NFT-Hype Leicht verdientes Geld? Warum Promis über eine Million Dollar für ein digitales Affenbildchen zahlen Wenn die Luxusjacht ihren Reiz verloren hat, hängt man sich ein Affenbildchen in die Galerie. Willkommen im Bored Ape Yacht Club.

Mitglieder des Bored Ape Yacht Club bezahlen mehrere hunderttausend Dollar für ein digitales Affenbildchen. Bild: Bored Ape Yacht Club

Auf Twitter sind die Affen los. Auf den Profilbildern von Prominenten sieht man seit einiger Zeit skurrile Primaten-Zeichnungen. Mal mit Kapitänsmütze und Zigarette, mal mit Krone und Hawaiihemd. Dahinter steckt keine Social-Media-Challenge und auch kein Comic-Festival, sondern eine elitäre Online-Community: der Bored Ape Yacht Club.

Die Mitglieder bezahlen mehrere hunderttausend Dollar für eines von 10000 Affenbildchen – quasi als Aufnahmegebühr. Damit der Zugriff exklusiv bleibt, wird die Datei verschlüsselt und als sogenanntes Non Fungible Token (NFT) verkauft – ein digitales Echt­heits- und Eigentumszertifikat, das auf der Blockchain Ethereum hinterlegt wird. Eminem, Gwyneth Paltrow, Snoop Dogg – sie alle gehören dem exklusiven Klub an.

Der Hype um die «Apes»

Um den Bored Ape Yacht Club ist ein riesiger Hype entstanden. Auf dem Times Square leuchten grosse Werbetafeln, Moderator Jimmy Fallon plauderte in seiner «Tonight Show» mit TV-Sternchen Paris Hilton, beide Klubmitglieder, über die Auswahl ihrer Affen. Die «Apes» (Affen) sind das Gesprächsthema der Stars in den USA. Die Gründer dieses elitären Krypto-Klubs blieben lange anonym. Erst Anfang Februar enthüllte das Portal «Buzzfeed» ihre Identität: Hinter den Pseudonymen «Gordon Goner» und «Gargamel» verbergen sich zwei Mittdreissiger aus Miami, die im Netz Literaturkritiken verfassten, ehe sie auf die Idee kamen, dass sich mit Krypto-Kunst sehr viel mehr Geld verdienen lässt.

Neben dem Bored Ape Yacht Club gibt es noch einige andere Kollektionen. Cool Cats zum Beispiel, eine Sammlung von 9999 Katzenbildchen, zu deren Besitzern unter anderem der Ex-Profiboxer Mike Tyson gehört. Die Motive reichen von Hunden (The Doge Pound) bis hin zu Bonsaipflänzchen (Zenft Garden Society). Man kann es sich ein wenig wie Panini-Bildchen für Prominente vorstellen.

69 Millionen Dollar für ein Krypto-Kunstwerk

Nun haben Superreiche in der Geschichte des Kapitalismus schon immer versucht, durch exklusive Anschaffungen Distinktionsmerkmale zu setzen. Auf der Art Basel in Miami wurde 2019 eine Banane für 120000 Dollar versteigert, die der Comedian Maurizio Cattelan zuvor in einem lokalen Supermarkt gekauft und mit einem handelsüblichen Klebeband an der Wand befestigt hat.

Ob das Kunst ist oder wegkann, darüber kann man trefflich streiten, aber zumindest gibt es hier bis zum Ende des biologischen Zerfalls noch etwas, was man anfassen könnte. Nicht so bei digitalen Artefakten: Das Gemälde «Everydays: The First 5000 Days» des Künstlers Beeple, das im vergangenen Jahr für 69 Millionen Dollar im Auktionshaus Christie’s versteigert wurde, existiert rein digital – als Datei. Die Millionen, die in Krypto-Kunst fliessen, verweisen nicht nur auf eine immer stärker werdende Jeffkoonsisierung der Kunst, sondern auch auf eine zunehmende Finanzialisierung des Internets.

In den 1990er-Jahren, als man sich noch mit dem schrillen Einwahlton des Modems ins World Wide Web einwählte, war es in Mode, seine Website mit animierten GIFs zu verzieren. Die kultigen Symbole konnte man sich auf Websites kostenlos herunterladen. Das Internet war eine billige Kopiermaschine. Mit NFTs existiert nun aber ein rechtlicher Hebel, virtuelle Güter zu verknappen. Sneakers, Sofas, Sammelkarten – es gibt kaum ein virtuelles Objekt, was noch nicht als NFT versteigert worden wäre.

Der Künstler Chris Torres, Schöpfer der berühmten Nyan Cat, der fliegenden Katze mit dem Regenbogenschweif, versteigerte die Grafik für knapp 600000 Dollar. Vom Quellcode des World Wide Web (5,4 Millionen Dollar) über den ersten Wikipedia-Eintrag (750000 Dollar) bis hin zum ersten Tweet (2,9 Millionen Dollar) ist mittlerweile das halbe Inventar des Internets verscherbelt worden.

Kann man digitale Kunstwerke auch versichern lassen?

Der Kunstmarkt jagt seit Jahren von einem Rekord zum nächsten, doch angesichts der schwindelerregenden Preise, die bei NFT-Auktionen aufgerufen werden, fragen sich selbst erfahrene Kunstsammler, warum jemand Millionen für ein virtuelles Gemälde ausgibt, das man noch nicht mal an die Wand hängen kann. Ist das eine Wette auf die Zukunft? Braut sich hier eine Spekulationsblase zusammen? Was passiert, wenn ein virtuelles Objekt zerstört wird? Können NFTs versichert werden?

Versicherungen zögern noch mit eigenen Policen, weil die Schäden ganz andere sind. Die grösste Bedrohung für virtuelle Artefakte sind nicht Brände oder Hochwasser (es sei denn, das Rechenzentrum gerät in Brand oder wird überflutet), sondern Cybergefahren. So haben Hacker Affenbildchen im Wert von 2,2 Millionen Dollar gestohlen. Die Kunsträuber sind längst auch im Internet aktiv, wo die Marktplätze schlechter gesichert sind als Museen.

Ohne Schlüssel kein Eigentumsnachweis

Das Problem ist, dass die Käufer kein Copyright an dem Originalgemälde oder Comic erwerben, sondern lediglich einen Beleg, der in einem digitalen Safe, einem sogenannten Krypto-Wallet, verwahrt wird (ähnlich wie Bitcoin). Wenn jedoch der Schlüssel verloren geht, ist auch der Eigentumsnachweis perdu. Diese leidvolle Erfahrung musste kürzlich das Karlsruher Zentrum für Kunst und Medien (ZKM) machen: Durch einen Copy-and-­paste-Fehler hat das Haus den Zugang zu zwei CryptoPunks-NFTs verloren. Gesamtwert: fast 400000 Euro. Die von der Punkszene inspirierten, algorithmisch generierten Pixelbilder werden zum Teil für zweistellige Millionenbeträge gehandelt.

Die Reichen scheinen sich um Verlustrisiken nicht zu scheren. Vor wenigen Tagen hat der Sänger Justin Bieber für 1,3 Millionen Dollar ein Affenbild erstanden und sich damit in den Bored Ape Yacht Club eingekauft. In den USA spricht man von «bragging rights»: Angeberrechten. Wenn die Luxusjacht ihren Reiz verloren hat, hängt man sich eben ein Affencomic in die Galerie seines Onlineprofils.

Justin Bieber bezahlte über eine Million für seinen Kryptoaffen. Bild: Keystone