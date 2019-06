Kolumne Postkarte aus Mongrenier: Der schönste Pool Auf dem Berg Bugarach am Fusse der Pyrenäen sollen angeblich Ufos landen. Melissa Müller

Der vielleicht schönste Pool der Welt liegt am Fusse der Pyrenäen: Grünblau glitzert er auf einem Hügel in der südfranzösischen Provinz Aude, bei Carcassonne. Beim Plantschen schweift der Blick über Felder, Wälder und unberührte Natur. Ein ungewöhnlicher Weitblick, wenn man aus der zugebauten Schweiz kommt. Vom Pool aus sehen wir den sagenumwobenen Berg Bugarach. Esoteriker vermuteten einst, dass man dort den Weltuntergang überleben könne. Und dass da Ufos landen.

Die Gegend zieht Hippies an. Und Schweizer, die in dieser Idylle ihren Lebensabend verbringen wollen. So auch unsere Gastgeber, eine Gruppe Idealisten, die meisten aus Bern. Zusammen haben sie das romantische Landgut Mongrenier erstanden. Sie halten Esel und Schafe, bauen Tomaten und Artischocken an – und vermieten Zimmer an Touristen.

Leider lässt der Sommer auch im Süden auf sich warten. Es regnet oft. Also tauschen wir Pool gegen Küche und fläzen uns mit Gin Tonic, Baguette und Blauschimmelkäse vors Cheminéefeuer.