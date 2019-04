Osterfladen: Woher kommt der Brauch?

Ich vergleiche den neuen Partner mit meinem Ex

Ich (w, 36) lebe seit einem Jahr in einer neuen Beziehung, in der für mich vieles stimmt. Dennoch irritiert mich, dass ich meinen aktuellen Partner oft mit meinem Ex vergleiche. Oder auch mit anderen Männern in meinem Umfeld. Ich komme dann ins Grübeln, ob er der Richtige ist, und lasse mich verunsichern.