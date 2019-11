Ratgeber

Stimmt es, dass Inhaberaktien abgeschafft werden?

Seit Jahren betreibe ich ein Sanitärunternehmen in der Form einer Aktiengesellschaft mit Inhaberaktien. Nun habe ich gehört, dass Inhaberaktien abgeschafft werden. Was ändert sich und aus welchem Grund? Was muss ich als einziger Verwaltungsrat und als einer von mehreren Aktionären unternehmen?