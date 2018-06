Notizen aus dem Vatikan

Papst Franziskus ist seit dem 13. März 2013 der 266. Bischof von Rom und damit Oberhaupt der römisch-katholischen Kirche. Jorge Mario Bergoglio, so sein bürgerlicher Name, wurde am 17. Dezember 1936 in Buenos Aires geboren. Als Argentinier ist er der erste gebürtige Nichteuropäer im Papstamt seit über 1200 Jahren. Zudem ist er der erste Papst, der dem Orden der Jesuiten angehört.