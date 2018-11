Wie sieht die korrekte Katzenfütterung aus?

Meine Partnerin steuert wenig zur Haushaltskasse bei

Mein Partnerin und ich (35/37) wohnen seit einigen Jahren zusammen. Zunehmend frustriert es mich, dass ich viel mehr an die Wohnungsmiete und Haushaltskasse beisteuere als sie. Es ist schon so, dass ich deutlich mehr verdiene. Doch sie arbeitet wenig und unternimmt auch nichts, um dies zu ändern. Was soll ich tun?