Was könnte die Ursache für meinen Schwindel sein?

Ratgeber

Unsere Kinder gehorchen nur, wenn ich sie anschreie

Manchmal bin ich (w, 38) am Verzweifeln. Unsere Kinder (Sohn 8-jährig/Tochter 5-jährig) gehorchen oft nicht. Sachliches Argumentieren oder strenges Zurechtweisen helfen nicht. Erst wenn ich laut werde und sie anschreie, funktioniert es besser. Das will ich aber nicht, ich fühle mich schlecht danach. Was kann ich sonst tun?