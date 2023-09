Outdoor Wanderschuhe: Damit läuft es richtig gut auf dem herbstlichen Ausflug Der Herbst ist die perfekte Zeit für eine Wanderung. Doch wenn der Schuh drückt, ist es aus mit dem Plausch. Ein Experte erklärt, worauf man beim Kauf achten sollen, und wir zeigen unsere beiden Lieblingsmodelle für legere Touren.

Wanderungen im Herbst haben ihren ganz besonderen Reiz. Wenn der Schuh aber unbequem ist, ist die Freude bald vorbei. Bild: Andrea Tina Stalder

Genug geschwitzt, Glace gegessen und vom Drei-Meter-Turm gesprungen. Mit jedem Tag, der dieses Jahr älter werden lässt, ist der Herbst spür- und sichtbarer: Die Blätter an den Bäumen verfärben sich, die Nächte werden kühler, die Luft frischer. Nebelschwaden verleihen Landschaften eine mystische Stimmung. Die perfekte Zeit, um die Wanderschuhe zu schnüren und sich auf eine Tour über Stock und Stein zu machen.

So schön diese aber auch sein mag: Wenn der Schuh drückt, ist es aus mit dem Plausch, Blasenpflaster und Schmerzen vorprogrammiert. Was beim Kauf eines Wanderschuhs also auf der Hand liegt: Bequem muss er sein.

Nur ist es ein grosser Unterschied zum Anprobieren im Geschäft und den Ansprüchen im Gelände. Kevin Nanzer, Produktmanager bei Bächli Bergsport, sagt dazu, dass man sich genau überlegen müsse, für welchen Einsatz man den Schuh brauche: «Leichte Modelle sind komfortabel, aber nicht für steinige Wanderungen geeignet. Die Stabilität und Sicherheit ist in den Bergen sehr wichtig, um die Unfallgefahr zu mindern.»

Und da die Füsse im Laufe des Tages anschwellen können, sollte man Wanderschuhe stets gegen Abend anprobieren. Sonst läuft man Gefahr, einen zu kleinen Schuh zu kaufen. Nanzer: «Die Passform ist das A und O, Farben und Design sind Nebensache.»

Leichtfüssig durchs Gelände – trotz geschundener Gelenke

Tolle Dämpfung, guter Grip: Hikingschuh Facet 75 Alpha Outdry von Columbia. 175 Fr., zalando.ch Bild: Columbia Sportswear / www.wearepepper.ch

Anders als beim herkömmlichen Turnschuh sollte das Profil besonders rutschfest sein. Das Label Columbia hat mit der «Adapt Trax»-Aussensohle ein prima Produkt am Start; der Testlauf des «Facet 75 Alpha Outdry»-Modells liess uns leichtfüssig durchs Gelände gehen. Gerade für Leute mit geschundenen Gelenken kann es auf einer legeren Wanderung also die richtige Wahl sein.

Für jedes Terrain: der Sapuen Low GTX von Mammut. 220 Franken, zalando.ch Bild: zvg

Die Outdoor-Marke Mammut setzt derweil auf Vibram-Sohlen, in der Szene für einen sehr guten Grip bekannt. Der Test des «Sapuen Low Gtx» bestätigte: Auch weniger geübte Wanderinnen bewegen sich damit sicherer. Eine Zuglasche an der Ferse sorgt für noch mehr Halt – einen hohen Schaft kann sie aber nicht ersetzen. Bei Regen blieben die Füsse bei beiden Modellen dank wasserabweisender Materialien trocken. Wer sich auf schwierigem Terrain bewegt, dem empfiehlt Nanzer von Bächli Bergsport indes festere Schuhe aus Leder.