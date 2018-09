Rente und Kapitalbezug aus zwei Pensionskassen

Meine Frau (62) und ich (63) gehen nächstes Jahr beide vorzeitig in Pension. Wir sind beide erwerbstätig mit PK. Wir wollen das BVG-Guthaben zum Teil als Rente, zum Teil als Kapital beziehen. Da die PK meiner Frau kleiner ist, planen wir, diese in Kapitalform auszahlen zu lassen. Meine PK soll als Rente bezogen werden. Ist das so sinnvoll?