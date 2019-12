Seine Ex-Frau scheint ihm fast wichtiger zu sein als ich

Nach einer schmerzlichen Trennung habe ich (w, 69) einen neuen Partner gefunden. Er ist sehr charmant, aber er lässt sich nichts Kritisches sagen. Vor allem missfällt mir, dass er weiterhin eine enge Beziehung zu seiner Ex-Frau unterhält, sich wöchentlich mit ihr trifft, sich mit ihr am Telefon auch über mich unterhält, sie in aller Öffentlichkeit küsst. Mir sagt er, dass sei alles harmlos und ich sei krankhaft eifersüchtig. Was soll ich tun?