Ratgeber Soll man Vögel im Winter füttern? In der kalten Jahreszeit ist das natürliche Futterangebot für heimische Vögel spärlich. Wer einige Tipps beachtet, kann ihnen mit einem Futterhäuschen und einer Vogeltränke helfen.

Neue Studien zeigen, dass das Verfüttern von Meisenknödeln und anderem stark fetthaltigem Futter im Winter und in der Brutperiode den Bruterfolg von Meisen deutlich reduzieren kann. Bild: Markus Canzani / BRU

Die Pflanzen haben ihr Kleid abgelegt, auf den Trottoirs ist es eisig glatt, die Wiesen sind schneebedeckt oder gefroren. Der Winter ist die karge Jahreszeit. Und auch das Futterangebot für Vögel ist in diesen Monaten rar. Während die Nachtigall zum Überwintern in den Süden geflogen ist suchen Amsel, Meise oder Sperling in heimischen Gärten nach Futter.

Soll man Vögel im Winter mit Futter unterstützen? Ja, aber es gibt einige Punkte zu beachten, sagt Nadja Michler, Fachreferentin für Wildtiere bei der Tierrechtsorganisation Peta (People of the Ethical Treatment of Animals)

Körner und Samen für Körneresser wie Fink und Sperling: Sonnenblumenkerne und Hanfsamen eignen sich besonders gut.

Sonnenblumenkerne und Hanfsamen eignen sich besonders gut. Haferflocken und getrocknete Beeren oder Obst für Weichfutteresser wie Amsel und Rotkehlchen: Einige Vogelarten ernähren sich überwiegend von Insekten und Beeren, essen im Winter aber auch feine Samen.

Einige Vogelarten ernähren sich überwiegend von Insekten und Beeren, essen im Winter aber auch feine Samen. Futterplatz trocken und sauber halten: Damit das Futter nicht verderben kann, sollte es vor Nässe geschützt sein und regelmässig erneuert werden. Aus hygienischen Gründen sollten Futterhäuschen regelmässig mit heissem Wasser gereinigt werden.

Damit das Futter nicht verderben kann, sollte es vor Nässe geschützt sein und regelmässig erneuert werden. Aus hygienischen Gründen sollten Futterhäuschen regelmässig mit heissem Wasser gereinigt werden. Vorsicht bei der Platzwahl der Futterstation: Der Futterplatz sollte für die Vögel gut überschaubar sein und eine Rundumsicht zulassen. Nahe gelegene Versteckmöglichkeiten, wie Büsche oder Sträucher, sind dabei sehr wichtig, damit sich die Tiere bei Gefahr schnell in Sicherheit bringen können.

Der Futterplatz sollte für die Vögel gut überschaubar sein und eine Rundumsicht zulassen. Nahe gelegene Versteckmöglichkeiten, wie Büsche oder Sträucher, sind dabei sehr wichtig, damit sich die Tiere bei Gefahr schnell in Sicherheit bringen können. Mehrere Futterplätze: Für Weichfutter ist eine Futterstation am Boden an einer geschützten Stelle zu bevorzugen, da Amsel und Co. überwiegend am Boden auf Nahrungssuche gehen. Körneresser bevorzugen in der Luft hängende Futterhäuschen oder Spender.

Für Weichfutter ist eine Futterstation am Boden an einer geschützten Stelle zu bevorzugen, da Amsel und Co. überwiegend am Boden auf Nahrungssuche gehen. Körneresser bevorzugen in der Luft hängende Futterhäuschen oder Spender. Vogeltränke: Ein Schälchen mit Trinkwasser sollte den Vögeln auch im Winter zur Verfügung gestellt werden. Die Tränke so platzieren, dass Katzen oder Marder die Vögel beim Trinken nicht erreichen können.

Ein Schälchen mit Trinkwasser sollte den Vögeln auch im Winter zur Verfügung gestellt werden. Die Tränke so platzieren, dass Katzen oder Marder die Vögel beim Trinken nicht erreichen können. Brot sowie andere Speisereste sollten nicht an Vögel verfüttert werden , da Gewürze und Salz schädlich für die Tiere sind. Im Fachgeschäft können hochwertige Körner- oder Weichfuttermischungen mit verschiedenen Leckereien erworben werden.

, da Gewürze und Salz schädlich für die Tiere sind. Im Fachgeschäft können hochwertige Körner- oder Weichfuttermischungen mit verschiedenen Leckereien erworben werden. Wasservögel, wie Enten und Schwäne finden im Winter in der Regel genügend Nahrung. Brot kann auch ihnen schnell schaden, in vielen Städten ist das Füttern daher bereits verboten.

Auch ein naturnaher Garten hilft Vögeln im Winter, genügend Nahrung zu finden. «Lebensraumverlust und der Einsatz von Pestiziden vermindern das Nahrungsangebot und somit die Überlebenschancen heimischer Vogelarten», so Nadja Michler. Sie verrät, wie sich ein Garten vogelfreundlich gestalten lässt.

Das Vogelhaus mit Futter stellt im Winter eine wichtige Nahrungsquelle für heimische Vögel dar. Bild: Luca Linder

Drei Gestaltungstipps für einen vogelfreundlichen Garten:

Natürliches Grün: Sträucher und Büsche bieten Vögeln Unterschlupf und Nahrung. Die Eberesche, auch «Vogelbeere» genannt, sollte in einem vogelfreundlichen Garten nicht fehlen.

Sträucher und Büsche bieten Vögeln Unterschlupf und Nahrung. Die Eberesche, auch «Vogelbeere» genannt, sollte in einem vogelfreundlichen Garten nicht fehlen. Tierfreundliche Gartenpflege: Bei der Düngung des Gartens sollte unbedingt auf natürliche Produkte wie Komposterde und Rindenmulch zurückgegriffen werden. Chemische Mittel, die Insekten töten, schaden in der Folge auch den Vögeln.

Bei der Düngung des Gartens sollte unbedingt auf natürliche Produkte wie Komposterde und Rindenmulch zurückgegriffen werden. Chemische Mittel, die Insekten töten, schaden in der Folge auch den Vögeln. Nachsichtigkeit bei Aufräumarbeiten: In Totholz und anderen abgestorbenen Pflanzenteilen überwintern Insekten, die vielen Vögeln als Nahrung dienen. Zudem tragen verblühte Blumen und Stauden immer noch wertvolle Samen und sollten daher nicht komplett zurückgeschnitten werden.

Im Video der Vogelwarte: Wie kann ich Kleinvögel im Winter unterstützen?