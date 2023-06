Schicksal Leben mit Diabetes – die Diagnose: Die Geschichte von Giulia Lötscher Giulia Lötscher lebt seit zehn Jahren mit Typ-1-Diabetes. In diesem Text schaut sie zurück auf den Tag der Diagnose.

Dezember 2011. Mein Leben: ganz normal. Ich geniesse die schulfreie Zeit vor meinen Zwischenprüfungen mit Weihnachten, Spengler-Cup, Skifahren, Silvester. Ich feiere mit Freunden zusammen, wir trinken viel Alkohol, haben Spass.

Ich fühle mich wie immer, frei, das ganze Leben vor mir – 2012, das wird ein gutes Jahr.

In dem Jahr, in dem ich 20 werde, ich meine Matura abschliesse, ich von zu Hause ausziehe. Doch es wird auch ein Jahr, das ich nie wieder vergessen werde.

Zur Person *Giulia Lötscher, Journalistin Giulia Lötscher bildet beim nicht kommerziellen St.Galler Radiosender Toxic.fm als Moderationsleiterin junge Radiotalente aus und arbeitet ausserdem in der Radioredaktion für SRF 3.

Es ist schon morgens, als wir nach der Silvesterparty endlich ins Bett gehen. Doch schon nach wenigen Stunden werde ich von höllischem Durst geweckt und ich muss auf die Toilette. Ich gehe in die Küche, trinke, was mir in die Hände gerät. Im Kühlschrank finde ich eine grosse Flasche Bergamotte, die ich in einem Zug austrinke. Erstaunt über mich selbst, denn: Ich hasse Bergamotte. Doch meine Kehle zehrt nach der kalten Flüssigkeit. Ich lege mich zurück ins Bett. Mir ist schlecht, ich muss schon wieder auf die Toilette und habe immer noch Durst.

So schlecht wie mir ging es niemandem

Unruhig liege ich im Bett, schlafe nicht mehr ein. Irgendwann wachen meine Freunde auf, wir frühstücken zusammen. Alle haben einen Kater, doch so schlecht wie mir ging es niemandem.

Schwächling, denke ich.

Ich leere eine ganze Flasche Orangensaft, Hunger habe ich nicht. Doch dieser Durst will nicht weg. Es ist erst Mittag und ich habe schon vier Liter getrunken.

Gegen Abend raffe ich mich auf, ich esse zu Abend mit meinen Eltern. Sie sehen mir die Müdigkeit an, die ich auf die Silvesterparty schiebe. Wir essen, es ist kurz nach 20 Uhr. Ich behalte die Flasche Mineralwasser gleich neben mir, in kürzester Zeit ist sie leer. Wir setzen uns ins Wohnzimmer, ich nehme eine weitere Flasche mit und erwähne beiläufig, wie durstig ich heute schon den ganzen Tag bin.

Die Eltern werden stutzig

Meine Eltern schauen sich kurz an, und ich ergänze, dass ich sogar schon vier Flaschen Bergamotte getrunken haben. Sie wissen, dass ich den Geschmack nicht ausstehen kann. Sie werden stutzig, wechseln Blicke. Wollen wissen, wie ich mich sonst fühle, ob ich müde bin. Klar, habe ja kaum geschlafen. Meine Mutter nickt meinem Vater zu, er steht auf, verschwindet im Badezimmer.

Aus seinem Schrank holt er ein Blutzuckermessgerät. Mein Vater, damals seit gut 40 Jahren Typ-1-Diabetiker, pikst mich in den Finger. Ich kenne das Prozedere von ihm, doch warum will er das bei mir messen? Immer noch verwirrt, schauen wir auf den blinkenden Bildschirm. Fehlermeldung. Mein Vater flucht, ich muss die Hände waschen und desinfizieren, wir messen nochmals. Fehlermeldung. Er sucht im Schrank nach einem zweiten Gerät. Piks Nummer drei und Gerät Nummer zwei leuchtet mit einer grossen «33 mmol/l» entgegen.

Ich sehe im Blick meines Vaters, dass das nicht gut ist, kann es aber nicht einordnen.

Meine Mutter ruft aus dem Wohnzimmer. Sie sitzt immer noch genau gleich starr dort wie vor ein paar Minuten, hält die Fernbedienung in derselben Position. Irgendetwas stimmt nicht. Im Telefonbuch (ja, hatte man damals noch) sucht mein Vater die Nummer des Notfallarztes und ruft an. Ich kriege nur Fetzen mit, doch ich soll eine Tasche packen. Mit Sachen für mehr als eine Nacht.

Ich bin unglaublich müde

Ich kann nicht zuordnen, was los ist. Zusammen fahren wir ins Spital, wo man mich bereits erwartet. Ich werde in ein Bett verfrachtet, man legt mir eine Infusion, nimmt Blut, gibt mir eine Spritze. Ich bin unglaublich müde, will schlafen. Nein, ich soll wach bleiben, höre ich. Ich warte. Meine Eltern, ebenfalls müde, versuchen, mich wach zu halten. Mittlerweile ist es nach 22 Uhr, sie holen sich Kaffee und Cola. Ich will auch, darf nicht. Es gibt nur Wasser.

Alles, was mir durch den Kopf geht und an das ich mich noch erinnern kann: Wann lassen die mich endlich nach Hause? Ich merke, dass ich meine Augen kaum mehr offen halten kann. Wieder wird mir Blut genommen, wieder bekomme ich eine Spritze. Die Werte seien besser.

Endlich darf ich schlafen

Es ist gegen 2 Uhr nachts, endlich komme ich auf ein Zimmer. Völlig erschöpft schlafe ich ein, nur um ein paar Stunden später schon wieder geweckt zu werden. Eine Krankenschwester pikst mir in den Finger, nimmt einen Tropfen Blut ab und legt ein Messgerät neben mir auf den Nachttisch. An den Wert erinnere ich mich nicht mehr, ich bin immer noch müde, sehe verschwommen.

Ich bekomme Frühstück, daneben liegt eine Spritze. «Wollen Sie selber spritzen?», werde ich gefragt. «Bitte was? Was muss ich?»

Sie fängt an, mir zu zeigen, wie ich die Spritze aufziehen kann, redet von Insulineinheiten, zeigt mir eine Tabelle mit Zahlen, ich verstehe nichts.

Was ist los? Sie merkt, dass ich noch immer völlig neben mir bin. Der Arzt kommt gleich, sagt sie und verlässt das Zimmer. Tatsächlich kommt schon kurz darauf ein sehr freundlicher Arzt. Er setzt sich neben mich hin und sagt: «Frau Lötscher, Sie haben Typ-1-Diabetes.»