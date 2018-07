Darf ich den Gartensitzplatz nicht frei gestalten?

Ratgeber

Partnerin aus anderer Kultur setzt mich unter Druck

Ich (m, 38) bin seit einem Jahr mit meiner Partnerin aus Nordafrika verheiratet. Wir lieben uns, doch wir haben Probleme. So erwartet meine Frau von mir, dass ich die ganze Freizeit mit ihr verbringe, weil sie für die Beziehung viel aufgegeben habe. Ich fühle mich eingeengt, ziehe mich oft zurück, was zu Streit führt. Was kann ich tun?