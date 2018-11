Sie hält an Beziehungspause fest: Was soll ich tun?

Lässt eine Beziehungspause, die der Partner initiiert hat, die Zukunft allzu lange offen, muss man aktiv werden. Dazu gehört eine Frist, wann man selber einen Schlussstrich zieht. Man sollte sich auch fragen, was man von einer Partnerschaft will. Dies hilft, falls die Beziehung doch weitergeht. Oder im Hinblick auf eine neue. (are)