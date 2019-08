Darf mein Stundenlohn einfach so gekürzt werden?

Ratgeber

Wie reinige ich Wanderschuhe und Rucksack am besten?

Jeden Herbst zieht es mich zum Wandern in die Berge. Komme ich jedoch entspannt aus der Natur zurück, geht der Ärger des Alltags schon wieder los. Denn in meiner Familie scheiden sich die Geister, wie Wanderschuhe, Rucksack und Co. geputzt werden müssen. Zu welcher Reinigung raten Sie?

Monika Neidhart*