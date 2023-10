Nobelpreis Endlich: Medizin-Nobelpreis für mRNA-Pioniere Katalin Karikó und Drew Weissman Wissenschaftsexperten hatten es schon für 2022 erwartet, jetzt ist es Tatsache: Der Nobelpreis für Medizin geht an Katalin Karikó and Drew Weissman für Ihre wegweisende Forschung zu mRNA – und die Impfung gegen Covid-19.

Drew Weissman und Katalin Karikó: Erst nach dem sich die beiden getroffen hatten, hob die mRNA-Forschung ab. Bild: Getty

Als die Coronapandemie im Januar 2020 in China ausbrach und sich von dort aus in die ganze Welt ausbreitete, stand die wissenschaftliche Welt fast unter Schockstarre. Denn Viren sind schwer zu therapieren, weil sie im eigentlichen Sinne nicht zu den Lebewesen gehören. Ihnen fehlt dazu der Stoffwechsel, und auch ihre Fortpflanzung geschieht nur innerhalb der von ihnen befallenen Wirtszelle. Was am Ende bedeutet: Sofern sie erst einmal einen Organismus infiziert haben, sind sie darin so verschanzt, dass weder Medikamente noch das Immunsystem sonderlich etwas gegen sie ausrichten können.

Wissenschafter setzten daher schon am Anfang der Pandemie ihre Hoffnungen auf eine Impfung gegen Covid-19. Damit sollte das Immunsystem der Menschen auf das Virus so geeicht werden, dass befallene Zellen oder noch besser das Virus selbst sofort erkannt werden. Doch die Entwicklung von Impfstoffen dauert normalerweise viele Jahre. Katalin Karikó und Drew Weissman hatten eine Lösung für dieses Problem: die Herstellung von mRNA.

Rickard Sandberg vom schwedischen Nobelpreis-Komitee stellt die Forschung der beiden Forschenden vor. Bild: Jessica Gow / AP

Sie versteht, wie Zellkern und Ribosome kommunizieren

Es handelt sich dabei um eine Messenger- oder auch Boten-Variante der Ribonukleinsäure RNA, deren Funktion darin besteht, die genetische Information aus dem Erbgut im Zellkern zu den Ribosomen zu bringen, wo dann – gemäss dem genetischen Bauplan – Proteine für den Körper gebildet werden. Man kann sie also getrost als exekutive Baumeister des Lebens bezeichnen.

Karikó hatte – inspiriert durch den US-amerikanischen Mikrobiologen Robert Malone – die Idee: Wenn Zellen aus mRNA, die ihnen zugeführt wird, Proteine bilden, dann könnte es auch möglich sein, sie als Medikament zu nutzen. Und zwar als effektives und gleichzeitig risikoarmes Medikament. Denn mRNA fungiert ja als Initialzünder dafür, dass der Körper selbst bestimmte Substanzen produziert, man muss ihm diese also nicht in irgendeiner Form zuführen, was deren Effektivität einschränken und auch eine Belastung für den Körper sein könnte.

Trotz schlechter Aussichten bleibt Karikó dran und findet einen Partner

Ein Problem war jedoch: Wie bringt man mRNA heil in die Körperzellen, ohne dass sie vorher – etwa durch die Immunabwehr oder auch zelluläre Verdauungsprozesse – zerstört wird? Ende der 1990er beschäftigten sich Forscher überall auf der Welt mit diesem Problem, viele Bemühungen scheiterten. Auch bei Karikó.

Im Jahr 1995 stellte man sie vor die Wahl: Entweder sie verlässt die University of Pennsylvania oder sie wird eine Degradierung samt Gehaltskürzung hinnehmen müssen. Sie entschied sich für Letzteres, so sehr war sie davon überzeugt, dass ihr Projekt am Ende klappen würde.

1997 begann ihre Zusammenarbeit mit dem Immunologen Drew Weissman. Gemeinsam wollten sie einen mRNA-basierten Impfstoff gegen HIV/Aids entwickeln. Doch ihre Vakzine lösten massive Entzündungsreaktionen aus, sobald man sie Mäusen injizierte. Den Forschern wurde klar, dass ihre mRNA im Immunsystem die erste Verteidigungslinie aktiviert hatte, die normalerweise auf die Abwehr von Krankheitserregern ausgerichtet ist.

Im Jahre 2005 veröffentlichten dann Karikó und Weissman eine bahnbrechende Arbeit in der Fachzeitschrift Immunity , wonach man die problematische Immunreaktion umgehen konnte, indem man Uridin, eines der mRNA-Nukleotide, zu Pseudouridin umwandelte. Dieser kleine Kniff reichte, um die Immunabwehr auszutricksen; änderte aber nichts an der Botschaft der mRNA.

2013 traf Karikó den Biontech-Gründer Ugur Sahin, der ihr noch am Tag des Treffens einen Job anbot. Unter dem Dach des Unternehmens konzentrierte sie sich zunächst auf die Behandlung von Krebs mit mRNA. Aber dann kam das Jahr 2020. Die Welt brauchte dringend einen Impfstoff, und Biontech reagierte sofort: Man entwickelte einen mRNA-Impfstoff auf Grundlage der Erkenntnisse von Karikó.

Katalin Kariko mit Mann und Tochter an den Ruder-Weltmeisterschaft im polnischen Pozan 2009. Bild: zvg

Das Vakzin machte nicht nur das Unternehmen bekannt, sondern auch die grundbescheidene Forscherin zur Berühmtheit. Dabei war bis dahin Tochter Zsuzsanna der Star in der Familie gewesen, mit zwei olympischen Goldmedaillen und fünf Weltmeistertiteln im Rudern. «Wir sprechen oft über die Gemeinsamkeiten von ihrem Sport und meiner Forschung», erzählt Karikó. «Bei beiden siehst du das Ziel nicht. Aber beim Rudern weisst du wenigstens, dass es da ist.»

Jetzt, durch den Nobelpreis, wird die ungarische Forscherin wohl endgültig begriffen haben, dass sie am Ziel ist. Vorläufig jedenfalls. Denn sie hat schon angekündigt, dass sie weiter forschen will, um die mRNA-Technologie zur Therapie von Erbkrankheiten einzusetzen.