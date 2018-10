Ratgeber Erbschaft: Soll ich das Geld jetzt investieren? Ich (m, verh., 45) habe eine Erbschaft (rund 50 000 Fr.) erhalten. Mein Bankberater hat mir empfohlen, jetzt in Fonds und Aktien zu investieren. Angesichts der unsicheren Weltlage zögere ich. Erachten Sie den Zeitpunkt für einen Einstieg als günstig? Welche Regeln muss ich beim Anlegen beachten, um Erfolg zu haben? Thomas Heller*

Wann soll ich an der Börse investieren? Das ist eine der am häufigsten gestellten Fragen, wenn es ums Anlegen geht. Die Frage nach dem richtigen Investitionszeitpunkt ist berechtigt und vor allem auch wichtig. Und es gibt darauf eine überraschend einfache Antwort. Aber lassen Sie mich etwas ausholen.

Neun Jahre Börsenhausse

Die Aktienmärkte kannten die vergangenen neun Jahre praktisch nur eine Richtung: nach oben. Ausserdem bescherten die sinkenden Zinsen Obligationenanlegern laufend Kursgewinne. Gleichzeitig profitierten Immobilienanlagen von den tiefen Zinsen und notieren auf Höchstständen. Aktien teuer, Obligationen teuer, Immobilien teuer – da stellt sich schon manch ein Anleger die Frage, ob es sich noch lohnt, sein Geld anzulegen. Aus Angst, etwas Falsches zu tun, investieren viele Sparer ihr Geld nicht.

Anlegerfehler

Es gibt unterschiedliche Gründe, weshalb jemand sein Geld nicht anlegt, sondern lieber auf dem Sparkonto belässt. Mal ist es eine unbewusste «Nachlässigkeit». Mal will man sich nicht damit befassen. Oft finden aber gerade Privatanleger, es sei vermeintlich gerade nicht der richtige Zeitpunkt, um zu investieren. Nicht investiert zu sein, ist jedoch einer der grössten Anlegerfehler überhaupt.

Dabeisein lohnt sich

Der richtige Investitionszeitpunkt lässt sich anhand eines kleinen Gedankenspiels auf­zeigen. Wer am 31. 3. 1988 1000 Franken in den Schweizer Aktienmarkt (gemessen am Swiss Performance Index, SPI) investiert hat, hat heute – also 30 Jahre später – mehr als 12000 Franken auf seinem Konto. Und dies, obwohl sich der SPI in dieser Zeit zwei Mal praktisch halbiert hat. Einmal nach der Jahrtausendwende (Platzen der Technologieblase), einmal 2008/09 im Zuge der Finanzkrise. Ohne die zehn besten dieser insgesamt 360 Monate läge der Endbetrag lediglich bei gut 4700 Franken. Das heisst, dass fast zwei Drittel der Performance in weniger als 3 Prozent der Zeit erzielt wurden. Und da niemand genau voraussagen kann, welche Monate die besten sein werden, man sie aber auf keinen Fall verpassen sollte, ist die Antwort auf die Frage nach dem richtigen Investitionszeitpunkt einfach: immer!

Stufenweiser Einstieg

Ihr Berater hat somit recht. Jetzt zu investieren macht Sinn, weil es immer Sinn macht zu investieren. Natürlich weiss man im Nachhinein, dass man lieber noch etwas gewartet hätte oder früher einzusteigen noch besser gewesen wäre. Im Voraus weiss man das jedoch nicht mit Sicherheit. Obiges Rechen­beispiel verdeutlicht: Dabei sein und dabei bleiben lohnt sich. Mit einem stufenweisen Einstieg und/oder mit einem Sparplan kann man vermeiden, zu teuer zu kaufen oder günstige Kaufkurse zu verpassen.