im späten Abendlicht ist das Grasland von hunderten Tieren fuchsrot getupft: Es sind Letschwen, eine Antilopenart und Hauptbeutetier der berühmten Löwen von Busanga, Kachamas Studienobjekt. «Es gibt kaum einen Ort, wo man ihr Verhalten besser beobachten kann», sagt die Artenschützerin. Seit 2019 arbeitet sie für eine Naturschutzorganisation, die in Kafue und anderen Schutzgebieten Löwen, Leoparden, Geparde, Hyänen und Wildhunde erforscht und bei Konflikten mit angrenzenden Dorfgemeinschaften vermittelt. «Ich bin selbst mit Wildtieren aufgewachsen und kenne daher beide Seiten: Die Sicht der Parkanrainer, die sich und ihr Vieh bedroht sehen, und die der Naturschützer, für die Raubtiere einen wichtigen Teil des Ökosystems darstellen.»

Die Aufgabe ihrer Organisation bestehe oft darin, zu vermitteln und aufzuklären, wo wenig Wissen über die Räuber vorhanden ist. Eine wichtige Rolle komme dabei dem Tourismus zu. «Wo Tierbeobachtungen zum Einkommen der Gemeinden beitragen, ist die Toleranz grösser», sagt Kachama.

«In manchen Dörfern ist der Tourismus einer der wichtigsten Arbeitgeber, in anderen profitieren die Menschen kaum davon.»

Kachama glaubt, dass Nationalparkbesucher für den Erhalt der bedrohten Raubtiere unersetzlich sind und eine Botschaft aus den Safari-Ferien mitnehmen. «Wer einen Löwen oder Geparden in seinem natürlichen Lebensraum erlebt hat, den lässt die Erfahrung nie wieder los», sagt sie.

Die Buschwanderungen im South-Luangwa-Nationalpark führen auch ins Revier von Leoparden. Markus Arnold

Über dem Sumpfland beginnt mit Einbruch der Dunkelheit das Abendkonzert von Tausenden Zikaden, in das bald das heisere Lachen einer Hyäne einfällt. Irgendwann ist von Ferne auch das Brüllen eines Löwen zu hören. In weiten Teilen Afrikas ist der schaurige Ruf längst verschwunden, in Kafue jedoch gehört die Nacht noch immer dem König der Tiere.