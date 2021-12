Pandemie Covid-Zahlen von den Festtagen: Jeder dritte Test positiv Vor und während der Feiertage wurde fleissig getestet. Allzu oft wurde das Virus tatsächlich gefunden. Entsprechend schwierig die Lage auf den Intensivstationen: Fast die Hälfte der Patientinnen und Patienten haben Covid.

Vor den Besuchen bei Verwandten wollen sich besonders viele Menschen testen lassen. Hier bei einer Apotheke in Mendrisio am Sonntag, 26. Dezember. Francesca Agosta / KEYSTONE/TI-PRESS

Mit Omikron kommt es zu einem starken Anstieg der Covid-Infektionen, das zeigt die Erfahrung in anderen Ländern. Hat dieser Anstieg in der Schweiz bereits begonnen? Von Freitag bis Sonntag kamen 36'261 laborbestätigte Infektionen dazu, also rund 12'000 pro Tag. Das sind hohe Werte - doch daraus lassen sich kaum Schlüsse ziehen, da sich vor den Feiertagen besonders viele Leute testen liessen, um den Verwandten keine Coronaviren an den Weihnachtsbaum zu bringen. Mehr als 200'000 Test wurden in diesen drei Tagen gemacht.

Was aber auffällt, ist der hohe Anteil positiver Tests. Am Sonntag zeigten 34,9 Prozent der PCR-Tests und 17,6 Prozent der Schnelltests ein positives Resultat. Akutell befinden sich 55'774 Personen in Isolation, weil sie positiv getestet wurden. 32’321 sind nach einem engen Kontakt zu einer infizierten Person in Quarantäne.

Was wirkt sich stärker aus - die Massnahmen oder Omikron?

Ein Anstieg der Fälle war mit Blick auf den sogenannten R-Wert zu erwarten. Dieser sagt aus, wie viele andere von jeder einzelnen infizierten Person im Schnitt angesteckt werden. Der R-Wert war Anfang Dezember kurzzeitig unter 1 gefallen, die Zahlen flachten ab. Mitte Dezember lag er bereits wieder über 1, inzwischen hat er sich bei rund 1,1 eingependelt. Das bedeutet, dass die Fälle exponentiell ansteigen - bleibt dies so, laufen wir erneut auf eine Explosion der Zahlen zu.

Allerdings lässt sich dieser Wert jeweils erst mit ungefähr 10 bis 13 Tagen Verzögerung berechnen, da zwischen der Ansteckung und dem vorliegen des positiven Testergebnisses einige Zeit vergeht. Die neueste Berechnung, die das Bundesamt für Gesundheit (BAG) publiziert, gilt deshalb für den 17. Dezember. Wie gut die verschärften Massnahmen wirken und wie sich die Feiertage auswirken, ist darin noch nicht zu sehen.

Verwirrende Zahl zur neuen Virusvariante

Auf der anderen Seite zeigt sich auch die Ausbreitung der hochansteckenden Omikron-Variante erst mit Verzögerung. In den aktuellen Zahlen des BAG wird ein Omikron-Anteil von 55,7 Prozent für den 17. Dezember aufgeführt. Diese Zahl ist aber nicht repräsentativ. Derzeit werden gezielt diejenigen Proben sequenziert, bei denen Omikron erwartet wird. Der Anteil bei den gesamten Infizierten liegt deshalb tiefer. Allerdings erwartet die Taskforce, dass in diesen Tagen Omikron zur dominierenden Variante wird.

Nach wie vor problematisch ist die Lage auf den Intensivstationen. Seit November müssen laufend mehr Menschen mit Covid behandelt werden, derzeit sind es rund 320, das sind knapp die Hälfte der Patientinnen und Patienten auf den Intensivstationen. Rund ein Fünftel der Intensivbetten ist noch frei - nicht zuletzt, weil die Spitäler derzeit viele Operationen, die nicht dringlich sind, verschieben.