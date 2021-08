Getestet Wie gut schmeckt selbergemachtes Pepsi aus Leitungswasser? Wer Pepsi selber zu Hause herstellt, muss keine Dosen und Flaschen mehr schleppen – dafür aber beim Geschmack Abstriche machen.

Mithilfe der Sodastream-Mischung soll aus normalem Leitungswasser Pepsi werden. Bild: zvg

Mit dem Zukauf von Sodastream wollte Pepsi etwas für sein Image tun, weniger Plastik und so weiter. So können nun Besitzer einer Sprudelwassermaschine in der Küche ihr eigenes Unverpackt-Pepsi herstellen. Man versetzt einen Liter Leitungswasser mit genügend Kohlensäure, kippt die vorgegebene Menge des Konzen­trats hinein, fertig ist die Pepsi.

Ich bin Cola-Zero-Fan, aber kein Purist. Ab und zu eine Pepsi Max ist auch gut. Haupt­sache, ohne Zucker. Ich gehöre zu den täglichen Trinkern. Immer auswärts oder unterwegs, nie zu Hause. Das ist ja auch bei rauchenden Vätern ein bekanntes Muster. Sie paffen an der Bushaltestelle, während der Arbeitszeit – aber nie auf dem Balkon.

In der eigenen Küche mit Pepsi herumhantieren, das fühlt sich ein bisschen verboten an. Es ist ja nur für den Test, beruhige ich mich. Also: Ordentlich Sprudel ins Wasser, Sirup hinein – und … schmeckt viel zu süss und abgestanden. Zweiter Versuch: Mehr Kohlensäure, weniger Konzentrat. Die Süsse passt, abgestanden schmeckt die Brühe noch immer. Das liegt offenbar nicht an der Kohlensäure. Der Vergleich mit der Pepsi Max, die ich aus einer Dose in ein identisches Testglas 2 geschüttet habe, ist eindeutig.

Allerdings: Nach wenigen Minuten schmeckt Glas 2 auch abgestanden, verglichen mit einem erfrischenden Schluck aus der Dose. Ich hab’s geahnt, das ist die Bestätigung: Pepsi nur aus der Dose trinken! Das verträgt sich nicht so gut mit dem neuen Nachhaltigkeitsgedanken von Pepsi. Aber hey, es geht hier um eine Frage des guten Geschmacks!