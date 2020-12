Ratgeber Konkubinat: Erbschaftssteuern bei Enkeln Wir sind ein Konkubinatspaar, beide geschieden mit jeweils eigenen Kindern. Wir haben mehrere Gross­kinder und zu allen eine innige Beziehung. Wir wollen allen bei unserem Tod denselben Betrag zukommen lassen. Was müssen wir beachten, damit die nicht leiblichen Enkel nicht durch Erbschaftssteuer belastet werden?

Lic. iur. Marcel Vetsch.

In der Schweiz ist die Erbschaftssteuer kantonal geregelt. Mit Ausnahme der Kantone Schwyz und Obwalden wird in sämtlichen Kantonen eine Erbschaftssteuer erhoben. Mit Ausnahme des Kantons Luzern kennen alle Kantone zudem eine weitgehend nach den Grundsätzen der Erbschaftssteuer konzipierte Schenkungssteuer.

Verwandtschaftsgrad

Die Erbschaftssteuer ist als Erbanfallsteuer ausgebildet, womit nicht die Steuer unmittelbar auf den gesamten Nachlass erhoben wird, sondern als Bezugsgrösse die persönlichen Verhältnisse der Erben, sprich die Verwandtschaftsgrade, dienen.

Dabei haben beinahe alle Kantone den überlebenden Ehegatten bzw. eingetragenen Partner von dieser Steuerpflicht befreit. In Ihrem Wohnsitzkanton Luzern gilt diese Steuerbefreiung zudem auch für Konkubinatspartner, sofern das Konkubinat mindestens zwei Jahre gedauert hat. Zudem besteht im Kanton Luzern für direkte Nachkommen in etwa der Hälfte der Gemeinden ebenfalls eine Steuerbefreiung. Dies ist bei Ihrer Wohnsitzgemeinde der Fall.

Da Ihre jeweils nicht verwandten Enkelkinder als «andere Personen» gelten, fällt auf deren Erbanteil je nach dessen Höhe jedoch eine hohe Steuerbelastung von 20 bis 40 Prozent an.

Pflichtteil beachten

Um dies zu vermeiden, besteht die Möglichkeit einer Schenkung an die jeweiligen nicht verwandten Enkel zu Lebzeiten. Hierbei gilt es zu beachten, dass der Kanton Luzern auf Schenkungen innert 5 Jahren vor dem Tode des Erblassers eine nachträgliche Erbschaftssteuer erhebt. Falls die Schenkung somit früher zurückliegt, wird, zumindest im Kanton Luzern, für diesen Betrag keine Steuer fällig. Sowohl bei Schenkungen zu Lebzeiten als auch bei Begünstigungen in einem Testament oder Erbvertrag gilt es, stets den Pflichtteilsschutz des Erbrechts zu beachten. Der Pflichtteil ist derjenige Teil des Nachlasses, auf welchen pflichtteilsgeschützte Erben einen gesetzlich zwingenden Anspruch haben. Kinder sind pflichtteilsgeschützt. Ihr Pflichtteil beträgt in Ihrer Konstellation 75 Prozent des Nachlasses nach geltendem Recht.

In der hängigen Gesetzesrevision ist vorgesehen, diesen Pflichtteil der Kinder auf 50 Prozent zu reduzieren. Schenkungen oder letztwillige Begünstigungen, welche die- sen Pflichtteil verletzen, könnten von den Kindern gerichtlich angefochten werden.

Beizug der Kinder

Zu empfehlen ist daher, Ihr An- liegen in Form eines Erbvertrags mit Einbezug der Kinder zu regeln. Darin können Ihre Kinder – ihr Einverständnis vorausgesetzt – zugunsten der Enkel auf ihren Pflichtteil ver- zichten. Ein Erbvertrag muss notariell beurkundet werden, damit er formgültig ist.