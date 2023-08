Oldtimergrandprix Safenwil Nostalgische Zeitreise in Safenwil Am kommenden Samstag dreht sich beim Auto-Center alles um das Thema Oldtimer.

Normalerweise stehen beim Emil Frey AG Autocenter in Safenwil vor allem neue Modelle im Fokus. Am kommenden Samstag, 19. August, sieht es anders aus: Dann dreht sich alles um altes Blech. Seit mehr als 30 Jahren ist der Oldtimer Grandprix Safenwil ein Treffpunkt für Oldtimer-Fahrer und -Fans. Den ganzen Tag über können die Autoraritäten aller Marken, Jahrgang 1975 und älter, sowie Schmuckstücke aus dem Emil-Frey-Museum den ganzen Tag auf dem Areal und auf der abgesicherten Rennstrecke bestaunt werden. Die Fahrerinnen und Fahrer, zum Teil in Original-Tenüs vergangener Epochen ­gekleidet, zeigen ihre Oldies. Diese nostalgische und faszinierende Zeitreise gilt es nicht zu verpassen. Auch dieses Jahr runden die Freunde alter Motorräder (FAM) das Spektakel ab und präsentieren ihre Motorräder und Gespanne auf dem Rundkurs sowie im Fahrerlager. Ausfahrt durchs Mittelland Zum dritten Mal werden die Sternfahrten quer durchs Mittelland geführt. Das erfahrungsgemäss bunte Teilnehmerfeld wird neu mit Zeitfahren die ausgewählten Touren namens Norden, Süden, Westen und Osten abfahren. Es gilt, die vorgeschriebene Strecke in einer ­genau bestimmten Zeit abzufahren und fehlerfrei im Ziel einzufahren. Interessantes Rahmenprogramm Neben dem attraktiven Teilnehmerfeld kann auch die Oldtimersammlung des Classic Center Schweiz auf der anderen Autobahnseite besichtigt werden. Besucherinnen und Besucher werden im Original-London-Bus zum Museum chauffiert, wo sie in die langjährige Geschichte der exklusiven Fahrzeuge eintauchen können. Diverse Food-Angebote und Grillstände laden zum gemüt­lichen Flanieren auf dem Old­timer-Areal ein. Der Eintritt ist kostenlos und für die Besucher stehen ausreichend Gratisparkplätze zur Verfügung. Die Sternfahrten starten um 9.30 Uhr, die Runden auf dem Parcours des Autocenter um 10.30 Uhr. Das Programm endet um 16.30 Uhr.