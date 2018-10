Ratgeber Wie halten wir unsere Katze vom Einkaufscenter fern? Wir haben seit zirka 15 Monaten einen jungen Kater. In seinem Streifgebiet befindet sich ein Einkaufscenter. Wir bekommen ständig Reklamationen, dass sich unsere Katze dort aufhält. Lässt sich das Rayon mit ­irgendetwas eingrenzen? Wir haben den Kater mit einem GPS versehen mit virtuellem Zaun, so können wir ihn heimholen, wenn wir zu Hause sind. Aber was tun, wenn wir weg sind? Susi Paul*

So sind Katzen. Sie versuchen immer, das Beste aus ihrem Leben zu machen! Leider habe ich etwas wenig Angaben über Ihre Katze. So weiss ich zum Beispiel nicht, ob der Kater kastriert ist, und wenn ja, in welchem Alter dies vorgenommen wurde. Falls dies nicht der Fall ist, sollten sie ihn so schnell wie möglich kastrieren lassen.

Geliebte Streicheleinheiten

Weiter: Wie lange stattet der Kater dem Einkaufscenter schon seine Besuche ab? Und wird er dort eventuell gefüttert? Sicher wird er von etlichen Center­besuchern und -besucherinnen gestreichelt und bewundert, was fast jede Katze noch so gerne über sich ergehen lässt – und den Ort aufsucht, wo sie es bekommt.

Was haben Sie bereits selber versucht? Ist der Kater oft allein zu Hause? Was ziemlich sicher ist: Die Katze hat offensichtlich Erfolg und Spass auf ihrem Ausflug, und daher wird es sehr schwierig sein, ihr Verhalten zu ändern.

Gesellschaft erwünscht

Wahrscheinlich handelt es sich bei Ihrem Kater um ein sehr soziales Tier, eventuell ist er mit viel Trubel und Heiterkeit aufgewachsen und schätzt es, der Mittelpunkt der Erde zu sein. Bei Katzen sind die ersten sieben Lebenswochen für das ganze Lebend prägend. Wie sie in dieser Zeit gelebt, was sie in dieser Zeit erfahren, erlebt und gelernt haben, bestimmt ihr Verhalten im späteren Leben.

Ersatz anbieten

Was könnten sie dem Einkaufscenter entgegenhalten, welchen «Spassfaktor-Ersatz» dem Büsi bieten? Sie könnten die Katze an einen Ort umplatzieren, wo sie der Mittelpunkt der Familie ist und alle viel Zeit für sie haben. Das ist vermutlich ein eher schwieriger Entscheid und für Sie wahrscheinlich keine realistische Möglichkeit, denn wäre dies eine Option, hätten sie es wohl bereits getan.

Es bleibt nichts anderes übrig, als der Katze mehr Unterhaltung und «Nähe» zu bieten. Richten Sie ein Katzenzimmer mit verschiedenen Ebenen, Spielen (beispielsweise Catdancer), Futtersuchspielen (= activity feeding) ein, und geben Sie sich so oft wie möglich mit der Katze persönlich ab: Streicheln Sie sie ausgiebig, nehmen Sie regelmässig eine wohltuende Fellpflege mit weicher Bürste vor, wenn Ihre Katze es liebt, «schösselen» Sie mit ihr und so weiter. Mit anderen Worten: Bieten sie der Katze mehr, als ihr das Einkaufscenter bietet.

Hilfreiche Lektüre

Viele gute Ideen, wie man das Katzenleben verschönern kann, sind in den äusserst empfehlenswerten Sach- und Ratgeberbüchern von Sabine Schroll zu finden (www.schroll.at). Die diplomierte Tierärztin lebt sozusagen für die Katzen und deren Wohlergehen.

Belohnen Sie Ihre Katze, wenn sie freiwillig nach Hause kommt, mit einem besonders guten Häppchen, viel Lob und Streicheleinheiten.

Wozu auch immer Sie sich entscheiden, tun Sie das Beste für ihre Katze. Sie wird es Ihnen mit Freude danken.