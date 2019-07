Warum habe ich Schmerzen in der Lendenwirbelsäule

Ratgeber

Meine Schwester sieht sich immer in der Opferrolle

Wie kann man Menschen begegnen, die sich immer in der Opferrolle fühlen und die Schuld den anderen zuweisen? Meine Schwester etwa verhält sich so. Ich versuche dann, vernünftig mit ihr zu reden, aber sie hält stur an ihrer Sicht fest. Das ist verletzend für alle, die es doch gut mit ihr meinen. Was kann ich tun?

Andrea Munz*