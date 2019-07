Ratgeber Was kann ich selber gegen Eisenmangel machen? Meine Hausärztin stellt bei mir (w, 85) immer wieder mal fest, dass ich etwas wenig Eisen im Blut habe. Wie wirkt sich ein Eisenmangel aus? Eisentabletten möchte ich nicht nehmen. Wie kann ich über die Ernährung am besten Gegensteuer geben? Was soll ich am besten essen, was besser meiden? Melanie Styger-Tschupp*

Eisen wird vom Körper vor allem zur Bildung der roten Blutkörperchen benötigt. Erkennen lässt sich ein Eisenmangel oder eine Blutarmut bei Eisenmangel an diversen Symptomen, die je nach Person und Schweregrad unterschiedlich ausfallen. Müdigkeit, Abnahme der körperlichen Leistungsfähigkeit sowie Schwindel, Kopfschmerzen oder Kurzatmigkeit gelten als typische Anzeichen. Häufig sind Frauen im gebärfähigen Alter aufgrund des Blutverlusts während der Menstruation und einem erhöhten Eisenbedarf während der Schwangerschaft betroffen. Aber auch ältere Menschen zählen zur Risikogruppe, bedingt durch einseitige Ernährung, schlechtere Eisenaufnahme im Darm und chronische Krankheiten.

Melanie Styger-Tschupp.

Die Ursache eines Eisenmangels sollte auf jeden Fall bei einer ärztlichen Fachperson abgeklärt werden. Mittels eines Bluttestes kann der Schweregrad des Mangels ermittelt werden. Liegt nur eine leichte, auf eine einseitige Ernährung zurückzuführende Unterversorgung ohne Symptome vor, kann versucht werden, dieser mit eisenhaltigen Nahrungsmitteln entgegenzuwirken.

Es werden zwei Eisenformen unterschieden: Das Hämeisen und das Nicht-Hämeisen. Ersteres ist an das Hämgerüst des roten Blutfarbstoffes gebunden und kann dadurch vom Körper besser aufgenommen werden. Es kommt in tierischer Nahrung vor und ist in jeglichen Fleischsorten enthalten.

In pflanzlichen Produkten ist das sogenannte Nicht-­Hämeisen zu finden. Diese Eisenform benötigt zuerst einen Umwandlungsprozess, bis es im Körper aufgenommen werden kann. Deshalb ist es wichtig, eisenhaltige pflanzliche Nahrungsmittel wie Hülsenfrüchte, grünes Blattgemüse oder Vollkornprodukte mit Fleisch, Vitamin C oder Zitronensäure zu kombinieren. Diese Stoffe helfen, dass das Nicht-Hämeisen besser aufgenommen wird. Wer sich vegetarisch ernährt, sollte eisen­reiche Lebensmittel also beispielsweise zusammen mit Zitrusfrüchten, Erdbeeren, Paprika oder Brokkoli essen: Sie alle haben einen hohen Vitamin-C-Gehalt. Ein empfehlenswertes Fleisch-Menü mit hohem Eisengehalt ist das Peperoni-Gulasch. Getränke wie Rotwein, Kaffee, Schwarztee und Cola sollten nicht zur jeder Mahlzeit aufgetischt werden, da sie die Eisenaufnahme wiederum hemmen.

Unabhängig von diesen Ernährungsempfehlungen ist es wichtig, dass Sie einen Eisenmangel unbedingt bei Ihrem Arzt oder Ihrer Ärztin untersuchen lassen. Sobald der Mangel grösser ist und erste Symptome spürbar sind, reicht eine Ernährungsumstellung nicht mehr aus. Dann sind entweder Eisentabletten oder eine Eiseninfusion notwendig. Diese Therapieformen sollten immer unter ärztlicher Aufsicht stattfinden, da eine unkontrollierte und zu hohe Eisenzufuhr belastend für den Körper sein kann.