Was hilft gegen geschwollene und schwere Beine?

Ich, weiblich, 45 Jahre, habe Wassereinlagerungen in den Beinen. In der heissen Jahreszeit wurde es schlimmer, aber das Problem besteht nicht nur im Sommer. Gerade am Abend fühlen sich meine Beine immer schwer an. Ich möchte wissen, was der Grund sein könnte und was ich selber dagegen tun kann.