Oscar-Verleihung Glamour auf dem roten Teppich: Ohne die Roben der Stars wären die Oscars nur halb so anziehend In der Nacht auf Montag heisst es wieder: «And the Oscar goes to...» Fast genauso interessiert indes auch die Frage, wer was an diesem Abend trägt. Ein Bildband blickt auf fast 100 Jahre modische Statements auf dem roten Teppich zu Hollywood zurück.

10 Bilder 10 Bilder Ein paar Highlights aus der Fashiongeschichte der Oscars, die im Buch besprochen werden: Audrey Hepburn kuschelt 1954 mit ihrem Oscar und einem Kleid aus Organdyspitze von Hubert de Givenchy. Bild: Bettmann

In der Nacht auf Montag heisst es wieder: «And the Oscar goes to...». Dann werden die wichtigsten Preise der internationalen Filmbranche verliehen. Fast genauso wie die Frage nach den Gewinnern interessiert dabei die Frage, wer was an diesem Abend trägt. Der Glamour zieht das Publikum fast schon magisch an.

Allerdings geht es um viel mehr als bloss fabelhafte Kleider an berühmten Menschen: Wenn die Schönheiten Hollywoods den 150 Meter langen roten Teppich entlangstolzieren, stehen nicht nur sie im Rampenlicht, sondern auch die Arbeiten der berühmtesten Modedesigner der Welt. Hier werden Stile und Werte der jeweiligen Zeit sichtbar, und nicht selten dient die Oscar-Verleihung als Plattform für politische und soziale Statements.

Eine der ersten in Protestkleidung war Bette Davis im Jahr 1936. Sie kam in der Aufmachung einer Hausfrau, um sich gegen den Umgang der Hollywoodstudios mit weiblichen Angestellten aufzulehnen. Marlene Dietrich wiederum machte den Anfang, was die Zusammenarbeit mit einem Designer anbelangte. Vor ihrem Auftritt in einer Robe von Dior stellten Schauspielerinnen jeweils Kostüme zur Schau, die sie vom Filmstudio bekommen hatten.

Auch Audrey Hepburn wollte sich dieser Zwangsjacke entledigen und trug 1954 ein Kleid von Hubert de Givenchy. Ein Traum aus Organdyspitze, in dem Hepburn so zerbrechlich schön wirkte wie eine Blume. Das sorgte nicht nur dafür, dass Hepburn fortan als Stilikone angesehen wurde, sondern gab auch Givenchy einen Boost.

Dank den Oscars kam er gross raus: Giorgio Armani vor 20 Jahren mit Leinwandgöttin Sophia Loren. Bild: KEY

Dasselbe in Grün bei Giorgio Armani: Der Italiener ging in den 1980er-Jahren so geschickt wie kein anderer Modeschöpfer Kollaborationen mit Stars ein, die seine Abendkleider an den Oscars inszenierten. Einen Teil seines Erfolgs verdankt er diesen glamourösen Auftritten, was der Mode-Magnat auch unumwunden zugibt.

Ausserordentlich spannende Geschichten sind es also, die auf dem roten Teppich zu Hollywood erzählt wurden und werden. Die Oscars – ein bildgewaltiger Anlass, dem bis dato ein Rückblick zwischen Buchdeckeln gefehlt hat. Der neue Bildband der australischen Modejournalistin Dijanna Mulhearn ist dafür umso opulenter. Ergänzt wird er durch Texte zu jedem Jahr der Oscar-Geschichte, also seit 1929. Umfassend werden die wichtigsten Trends und soziale und politische Einflüsse dokumentiert, garniert mit Fotos der denkwürdigsten Outfits. Nicht nur für Modefans ein Must.