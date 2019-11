Ist die Mandelentfernung bei Erwachsenen ein zu grosses Risiko?

Ratgeber

Wie kann ich in Gold investieren? Und soll ich überhaupt?

Da die Zinsen im Keller sind und ich der Konjunktur nicht traue, erwäge ich (50, verh.), einen Teil meines ­Geldes in Gold zu investieren. In welcher Form mache ich dies am besten? Und wie hoch sollte der Goldanteil an meinem Vermögen maximal sein?