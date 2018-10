Ratgeber

Soll ich meinem Mann die Affäre beichten?

Mein Mann und ich (45/40) sind seit 15 Jahren verheiratet, er ist meine erste grosse Liebe. Und ich habe eine Affäre. Soll ich es meinem Mann beichten? Ich liebe ihn und will ihn nicht verlassen. Ich verstehe auch nicht, warum ich mich weiter mit dem anderen Mann treffe. Ist in meiner Ehe was schiefgelaufen? Wie soll es weitergehen?