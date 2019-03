Rezepte: Pastaöhrchen mit Stängelkohl und knusprige Friselle zum Apéro Angela Bernetta

Orecchiette mit Cime di rapa

Zutaten (für 4 Personen): 800 g frische Orecchiette oder 500 g trockene aus dem Laden, 400–600 g Cime di rapa oder Brokkoliröschen, 2 Sardellenfilets, 1 TL gehackter Peperoncino, 2 Knoblauchzehen, 2 Lorbeerblätter, Olivenöl, 15 g Paniermehl.

Zubereitung: Falls sie noch am Strauch sind, die Cima-di-rapa-Röschen am Stielansatz ausbrechen und wenige zarte Blätter von max. 10 cm Länge verwenden. 4 bis 5 l Salzwasser zum Kochen bringen. Frische Orecchiette und Cime di rapa ins Wasser geben (bei trockenen Orecchiette die Cime die letzten 5–7 Min. dazugeben). In einer Bratpfanne Sardellenfilets, Peperoncino, Knoblauch und Lorbeer in 4 EL Öl anschwitzen, bis sich die Sar- dellenfilets auflösen. Knoblauch und Lorbeer herausnehmen. Orecchiette mit Cime abtropfen lassen und in eine Schüssel geben. Sardellen-Öl-Mischung untermischen. Paniermehl in der Bratpfanne rösten. Über die Orecchiette geben und servieren.

Friselle

Friselle sind ein Apérogebäck. Man taucht sie kurz in Wasser, reibt sie mit Knoblauch und Tomate ein und beträufelt sie mit Olivenöl. Als Antipasta wird sie mit eingelegtem Gemüse belegt.

Zutaten für 600 Gramm: 500 g Weissmehl, 3 dl lauwarmes Wasser, ½ Hefewürfel (ca. 20 g), 1 ½ TL feines Meersalz

Zubereitung: Alle Zutaten gut mischen und kneten, bis ein geschmeidiger Teig entsteht. 1 Std. gehen lassen. Nochmals kneten und Rollen von 2 cm Dicke und 15 cm Länge formen. Die Enden zusammenführen und andrücken.Die Ringe mit etwas Abstand auf Blech verteilen und nochmals 1½ Std. gehen lassen (meist schliesst sich das Loch in der Mitte). Bei 250 Grad etwa 10 Min. backen. Herausnehmen, horizontal aufschneiden und auskühlen lassen. Bei 180 Grad nochmals 20 bis 30 Min. goldbraun backen