Neue Werbung wirft Frage auf: Wie hygienisch sind Caffè-Latte-Becher und Cola-Dosen? 

Viren-Robocops auf Corona-Patrouille: Universitätsspital Zürich testet Hygiene-Helfer mit UV-Strahlung

Schweizer Krankenhäuser interessieren sich für neuartige Roboter, die Viren und Bakterien abtöten. Erste Tests sind am Laufen, und auch an Flughäfen könnten die Geräte zum Einsatz kommen. Ein Freiburger Start-up will an diesem Trend nun mitverdienen.