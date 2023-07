Recherche «Mit dem Kopf wird nicht geboren»: Warum eine Geburt immer anders laufen kann als geplant, und warum Hebammen so wichtig sind Die Ankunft meiner Tochter hat meine Welt auf den Kopf gestellt. Die Geburt und das Wochenbett waren eine Grenzerfahrung. Dank den Hebammen, die ich an meiner Seite hatte, fühlte ich mich geborgen und verstanden. Ich habe aber gesehen, was für ein Knochenjob sie leisten. Das hat meine Augen für den Beruf geöffnet und Fragen aufgeworfen. Zwei Jahre nach der Geburt meiner Tochter habe ich mich deshalb auf Recherche begeben.

Die Geburt ist eine Grenzerfahrung für die Mutter. Und sie war es auch für mich. Die Geburt ist unvergleichbar und folgt ihren eigenen Regeln. Vorbereitung ist wichtig, doch egal, wie sich eine Frau vorbereitet – es kommt fast immer anders. So war das auch bei mir.

Es ist der 8. März 2021 – mein errechneter Geburtstermin. Giuliana, eine Spitalhebamme, holt mich im Wartebereich des Spitales ab und führt mich in eines der Gebärzimmer. Einige Hebammen huschen über den Korridor und gleiten dann sanft durch die Tür in den Gebärsaal. Es herrscht Hochbetrieb. Die Corona-Pandemie hat im wahrsten Sinne des Wortes Früchte getragen und diese füllen kreischend die Geburtsabteilungen der Schweiz. Doch bei mir tut sich – erst mal nichts. Das ist fast etwas frustrierend, denn ich kann es kaum erwarten dieses Bündel Leben, das nun seit mehr als neun Monaten in meinem Bauch heranreift, in den Armen zu halten.

Meine Wehen beginnen dann endlich am 15. März kurz nach 16 Uhr. Noch während ich mich erneut für eine Kontrolle im Spital befinde. Ich spüre ein Ziehen am unteren Rücken – wie bei der Periode. Spitalhebamme Giuliana, die mich an diesem Termin erneut untersucht, freut es und redet mir aufmunternd zu.

Die Vorfreude auf meine Tochter währt an diesem Tag allerdings nur kurz, denn nichts wird sein, wie ich es mir ausgemalt habe.

Vieles, was ich an diesem Tag und den darauf folgenden erlebe, wird mir erst nach der Geburt meiner Tochter so richtig bewusst. Meine Geburtserfahrung löst viele Fragen aus. Ich entschliesse mich dem nachzugehen. Ich beginne bei der Statistik.

Bild: Gaetan Bally / KEYSTONE

Die meisten Kinder kommen in der Schweiz im Spital zu Welt, nur der kleine Teil zuhause oder im Geburtshaus. Ich erfahre auch: Viele kleinere Geburtsstationen verschwinden, weil Spitäler zusammengelegt werden. Geburtshäuser schliessen, weil sie aus unterschiedlichen Gründen keine Zulassung mehr erhalten. Die Folgen sind dramatisch: Es fehlen Ausbildungs- und Praktikumsplätze und folglich Hebammen.

In der Schweiz gibt es gemäss dem Hebammenverband rund 3400 Hebammen. Während der Hebammen-Nachwuchs immer weniger wird, nimmt die Zahl der Geburten wieder zu. Die Folge: Immer weniger Hebammen sind für immer mehr Gebärende zuständig. Und: Überhaupt eine Hebamme für Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett zu finden, wird zusehends schwieriger.

Statistiken Hebammen und Geburten Schweiz Der Schweizerischer Hebammenverband SHV zählte 2022 3426 Mitglieder.

Davon sind: 2647 in der Deutschschweiz, 691 in der Romandie, 88 im Tessin.



Die Anzahl registrierte und frei praktizierende Hebammen im SHV beträgt rund 2060 Hebammen. Die neusten Zahlen weisen für 2021 in der Schweiz 89’644 Geburten aus. Davon kamen 2217 Babys im Geburtshaus zu Welt, 1217 waren Hausgeburten und 2033 Beleghebammengeburten. Stand August 2022 gemäss Faktenblatt-Hebammen-in-der-Schweiz-1.pdf

Hebamme ist nicht gleich Hebamme Spitalhebamme: Wie der Name schon sagt, arbeitet die Spitalhebammen in einem Spital oder in einer Klinik. Sie ist vom Spital angestellt und arbeiten meist im Schichtbetrieb. Für die Gebärende bedeutet das, dass sie in der Regel alle acht Stunden eine neue Hebamme zur Seite gestellt bekommt. Beleghebamme: Sie betreut die werdende Mutter bereits in der Schwangerschaft. Sie führen die Geburt im Spital oder Geburtshaus durch und sind anschliessend auch im Wochenbett für die Mütter da. Die Beleghebamme schafft freiberuflich und hat einen Vertrag mit dem Spital oder Geburtshaus. Wochenbetthebamme: Auch die Wochenbetthebamme arbeitet freiberuflich. Sie führt meistens eine eigene Praxis. Sie unterstützt die Mütter mit ihrem Neugeborenen nach dem Spitalaustritt und beraten diese im Wochenbett bis zu 56 Tage nach der Geburt, falls medizinisch notwendig, auch länger. Sie stehen den Frauen auch beim Abstillen mit Rat zur Seite.

Doch fehlende Hebammen sind nicht nur für werdende Eltern ein Problem. Der Fachkräftemangel stellt die Hebammen selbst vor gravierende Probleme. Von ihren Erfahrungen erzählen mir die Spitalhebamme Rea Isaak und Sara Struchen, die auf einer Wochenbettstation tätig ist.

Rea Isaak erzählt von Hektik, von Zeitnot und von sich ständig wechselnden Situationen, die den Arbeitsalltag fordernd machen. Sie sagt deshalb: Ruhig bleiben gehört nebst dem Fachwissen zu einer der Hauptkompetenzen des Berufes, das Erzählen auch andere Hebammen im Zuge meiner Recherche. Isaak: «Wenn ich bei der Gebärenden zum Beispiel nachschaue, wie weit der Muttermund schon offen ist, bin ich vollkommen auf die Patientin fokussiert. Draussen kann es «brennen»; ich lasse mir nichts anmerken.» Allgemein sei es so, dass in dem Moment, wo sich die Hebamme bei einer Gebärenden in Zimmer befindet, sie sich nichts von der Hektik ausserhalb dieses Raumes anmerken lassen darf und möchte.

Sara Struchen kennt die Situation von Berufskolleginnen wie Rea Isaak nur zu gut. Die Hebammen seien an mehreren Fronten gleichzeitig im Einsatz und arbeiten unter Zeitnot. Sich ausschliesslich nur auf eine Gebärende zu konzentrieren sei kaum möglich. Dies hat zu einem damit zu tun, dass die die Anzahl Patientinnen pro verfügbare Betten zunimmt. Aber auch, dass es vermehrt zu krankheitsbedingten Ausfällen kommt. Zudem führt die hohe Fluktuation beim Personal zur Zunahme der Arbeitsintensität.

Die Folge: Auch für die emotionalen Aspekte bleibe zu wenig Zeit. Dabei ist es laut Sara Struchen wichtig, dass sich die werdende Mutter geborgen fühlt. Denn: «Jede Störung kann den Geburtsvorgang verzögern. Fühlt sich eine Schwangere nicht mehr sicher und geborgen, wird die Ausschüttung des Wehenhormons Oxytocin gehemmt und die Geburt kann ins Stocken geraten.»

Doch geboren wird nicht nur in Spitälern, sondern auch in Geburtshäusern oder auch zuhause. Ich selbst habe für mich keine Alternative in Betracht gezogen, denn mir war nicht bewusst, dass es Alternativen gab. Ich habe mich zu wenig mit dem Thema auseinandergesetzt. Denn für mich war klar, dass ich im Spital gebären wollte – umgeben von allen medizinischen Ressourcen, falls etwas schieflaufen sollte. Ich brauchte diese Art von «Absicherung», um entspannter in die Geburt reinzugehen.

Im Rahmen meiner Recherche will ich mich nun mit dem Thema genauer auseinandersetzen und besuche mit meiner Kollegin die Geburtsabteilung des Kantonsspital Aarau (KSA), um mit der leitenden Hebamme Claudia Spielmann über den Arbeitsalltag der Hebammen zu sprechen.

Der Versuch bei dieser Gelegenheit mit werdenden Müttern ins Gespräch zu kommen scheitert. Verständlich, denn wenn es auf die Geburt zugeht, möchten sich viele Frauen darauf konzentrieren. Es ist der falsche Moment, einer Journalistin Fragen zu beantworten.

Als wir darauf warten, die Kamera für das Interview mit Claudia Spielmann aufbauen zu können, gleitet eine Hebamme ruhig in eines der Gebärzimmer. Wir hören, wie die Frau drinnen soeben eine Wehe veratmet. Kurz erscheint der werdende Vater auf dem Gang, er wirkt etwas müde und blass.

Dann sind wir bereit und Claudia Spielmann beginnt zu erzählen. Beim Kantonsspital Aarau haben sie Glück, dass sie gut besetzt sind. Trotzdem: Der Stress ist sehr real und wenn Hochbetrieb herrscht, müssen sich die Hebammen zwischen mehreren Frauen aufteilen. Wenn eine Frau aber eine 1:1 Betreuung benötigt, gelingt dies glücklicherweise fast immer, Hebammen sind Organisationstalente.

Für Spielmann ist es immer noch ein Traumberuf: «Mit den Frauen, mit dem Paar so intensiv zusammenzuarbeiten und sie im Moment zu begleiten, wenn sie ein Kind bekommen - doch, das wollte ich als Beruf machen.» Sie erzählt im Video von den Veränderungen der letzten Jahrzehnte, von Risikoschwangerschaften, Kaiserschnitten und der Schönheit des Berufes:

Die Herausforderungen der Spitalhebammen im KSA. Video: Gülpinar Günes

Wir wechseln ins Geburtshaus Nordstern, dass zum Kantonsspital Aarau (KSA) gehört. Hier werden von Hebammen geleitete Geburten durchgeführt. Nahe am Spital und doch fast wie zuhause – eine Alternative zwischen Hausgeburt und Spital. Hier arbeiten freischaffende Beleghebammen wie Nadine Rademacher, die wir dort treffen.

Beim Besuch im Geburtshaus Nordstern führt sie gerade eine Kontrolle einer Schwangeren durch. Diese wird mit Rademachers Hilfe in den kommenden Wochen im Geburtshaus ihr Kind zur Welt bringen.

Das Geburtshaus wirkt einladend und heimelig. Die werdende Mutter, die Rademacher untersucht, ist entspannt. Die beiden Frauen kennen sich aufgrund der Begleitung nun schon längere Zeit. Die werdende Mutter freut sich auf die Niederkunft im Geburtshaus Nordstern KSA. Die bereitgelegten Babykleidchen, Nadine Rademachers herzliche Art, das liebevoll eingerichtet Interieur des Raumes – all das berührt mich.

Es wirkt anders als die Geburtenzimmer, obwohl auch da mit Holz und warmen Farben so viel angenehme Atmosphäre geschaffen wird, wie es für ein Spital möglich ist. Nadine Rademacher kann verstehen, dass es im direkten Vergleich wie ein grosser Kontrast wirkt, dennoch betont sie, dass beide Varianten gleichermassen schön sind. Es gibt bei der Wahl zwischen Spital oder Geburtshaus kein richtig oder falsch. Sie kennt beide Seiten, denn sie hat zuvor an einem Spital gearbeitet, wie sie im Video erzählt:

Hebamme Nadine Rademacher untersucht eine Schwangere im Geburtshaus Nordstern. Video: Gülpinar Günes

Sie erklärt uns die Unterschiede von Spital und Geburtshaus. Ein Geburtshaus bietet eine intimere Umgebung, doch es kennt Grenzen. Plant die Frau zu Hause oder im Geburtshaus ihr Kind zu gebären, lernt sie ihre Hebamme schon im Verlauf der Schwangerschaft kennen. Diese Bindung ist wichtig für die Niederkunft, damit die Mutter den Hebammen vollkommen vertrauen kann und entspannter in die Geburt geht.

Frauen, die ihrem Körper vertrauen, wagen öfters eine von Hebammen geleitet Geburt ausserhalb des Spitals. Denn die Geburtskunde ist ein Hoheitsgebiet der Hebammen – wenn man von einer gesunden Schwangerschaft ausgehen darf – und braucht in der Regel keine ärztliche Unterstützung.

Die Grenze für eine Hausgeburt oder ein Geburtshaus muss dort gezogen werden, wo krankheitsbedingte Auffälligkeiten bei Mutter oder Kind auftauchen oder Komplikationen bei der Geburt auftreten. In solchen Fällen sind das medizinische Umfeld und der Arzt im Spital gefragt und es sollte eine rasche Verlegung durchgeführt werden.

Bei einer gesunden und gebärfähigen Frau weiss der weibliche Körper instinktiv, was er bei der Geburt tun muss. Dieses Vertrauen auf den Körper ging gemäss einigen Hebammen in den letzten Jahrzehnten bei manchen Frauen verloren. Fanny Wäfler, auch sie freischaffende Beleghebamme, hat in ihrer bald über 30-jährigen Tätigkeit festgestellt: «Die Frauen machen sich heute sehr viel mehr Sorgen um die Geburt als früher und gehen das Ganze mit dem Kopf an. Mit dem Kopf wird aber nicht geboren.»

Mit dem so genanten Pinard-Rohr, ein geburtshilfliches Stethoskop, kann die Hebamme die Herztöne des Fetus abhören. Bild: Kzenon / Fotolia

Zurück zur Geburt meiner Tochter. Ich liege im Gebärsaal und bin mit der Wucht der Schmerzen überfordert. Ich habe mir den Geburtsprozess als Erstgebärende trotz YouTube-Videos, Erzählungen und Internetrecherche nicht vorstellen können. Das Einzige, was ich mir vorstellen konnte, war, wie ich das kleine Baby, das, seit mehr als 40 Wochen in mir brütet, endlich in meinen Armen halten werde. Auch habe ich mich zwar auf Schmerzen eingestellt, aber dass sie so brutal sein würden, hätte ich nie gedacht.

Wie haben das andere Gebärende erlebt? Mit meinen Gefühlen bin ich jedenfalls nicht allein, wie ich im Verlauf der Recherche feststelle. Viele werdende Eltern, die zum ersten Mal ein Kind bekommen, sind von der Realität überrascht.

Filme suggerieren: Plötzlich platzende Fruchtblase, von Null auf 100 heftige Schmerzen, das Köpfchen lugt plötzlich hervor und die Mutter schafft es kaum ins Spital. Doch so schnell geht es selten. Und Väter kippen auch kaum um im Geburtssaal – was eher eine Seltenheit ist, wie mir die Hebammen bestätigt haben.

Zudem lernt man im Geburtsvorbereitungskurs: Der Muttermund öffnet sich stündlich um einen Zentimeter öffnet und dass die Geburt bei Erstgebärende in der Regel 12 Stunden dauert. Bei jedem weiteren Kind sind es rund sieben bis acht Stunden.

So die Theorie.

Denn mein meine Geburt dauerte 18 Stunden. Andere Erstgebärende berichten von 24- bis 48-Stunden-Geburten – oder von Blitzgeburten, die nur vier Stunden gedauert haben.

Die Geburt schreitet voran. Mein Muttermund ist nun sieben Zentimeter geöffnet und ich so umnebelt von Schmerzen, dass ich kaum noch einen klaren Gedanken fassen kann. Dann höre ich im Spital-Nebenzimmer eine Frau beim Gebären schreien. Das gibt mir den Rest. Ich brauche ein Periduralanästhesie (PDA). Jetzt. Sofort!

Eine Hebamme platziert einen Kardiotokografen auf dem Bauch einer werdenden Mutter, um den Fötus und die Wehen zu überwachen. Bild: Keystone

Eigentlich wollte ich das nicht. Ich wollte eine «natürliche» Geburt. Ohne Schmerzmittel. Doch meine Müdigkeit nimmt Überhand und ich bringe die nötige Kraft nicht mehr auf. Später plagt mich der Glaube daran, dass Frauen früher ohne diese Hilfsmittel auskamen. Das erzeugt in mir ein Versagensgefühl.

Doch die Hebammen beruhigen mich: Es gibt kein richtig oder falsch dafür. Jede Mutter muss für sich selbst entscheiden, was für sie richtig ist. Und dass Frauen früher ohne Schmerzmittel auskamen, stimmt auch nur bedingt.

Die angefragten Hebammen machen zwei Geburtstendenzen aus:

Es gibt die einen Frauen, die möglichst natürlich gebären wollen, sich voll in den Prozess eingeben und möglichst wenig ärztliche Intervention wünschen.

Sie beobachten aber auch, dass viele möglichst schnell, schmerzfrei und unkompliziert gebären möchten.

Zu den Schmerzmitteln kommen weitere Massnahmen hinzu. Es werden viel mehr Geburten eingeleitet oder geplante Kaiserschnitte durchgeführt als früher. Kaiserschnitte machen die Geburt planbarer und berechenbarer.

Im Fall eines Wunschkaiserschnittes ist es laut den befragten Hebammen ratsam, die Frau nicht zu einer spontanen Geburt zu «zwingen.» Denn eine Frau, die sich in den Kopf gesetzt hat, dass sie einen Kaiserschnitt möchte, wird nicht spontan gebären. In der Schweiz wünschen sich gemäss Schätzungen etwa 6 Prozent einen geplanten Kaiserschnitt. Tatsächlich aber kommt jedes Dritte Kind so zur Welt. Die Weltgesundheitsorganisation rechnet vor, dass nur 10 bis 15 Prozent der Kaiserschnitte medizinisch überhaupt notwendig sind.

Ich bin im Gebärsaal meines Spitals und habe gefühlt schon zehn Mal die Position gewechselt und mit aller Kraft gepresst. Doch ich schaffe es nicht, das Baby zu gebären. Der Muttermund öffnet sich nicht weiter. Die Herztöne des Babys verschlechtern sich. Die Mimik meiner Hebamme bleibt zwar weiter engelhaft entspannt. Doch zwei Ärztinnen werden dazu geholt. Und plötzlich geht alles sehr schnell. Sie nehmen einen Dammschnitt vor und helfen dem Baby mit der Saugglocke auf die Welt.

Die Ärztin drückt mir ein zerknautschtes Knöllchen Leben in die Hände. Zwei dunkle, milchige Kulleraugen blicken mich erstaunt an. Der erlösende Schrei kommt aber nicht. Giuliana, meine Spitalhebamme, packt die Kleine mit flinken Händen und legt sie auf den Untersuchungstisch und befreit ihre Atemwege mit ein paar geübten Handgriffen. Dann endlich: der erlösende Schrei. Alles ist gut.

Die Erleichterung nach den schmerzhaften Wehen, das Realisieren der Lebensaufgabe, die als Mutter auf einen zukommt: die Geburt ist eine Tal- und Bergfahrt der Gefühle Bild: Gaetan Bally / KEYSTONE

Wie ausgeprägt der Hebammenmangel damals auf der Geburtsstation war, kann ich nur erahnen. Die Geburtsabteilung lief damals auf Hochtouren, denn 2021 war ein besonders geburtsreiches Jahr. Gemäss dem Bundesamt für Statistik wurde mit 86’400 Geburten im Jahr 2021 ein Höchststand seit 1972 registriert. Sollten die Hebammen damals unter enormen Zeitdruck und eventuell auch Personalmangel gearbeitet haben, war dies zu keinem Zeitpunkt zu spüren. Sie waren ein Musterbeispiel an Ruhe und Kompetenz.

Ich bin die letzte aus meinem Freundeskreis, die Mutter wurde. Dementsprechend ging ich nicht gänzlich unwissend in das Thema Schwangerschaft und Geburt rein. Es gab da eine Sache, die meinen Freundinnen gerade am Anfang der Schwangerschaft Schweissperlen auf die Stirn trieb – und das waren nicht (nur) die Hormone: eine Wochenbetthebamme finden.

Ganz unter dem Motto «De Schneller isch de Gschwinder» sind Wochenbetthebammen oftmals auf Monate ausgebucht. Meine Frauenärztin hat mir bereits bei der ersten Kontrolle in der 8. Schwangerschaftswoche dazu geraten sofort mit der Suche zu beginnen. Was ich auch tat und somit die Chance hatte, eine Wochenbetthebamme auszusuchen, bei der ich mich wohlfühlte.

Ich habe meine Frauenärztin damals gefragt, ob ich wirklich eine Hebamme brauche. Ich war da im Glauben (und sehr im Unwissen), dass ich doch keine Wochenbetthebamme brauche, die mich «bemuttert», weil das Frauen früher ja auch nicht gebraucht hätten. Ihr Mundwinkel hat damals etwas nervös gezuckt.

Wochenbetthebammen stehen frischen Eltern in den ersten sechs Wochen nach der Geburt zu. Hebammen wie Alexandra Gahlinger betreuen vor allem die Mutter und das Baby. Sie geben Tipps und beobachten die Entwicklung des Kindes. «Ich stehe den Müttern auch später beispielsweise beim Abstillen zur Seite, wenn sie das möchten», so Gahlinger.

Auch ich habe auf die Dienste von Alexandra Gahlinger vertraut. Denn plötzlich bist du Mutter. Wie geht das Ganze?!

Ich habe noch nie so oft auf die Uhr geschaut wie an diesem Freitagmorgen im Frühjahr 2021. 9 Uhr – meine Wochenbetthebamme Alexandra Gahlinger hat sich angekündigt. Sie ist mein Engel in der Not – wie kitschig das auch klingen mag. Denn so fühlt sie sich an.

Mein Alltag nach der Geburt sind Schlafmangel, Hormon-Achterbahn und die Sorge um ein Neugeborenes, das ich am Leben halten muss. Ich verstehe nun, warum die Betreuung durch eine Hebamme in den ersten Wochen so wichtig und wertvoll ist. Dieses «Bemuttern» ist Balsam für meine Neo-Mama-Seele. Und Frauen haben schon früher eine Wochenbetthebamme an ihrer Seite gehabt.

Fast zwei Jahre später treffe ich meine Hebamme Alexandra Gahlinger wieder. Es ist kurz vor Weihnachten und wir begleiten sie auf einem Wochenbett-Besuch zu Monia Saglini Sie hat vor drei Wochen ihr zweites Kind bekommen.

Monia Saglini ist vom Angebot überzeugt. «Du bekommst zwar aus dem Familien- und Freundeskreis viele gut gemeinte Tipps und Ratschläge – vor allem beim ersten Kind. Das alles kann dich aber verwirren und gerade beim ersten Kind auch verunsichern.» Sicherheit, so Saglini, gibt die Hebamme durch ihre «fachkompetenten Antworten».

Im Video erzählt Saglini von ihren Erfahrungen mit der Hebamme zu Hause. Sie erzählt von Müdigkeit, schreiendem Baby, Muttermilch und verunsichernden Ratschlägen aus dem Umfeld:

Hebamme Alexandra Gahlinger mit der zweifachen Mutter Monia Saglini. Video: Gülpinar Günes

Die Hebamme gibt jungen Müttern Sicherheit und stärkt das Vertrauen in ihre Fähigkeiten. Diese Antwort erhalte ich von fast allen Müttern, die ich im Laufe der letzten Jahre kennen gelernt habe. Wird ein Baby geboren, wird auch eine Mutter geboren. Auch sie bedarf der Aufmerksamkeit und Fürsorge.

Auch ich habe diese Erfahrung während der ersten Wochen mit Hebamme Alexandra Gahlinger an meiner Seite gemacht. Sie half mir mit gutem Rat über die frustrierten Still-Versuche hinweg und führte mich schliesslich auch durch die Rückbildungsgymnastik. Mir wurde immer bewusster, wie wichtig dieser Beruf ist. Ein Spruch besagt, man braucht ein ganzes Dorf, um ein Kind gross zu ziehen. Dazu gehört auch die Hebamme, die der Mutter hilft, die ersten chaotischen Wochen zu überstehen. Die Geburt stellt die Welt komplett auf den Kopf. Da braucht es jemanden, der dir hilft durch dieses Chaos zu navigieren, denn wie Alexandra Gahlinger so schön formuliert: «Für das Mutter-Sein gibt es keinen Kurs.»