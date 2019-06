Nervenkitzel in der Felswand: Auch für Einsteiger kann das Klettern in der Natur zum Spass werden

Die Ostschweiz bietet punkto Klettern einiges. Besonders angesagt ist das Alpsteingebiet, das fast 1000 Routen bietet. Beliebte Wände für fortgeschrittene Kletterer finden sich etwa am Aescher bei der Ebenalp (5c bis 7c). Viele abenteuerliche Routen gibt es bei den Kreuzbergen (bis 7c). Doch auch Anfänger können dort auf ihre Kosten kommen. So gibt es am dritten Kreuzberg zwei bis drei einfache Routen. Das Sarganserland (über 1000 Routen), reicht von 4a bis 9b – jene für Fortgeschrittene dominieren jedoch. Für Anfänger sind 4b-Routen an der Brochne Burg bei Trübbach empfehlenswert. Auch im Thurgau ist Klettern möglich – etwa bei Sitterdorf nahe Bischofszell, das sich für Anfänger anbietet. (tm)