Wie kann ich meinen Konkubinatspartner begünstigen?

Ratgeber

Wir verstehen uns einfach nicht mehr und streiten nur

Immer häufiger habe ich (47) das Gefühl, mein Mann (53) versteht mich nicht mehr. Und mir geht es auch so bei ihm. Oft geraten wir in Streit und verletzen uns gegenseitig. Oder er kommt nach Hause und sieht von Anfang an genervt aus. Und ich frage mich, warum er schon wieder wütend auf mich ist. Was können wir tun?

David Siegenthaler*