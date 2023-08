Naturschutz Schutz vor Abholzung bringt weniger fürs Klima als geplant – so halten auch viele CO2-Kompensationen nicht, was sie versprechen Wir brauchen den Wald mehr denn je. Doch wenn bei Waldschutzprojekten nicht an die dortige Bevölkerung gedacht wird, funktionieren sie nicht.

Werden Tropenwälder wie dieser Bergnebelwald in Ecuador kahl geschlagen und als Weideflächen genutzt, beschleunigt das den Klimawandel. Doch die Aufforstung geschieht nicht wie versprochen. Bild: Roland Knauer

Die Idee klingt genial: den immensen Ausstoss des Treibhausgases Kohlendioxid ein Stück weit kompensieren, indem man Tropenwälder vor einer drohenden Rodung schützt, die den Klimawandel weiter beschleunigen würde.

Weil die intakten Flächen obendrein auch noch Kohlendioxid aus der Luft holen und weil dort eine intakte Natur geschützt werden kann, entstanden schon im letzten Jahrhundert Projekte, in denen zum Beispiel die negativen Auswirkungen von Flügen ausgeglichen werden sollen: durch den Schutz eines bedrohten Waldes oder die Renaturierung eines bereits kahl geschlagenen Gebiets.

Das klingt in der Theorie toll, sieht in der Realität aber ganz anders aus: Von 26 solcher Flächen auf drei Kontinenten hatten die meisten die Entwaldung nur unwesentlich verringert, berichtet eine Gruppe um Thales West von der Freien Universität Amsterdam jetzt in der Fachzeitschrift «Science» (Band 381, Seite 873).

Dreimal mehr CO 2 -Kompensation vermarktet, als wirklich vermieden wurde

Obendrein erreichten die wenigen Projekte, die solche Rodungen tatsächlich eingedämmt hatten, ihre angegebenen Ziele gar nicht. Schlimmer noch: 18 dieser Vorhaben hatten auf dem Papier dreimal mehr Kohlendioxid-Emissionen vermeintlich ausgeglichen, als sie tatsächlich vermieden hatten. «Das ist ein fatales Ergebnis», meint Pierre Ibisch, der an der Hochschule für Nachhaltige Entwicklung Eberswalde nordöstlich von Berlin Naturschutz lehrt und erforscht.

«Zum einen haben die Massnahmen erheblich weniger als erwartet im Kampf gegen den Klimawandel gebracht», sagt der Forscher. «Zum anderen bringen diese Ergebnisse nicht nur die untersuchten, sondern auch erfolgreiche Waldschutzprojekte als sinnloses Greenwashing in Verruf.»

Wieso also klappt die eigentlich gute Idee, den Raubbau an den Wäldern zu bremsen, die eine wichtige Rolle beim Kampf gegen den Klimawandel spielen, schlechter als erwartet? Ein wichtiger Punkt ist, dass solche Projekte mit etwas handeln, das nicht direkt gemessen werden kann: Um die Menge vermiedener Kohlendioxid-Freisetzung zu bestimmen, können nur Annahmen gemacht werden.

Da mit diesen Ergebnissen gehandelt wird und Gelder verdient werden, die dem Waldschutz zugutekommen, ist die Versuchung zudem gross, eher optimistisch zu schätzen. Handelt es sich doch nach Angaben von Thales West und seinem Team um einen Markt mit einem geschätzten Volumen von rund 1,3 Milliarden US-Dollar.

Um auf realistische Werte zu kommen, suchte das Team in seiner Studie für jedes Projekt ähnliche Flächen und verglich dann die Entwicklung beider Gebiete miteinander. Und kam so den Einsparungen von Kohlendioxid-Emissionen auf die Spur, die oft deutlich geringer als geplant ausfielen. Insgesamt waren nur etwa sechs Prozent der CO 2 -Zertifikate aus den untersuchten Projekten tatsächlich mit vermiedenen Emissionen verknüpft.

Die Bevölkerung muss trotzdem ein Auskommen haben

Daran waren allerdings nicht nur ungenaue Annahmen schuld. So wurden zum Teil auch die Bedürfnisse der Menschen in der Region nicht genug berücksichtigt. Diese haben ja durchaus Gründe, weswegen sie Wald roden. Oft wollen sie dort Produkte anbauen, um ihren eigenen Lebensunterhalt zu verdienen. «Nur Schützen funktioniert daher kaum, wenn den Menschen dort keine Alternativen geboten werden», sagt Pierre Ibisch. Typische Angebote wie Ökotourismus boten oft keine wirksame Lösung für die örtliche Bevölkerung.

Eine wichtige Rolle spielt auch der wirtschaftliche Druck, der dazu führt, dass Tropenwald gerodet wird, um dort Palmplantagen zu pflanzen, deren Öl später auf dem Weltmarkt gehandelt wird. Oder wenn Goldsucher auf der Jagd nach dem gerade in Krisenzeiten begehrten Edelmetall einen Wald zerstören, weil einfach nicht genug Personal da ist, um das Gebiet zu schützen.

Um solche Projekte in Zukunft besser umzusetzen, sollten daher die Berechnungen für die vermiedenen Kohlendioxidmengen grundlegend geändert und verbessert werden, fordert die Gruppe um Thales West. Die Interessen der Menschen vor Ort sollten viel besser berücksichtigt werden, so wie es erfolgreiche Vorhaben zum Beispiel in Peru zeigen.

«Zusätzlich brauchen wir aber ein weltweites Übereinkommen für den Schutz der Wälder», fordert der Naturschutzprofessor Ibisch. Dabei geht es auch um den Wasserhaushalt auf dem Globus bis hin zu Erholungsflächen für die Menschen. Denn der Klimawandel setzt den Wäldern zu. Längere Dürreperioden treten auf, die – selbst wenn es nicht zu Waldbränden kommt – den Bäumen zusetzen. «Die Wälder sind geschwächt wie nie und wir brauchen sie mehr denn je», fasst Pierre Ibisch die Situation zusammen.