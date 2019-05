Wie durchquere ich Menschentrauben rücksichtsvoll?

Ratgeber

Meine Frau ist abends fast immer weg

Meine Frau (38) und ich (42) sind seit 14 Jahren ein Paar. Wir haben 2 Kinder. In letzter Zeit ist sie abends kaum mehr zu Hause. Sie geht ins Yoga, Töpfern, singt in einem Chor. Mindestens zwei Abende pro Woche trifft sie eine ihrer Freundinnen. Kürzlich hat sie eine Wochenendausbildung begonnen. Was läuft hier falsch?