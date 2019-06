Kolumne Paar der Woche: Zweimal Himmelblau Seit dieser Woche wissen wir: Letizia von Spanien (46) und Mary von Dänemark (46) mögen beide helles Blau. Susanne Holz

Ob Norden oder Süden: Der lichte Ton begeistert überall. Während Letizia erst diesen Donnerstag im hell-himmelblauen Bleistiftrock von Hugo Boss zur Plenarsitzung der Royal Academy in Madrid erschien, trug Mary dieses schöne Stück vor Wochen schon – bei einer Reise nach Texas. Blau, die Farbe der Freiheit. Weit, klar und trotzdem wenig greifbar. Die Farbe der Philosophen zudem: Blau steht auch für die immer wieder neue Auseinandersetzung mit der Wahrheit, die man nie findet, weil es sie so eindeutig gar nicht gibt.

Ob die Trägerinnen dieses schönen hellen Blaus, Mary und Letizia, so philosophisch dachten bei ihrer Kleiderwahl, sei hier mal nicht die Frage. So klar wie das Himmelblau des Bleistiftrocks ist für uns jedoch: Das tolle Teil steht beiden gut, und die Farbe ist der Hit. Ein Aufheller in jeder Lebenslage. Wie textete 1973 John Lennon? «Out the blue you came to me / And blew away life’s misery / Out the blue life’s energy / Out the blue you came to me.»