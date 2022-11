Ratgeber Ich fühle mich nicht mehr attraktiv – vor allem auch im Bett mit meinen Partner Nachdem ich (37) zwei Kinder zur Welt gebracht und zugenommen habe, fühle ich mich nicht mehr attraktiv. Ich habe Schwierigkeiten, mich beim Sex meinem Partner zu zeigen und möchte daher nur im Dunkeln intim werden. Das wiederum stört meinen Partner. Wie komme ich wieder zu mehr Selbstvertrauen?

Silja Renggli.

Im Verlaufe des Lebens verändert sich unser Körper. Die naheliegendste Ursache ist das Älterwerden, das jeden Menschen betrifft. Raschere Veränderungen kann es aber auch durch eine Krankheit, einen Unfall oder bei Frauen durch eine Schwangerschaft geben.

Dies kann phasenweise unsere Selbstsicherheit einschränken, was durchaus normal ist. Es ist hilfreich, wenn Sorgen in diesem Zusammenhang in der Partnerschaft thematisiert werden können. So können Sie mögliche Befürchtungen überprüfen und wieder mehr Sicherheit gewinnen.

Was Ihnen beiden nebst dem Visuellen gefällt

Da Ihr Partner die Dunkelheit stört, gehe ich davon aus, dass er Sie beim Sex gerne sieht. Doch neben den visuellen Reizen sind auch andere Sinnesfaktoren wichtig. Dazu gehören Geräusche, Gerüche, Geschmäcker, spüren und fühlen. Werden Sie sich bewusst, was Ihnen und Ihrem Partner, nebst dem Visuellen, beim Sex gefällt. Welche Geräusche etwa fördern Ihre Lust? Was spüren Sie aneinander besonders gern?

In der Sexualberatung sprechen wir von sexuellen Anziehungscodes. Damit sind Sinnesreize und Eigenschaften wie Gesten, Worte und Handlungen gemeint, die den Erregungsreflex auslösen können. Es gibt Anziehungscodes, die für unsere Emotionen wichtig sind wie etwa der Gesichtsausdruck oder die Körperformen. Andere Anziehungscodes sind etwas direkter sexueller Art. Dazu kann das Sehen der Geschlechtsorgane gehören.

Ganz neue erotische Aspekte finden

Mehr Körperfülle etwa kann positiv sein, da Bewegungen im Sexualakt teilweise dadurch besser ersichtlich sind und durch Tasten oder Kneten besser gespürt werden können. Es kann sehr erregend für Ihren Partner sein, wenn er Ihre Stimme hört, wenn er Körperstellen von Ihnen sieht, berührt und riecht. All dies hat wenig mit einem «idealen» Körper zu tun.

Zudem haben Sie die Fähigkeit, ein Leben lang neue Aspekte zu erotisieren. Gehen wir also hypothetisch davon aus, dass Ihr Mann durch Ihre körperliche Veränderung Stellen an Ihnen nicht mehr so erotisch findet wie zuvor, liegt es in seiner und Ihrer eigenen Kompetenz, andere Stellen an oder Eigenschaften von Ihnen zu entdecken und zu erotisieren. Dies wäre aus meiner Sicht der gesündere und realistischere Ansatz, als dass Sie Ihren Körper Idealen entsprechend verändern müssten.

Damit Sie sich beim Sex mit Ihrem Partner selbstsicherer fühlen können, machen Sie sich bewusst, welche Ihre sexuellen Stärken sind und worauf Sie stolz sein können. Zur sexuellen Selbstsicherheit gehört auch die Beziehung zum eigenen Körper. Dabei geht es nicht um Ästhetik. Sondern um Ihre Fähigkeit, Ihren Körper zu erotisieren und ihn fühlend zu geniessen.

